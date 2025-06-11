巴黎爆紅藝術裝置！在安藤忠雄混凝土圓環中　聽漂浮瓷碗禪意旋律

【藝術裝置/設計】如果你最近滑開 Instagram，很可能已經看過這一幕夢幻畫面：在一座宏偉圓頂大廳中央，一片巨大圓形水池靜謐如鏡，數百隻純白瓷碗在水面上悠然漂浮，發出清脆聲響。



沉浸式裝置《clinamen》（圖片來源 : Florent Miche/ Pinault Collection）

這個讓無數人甘願放下腳步的水池，正是法國藝術家 Céleste Boursier-Mougenot大型沉浸式裝置《clinamen》，也是最近巴黎最熱門藝術地標。

用漂浮瓷碗做一個微縮宇宙模型

作品名「clinamen」源於古羅馬哲學，意指原子運動中「隨機偏斜」。正是這種無法預測微小偏離，才讓原子得以碰撞、結合，構成我們這個千變萬化的世界。

藝術家巧妙地將水池比擬為一個微縮宇宙，池中每個瓷碗，就像一顆漂浮的原子，其路徑隨機，每一次碰撞都獨一無二。藝術家解釋道：「如果你試圖在兩隻碗碰撞前，預測它們會發出什麼音高或音色，你期待多半會落空。」

這種「不可預測性」正是作品魅力所在。它邀請觀眾放下控制、放下預期，單純地沉浸於當下。你可以坐在池邊長椅上，什麼都不做，只是看著瓷碗漂流，進入一種近乎冥想的狀態。

沉浸式裝置《clinamen》（圖片來源 : Bourse de Commerce/ IG）

在安藤忠雄改造建築中展出

而《clinamen》展出地點，正是由建築大師安藤忠雄操刀改造的巴黎證券交易所（Bourse de Commerce）。

《clinamen》展出地點是由建築大師安藤忠雄操刀改造的巴黎商業交易所。（圖片來源 : Bourse de Commerce/ IG）

其中安藤最大膽手筆，便是在這座 19 世紀古典建築中，植入了一個高達 9 米巨型清水混凝土圓環。當你步入其中，會立刻感受到強烈視覺張力：上方是裝飾華麗古典穹頂與壁畫，下方則是安藤標誌性極簡灰色混凝土，歷史與現代在此被完美串連。

陽光灑在水面，讓光影變幻成為《clinamen》視覺元素之一。（圖片來源 : Bourse de Commerce/ IG）

安藤完整保留了頂部巨大玻璃穹頂，讓自然光成為主角，陽光灑在水面，讓光影變幻成為作品視覺元素之一。而圓形大廳結構則形成了一個天然共鳴箱，瓷碗碰撞清脆聲響被放大、縈繞，更具空靈感。雖然《clinamen》並非首次展出，但這次在巴黎的版本是迄今最壯觀，水池直徑達十八米，完美佔據整個圓形大廳中心。

雖然《clinamen》並非首次展出，但這次在巴黎的版本是迄今規模最大（圖片來源 : Bourse de Commerce/ IG）

一個「會呼吸」的音樂系統

要理解《clinamen》，首先要認識藝術家Céleste Boursier-Mougenot。他其實是音樂人出身。早年作為作曲家的他，逐漸厭倦了樂譜種種限制，轉而探索如何讓聲音「活起來」，擺脫人類控制，像生命體一樣自我演化。

法國藝術家Céleste Boursier-Mougenot（wiki）

他曾讓吸塵器開關與口琴隨機搭配，創作出名為《harmonichaos》的「聲音裝置」；而《clinamen》雛形，竟是近三十年前藝術家在自家充氣泳池裡，玩著水與瓷器時誕生靈感。他將聲音視為一種「活材料」（living material），而《clinamen》正是這一理念極致體現。在這裡，音樂不再是被精準編排產物，而是一個不斷發生、永不重複的「事件」。

藝術家希望觀眾僅僅是安靜地坐著、放空、做白日夢，就足以成為作品一部分。（圖片來源 : Bourse de Commerce/ IG）

藝術家希望創造一個能讓觀眾找到自己位置的空間，僅僅是安靜地坐著、放空、做白日夢，就足以成為作品一部分。瓷碗碰撞產生一種超越語言的禪意，無論你是否了解當代藝術，相信都能在此得到療癒。