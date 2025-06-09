六月觀展指南｜由概念大師河原溫到黑色幽默漫畫　精選展覽懶人包

【展覽】還未想到接下來幾個週末可以去哪裡？這個六月觀展指南就最適合你。今個月精彩展覽排山倒海而來，既有日本概念藝術先驅河原溫逝世後全球首個大型個展、為Met Gala設計場地的國際級新星首秀，也有讓人會心微笑黑色幽默漫畫展，總有一場會觸動你心。



1. 河原溫：自由之律，律之自由

《河原溫：自由之律，律之自由》展覽現場（大館）

日本概念藝術先鋒河原溫，被譽為「世上最神秘藝術家之一」。他鮮少接受採訪，更極少公開露面，卻用最純粹、最自律的方式，在藝壇留下印記。對不熟悉當代藝術觀眾來說，「概念藝術」或許有點距離感，但河原溫作品卻異常「貼地」——在沒有社交媒體年代，他以日復一日創作，向世界證明「我還活著」。

這次在大館舉行的《河原溫：自由之律，律之自由》，是他逝世後全球首個大型美術館回顧展，意義非凡。展覽展出他最為人熟知《今天》（Today）系列——每天在單色畫布上，用白色顏料工整畫上當日日期。這個看似簡單動作，他堅持了近半世紀，橫跨29,771天。每幅畫都是一次「打卡」，記錄著自身存在。

展覽特設「香港房間」專區，聚焦河原溫1978年訪港時創作。他在文華東方酒店房間內畫下日期，並繼續進行《我遇見》《我去過》《我起床》等系列，鉅細無遺地紀錄當時城市足跡。現場更特別播放1978年經典電台節目《十八樓C座》，營造濃厚時代氛圍。

《河原溫：自由之律，律之自由》展覽現場（大館）

另一亮點是現場朗讀表演《一百萬年》（One Million Years）。志願者輪流誦讀過去和未來一百萬年年份，那綿延不絕數字，彷彿時間長河在耳邊流過，莊嚴而震撼。觀眾不僅是旁觀者，更是這場概念藝術的參與者。

【展覽詳情】

地點：賽⾺會藝⽅⼀樓展廳及F倉

日期：即日至8月17日



2. Met Gala場地設計藝術家Cy Gavin香港首展

今年Met Gala上，除了一眾巨星，最吸睛的還有那滿布水仙花深藍地毯與場地設計，這正是出自美國藝術家Cy Gavin手筆。他以自然景觀、動植物、宇宙現象為主題，專注於「尋問自然大美」。

Cy Gavin作品（Gagosian）

Cy Gavin創作手法獨特，許多畫作直接繪於未上底漆木板，將木材本身紋理、樹眼甚至瑕疵納入構圖。你會看到北美草原上迎陽盛放向日葵、森林裡在倒木上頑強生長新生命，也看得到被狂風吹斷樹枝、月光下閃閃發亮的池塘。藝術家以或鮮豔或沉鬱的色彩，不僅是描繪自然景物，更是對自然規律作出深度思考。

【展覽詳情】

地點：⾹港中環畢打街12號畢打⾏7樓 ⾼古軒}

日期：即日至8月2日



3. Yoon Hyup：Montage

看韓國藝術家Yoon Hyup以點和線巧妙組成之抽象景象，感覺他毫不費力就將城市氣韻以及性格捕捉在畫面之內，節奏感十足，如書法「行筆」般從容。這種風格或許和他本人經歷有關。他成長於首爾、現居紐約，深受城市結構與街頭文化影響。他曾夢想成為滑板設計師，這段經歷讓他對動態與線條有著敏銳的觸覺。

Yoon Hyup作品（tangcontemporaryart）

欣賞他作品，你會發現那些線條沒有明確起點與終點，它們像氣息一樣在畫面中自由流淌、交織、擴張，形成一個非線性網絡結構，體現「無為而無不為」哲學。這種視覺結構不僅引導視線在畫面中流動，也建構出多層次觀看體驗。

+ 4

憑藉其獨特藝術風格，Yoon Hyup在國際藝壇上逐漸嶄露頭角。其作品已在紐約、倫敦、首爾、米蘭、東京、邁阿密和香港等地展出，受到廣泛關注。除了畫廊展覽，Yoon Hyup還積極參與各種商業合作項目，曾與Dior、Tiffany & Co.、Nike、Maison Kitsuné和Uniqlo等知名品牌合作，將藝術創作融入商業設計中。

這次展覽將展出藝術家15件新作，當中更包含多幅以香港夜景為題作品，如《Red Taxi》與《Victoria Lights》，以他獨特視覺語言詮釋香港璀璨夜貌。

【展覽詳情】

地點：中環皇后大道中80號H Queen’s 10樓 當代唐人藝術中心

日期：即日起至7月5日



4. The Stallery：「虛藝」（Artifice）

+ 5

適逢The Stallery畫廊成立十週年，創辦人兼藝術家CHANG帶來個展《虛藝》，以「二元性」為核心主題。創作靈感來自中國傳統「供石」（又稱文人石），在CHANG手中，這些古典意象竟與Wi-Fi、藍牙等現代科技符號碰撞出火花。

「虛藝」展覽現場（The Stallery）

展場被打造成一個室內禪園，引導觀眾思考在科技無孔不入的2025年，自然與人工界線何在。CHANG以青銅鑄造出形似靈璧石雕塑，其內部卻是中空的，巧妙地呈現了「實與虛」對立。他更將這種思考延伸至創作過程本身，將耗時數月精密手工刺繡，呈現出宛如絲網印刷瞬間效果，探討著時間「漫長」與「短暫」。

【展覽詳情】

地點：The Stallery 香港灣仔石水渠街82A號地下

日期：即日至8月31日



5. Vaughan Tomlinson: Oddly Enough

最後介紹的展覽則較為輕鬆，正好為這次看展之旅作結。如果你是英國《Private Eye》雜誌或《華爾街日報》的讀者，或許早已對藝術家Vaughan Tomlinson那種帶點荒誕諷刺單格漫畫不陌生。其作品完美融合了不露聲色卻後勁十足的英式黑色幽默，以及他旅居五大洲人生觀察。

+ 25

展覽將展出超過30件原創作品，主題從不敢跳樓的打工仔、在婚禮上現身扼殺愛情的死神，到對人類愚蠢行為作出精闢吐槽的動物，無不展現其敏銳洞察力。在當下這個充滿挑戰與不確定性的時代，Tomlinson認為「幽默是一種生存工具」，而笑聲是連結彼此最佳方式。這場展覽，或許是他獻給所有都市人的一份禮物。

【展覽詳情】

地點：中環荷李活道1號華懋荷李活中心Suite 1703 No Idea Gallery

日期：即日至6月15日

