專訪｜「泳池派對」空降中環！藝術家CJ Hendry：藝術就是要好玩

【裝置/藝術】如果你最近路過中環ifc商場，可能會很驚訝地發現，一個色彩繽紛的巨型「泳池」出現在商場中庭。



這其實是澳洲當代藝術家CJ Hendry的大型藝術裝置「Summer Pool Party」。這個裝置裡有花花池、旋轉滑梯和照相館，還提供限定的氣泡特飲，是個大人和小孩都會喜歡的夏日樂園。



大型藝術裝置「Summer Pool Party」（IFC）

CJ Hendry以畫得像真一樣的超寫實作品聞名，但近年她更喜歡創作大型的沉浸式裝置。繼2024年在美國拉斯維加斯沙漠中央，建造了一個真的可以游泳的《Public Pool》後，她首次將這個概念帶來亞洲，在香港展出。

從廣闊的沙漠來到繁忙的市中心，我們和CJ Hendry聊了聊，發現她的創作世界，就和她的作品一樣，充滿驚喜和樂趣。

澳洲藝術家CJ Hendry（IFC）

Q：你好，CJ！很多人是從你那些畫得像真一樣的超寫實作品認識你。為什麼會由畫紙上的二維世界，跳出來創作可以讓人走進去的大型裝置？

CJ Hendry： 畫畫很有趣，但畫紙的尺寸始終有限。畫了幾年後，我開始感到有點沮喪和侷限，我渴望創作一些你能真正「走進去」、用身體去感受的作品。

我想做的，是不只讓你「看」，更能讓你「感覺」的藝術，它會包圍你、給你驚喜，甚至讓你忍不住大笑出來。所以，由平面到立體，更像是我在創作上一次更大膽的冒險。

Q：你的作品，由沙漠泳池到這次的夏日派對，都充滿玩味。這是否代表你認為藝術不應太嚴肅，純粹好玩就可以？

CJ Hendry： 我覺得「好玩」在藝術世界裡好像被看低了，彷彿作品只要讓你微笑，深度就會減半。但我想問：為什麼不能兩者兼得？

我的作品的確很玩味、色彩斑斕，甚至有點荒謬，但這都是故意的，算是我對藝術世界有時過於僵硬和排外的一種回應吧。我喜歡選用一些大家都很熟悉的東西，例如泳池、花朵，然後用一種奇怪又有趣的方式重新演繹，創造出一個「既熟悉又陌生」的環境。

大型藝術裝置「Summer Pool Party」（IFC）

你不需要看說明書就能直接投入。如果觀眾能從中帶走快樂、一點童年回憶，或者對日常事物有新的看法，對我來說，這已經非常有深度了。

Q：去年你在拉斯維加斯沙漠中央建造一個真正的泳池，可以分享一下當時的經歷嗎？

CJ Hendry： 簡直是混亂又好玩！你試想像一下，在一個很偏僻、離市區幾十公里的地方，我們要處理電力問題、要為一個巨型泳池充氣、注入真的水，還要應付沙塵暴和40度高溫！但所有混亂都是樂趣的一部分。

當你看到一個如此繽紛玩味的泳池，突然出現在一個原始又荒蕪的環境中，那種感覺超現實，就像電影《Matrix》裡的系統故障一樣。這是一個很「玩嘢」（tongue-in-cheek）的創作，在一個不應該有泳池的地方，我們偏要建一個，而且還真的可以讓人跳進去游水、在浮床上玩耍。

Q：這次把概念由沙漠搬到香港的心臟地帶ifc商場，對你來說，作品的意義有什麼轉變？

大型藝術裝置「Summer Pool Party」（IFC）

CJ Hendry： 這正是我最喜歡的強烈對比！在沙漠裡，《Public Pool》像一個天外來客，荒誕又格格不入。但在ifc這樣的頂級商場裡，它扮演著另一個角色：一個在都市繁囂中的「喘息空間」、一個奇妙的放鬆角落。

大型藝術裝置「Summer Pool Party」（IFC）

它完全打亂了你的預期。你可能正準備去逛名店，但轉角，突然就看到一個巨型花花泳池。這種驚喜感，正正讓作品保持生命力。而且，藝術應該盡可能免費、開放給公眾，這次能與ifc合作，讓更多人能輕易接觸到作品，我覺得非常棒。

Q：你這次為香港站「Summer Pool Party」作了哪些特別的改動？

CJ Hendry： 這次的泳池尺寸當然小一點，我們總不能在商場裡建一個奧運標準泳池吧（笑）！最大的改動是，我們不能真的放水。所以我們與本地超棒的團隊合作，將原本在水中漂浮的花朵，重新設計成底部有沙包的充氣不倒翁，它們依然有那種好玩的彈跳感。

我們還新增了全新的「夢幻旋轉滑梯」和由更衣室淋浴間變成的「Smile & Snap照相館」。在沙漠裡，我們可沒有這種奢侈去建一個沖身設施！這些都是專為香港這個室內環境和觀眾而設的。誰不想在商場裡滑滑梯呢？大人也可以的！

Q：最後，你最希望香港觀眾在體驗完「Summer Pool Party」後，帶走怎樣的回憶？

CJ Hendry： 我希望他們體驗過後，臉上都掛著笑容。希望他們拍下了一張自己很喜歡、會放上社交媒體分享的相片。希望他們在這五分鐘裡，重新感覺自己像個孩子。

我希望他們離開時會想：「原來這就是藝術？」然後意識到……對，這就是藝術。

【展覽資訊】

名稱： Summer Pool Party

日期： 即日至2025年8月24日

地點： 香港 ifc商場一樓中庭

