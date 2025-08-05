長崎原爆80年特展　哥雅全套版畫、畢加索《格爾尼卡》複製品亮相

【展覽/歷史/原子彈/長崎/藝術】明日（6日）就是原子彈轟炸日本八十週年，而對於長崎這座城市而言，2025年尤其意義複雜：這一年，既是原爆80周年，也是長崎美術館開館20周年的日子。在這歷史的交匯點上，美術館推出了一個極具份量的展覽——「藝術家眼中的戰爭：從哥雅到畢加索，然後到長崎」（War in the Eyes of Artists From Goya to Picasso, and then to Nagasaki）。



「藝術家眼中的戰爭：從哥雅到畢加索，然後到長崎」（War in the Eyes of Artists From Goya to Picasso, and then to Nagasaki）展覽海報（長崎美術館）

這個展覽並非單純地回顧原爆的傷痛，而是將視角拉闊，從西班牙藝術巨匠哥雅（Francisco de Goya）的戰爭版畫出發，追問一個更根本的問題：究竟是什麼導致戰爭悲劇？

跟隨藝術家直視戰爭全貌

「藝術家眼中的戰爭：從哥雅到畢加索，然後到長崎」（War in the Eyes of Artists From Goya to Picasso, and then to Nagasaki）展覽（長崎美術館）

本次策展團隊從哥雅的版畫集《戰爭的慘禍》中提煉出七個主題，構成七個章節，引導觀眾層層深入，思考戰爭的不同面向。

法蘭西斯‧哥雅，《戰爭的災難》，第15號：無路可走，1810-14年（1863年初版）（長崎美術館）

第一章「哥雅所見的戰爭樣貌」為起點，完整展出其版畫系列《戰爭的慘禍》全82幅作品。這些作品描繪19世紀初西班牙獨立戰爭的慘狀，哥雅的鏡頭並非對準英雄，而是戰爭中的無名小卒：受處決的平民、遭凌辱的婦女、被肢解的屍體，揭示戰爭下的人性之惡。

展覽還特別從普拉多美術館借來哥雅的油畫《死去的火雞》與《巨人》，前者透過動物屍體暗喻死亡，後者則以巨人踐踏人群的意象，象徵戰爭帶來巨大災難。

藤田嗣治《〇〇部隊の死闘 ニューギニア戦線》（長崎美術館）

第二章「人性的暴力與瘋狂」則聚焦20世紀，展出畢加索（Pablo Picasso）、藤田嗣治等人的經典戰爭畫作，探討戰爭如何摧毀理性、釋放暴力。

而第三章「無辜的犧牲、無名者的死、性暴力」就聚焦於戰場上的悲慘死亡與不公，展出畢加索名作《哭泣的女人》、西班牙雕塑家胡利・岡薩雷斯（Julio González）的素描，以及丸木位里與丸木俊夫婦所繪的《母子像 長崎之圖》，深刻呈現戰爭中平民與婦孺所承受的苦難。

戶松翔明《山口千次 2/中園町》（長崎美術館）

讓福特里耶《人質頭像》（長崎美術館）

第四章「身體上銘刻的傷痕」展出法國畫家讓・福特里耶（Jean Fautrier）描繪納粹酷刑受害者的《人質》系列，並與攝影家東松照明於1960年代拍攝長崎原爆生還者身上蟹足腫（keloid）傷疤的系列並置，讓觀眾跨越時空，感受倖存者肉體與精神的雙重創傷。

戰爭的影響不止於戰場，第五章「飢餓與困窮」透過經歷過西伯利亞拘留的畫家香月泰男的作品，描繪了飢餓如何剝奪人性。

而第六章「『我看到了』——作為目擊者的視點」，則呼應了哥雅版畫中的作品《我看到了》，展出了在原爆翌日進入市區拍攝慘狀的攝影家山端庸介作品，以及眾多原爆倖存者親手描繪的「原爆畫」，為歷史留下了最直接的證言。

最後，第七章「記憶的傳承」就將目光投向當代，隨著戰爭親歷者逐漸離世，如何傳承記憶成為巨大課題。展覽揀選了當代藝術家森淳一與青木野枝作品，思索藝術品在「後記憶時代」如何將戰爭記憶延續下去。

畢加索《格爾尼卡》原寸複製品登場

除了七個章節的展品，本次展覽還有一件不容錯過的「特別展品」。美術館入口大廳展出了畢加索反戰壁畫《格爾尼卡》（Guernica）原尺寸（3.5米 x 7.8米）的陶板複製品。

畢卡索《格爾尼卡（陶瓷板複製品）》（長崎美術館）

此畫為畢加索抗議1937年德軍轟炸西班牙格爾尼卡鎮而創作，是20世紀反戰藝術的經典，原作藏於馬德里。這件由大塚國際美術館製作的精密複製品，曾獲畢加索之子克勞德高度評價為「最高水準的複製品」。在原爆之地展出《格爾尼卡》，無疑讓這份對戰爭的控訴，增添了更深一層的沉重意義。

【展覽資訊】

名稱：從哥雅到畢加索，然後到長崎：藝術家眼中的戰爭（ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた）

日期：即日至2025年9月7日

地點：長崎縣美術館（Nagasaki Prefectural Art Museum）

