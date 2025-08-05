長崎原爆80年特展 哥雅全套版畫、畢加索《格爾尼卡》複製品亮相
【展覽/歷史/原子彈/長崎/藝術】明日（6日）就是原子彈轟炸日本八十週年，而對於長崎這座城市而言，2025年尤其意義複雜：這一年，既是原爆80周年，也是長崎美術館開館20周年的日子。在這歷史的交匯點上，美術館推出了一個極具份量的展覽——「藝術家眼中的戰爭：從哥雅到畢加索，然後到長崎」（War in the Eyes of Artists From Goya to Picasso, and then to Nagasaki）。
這個展覽並非單純地回顧原爆的傷痛，而是將視角拉闊，從西班牙藝術巨匠哥雅（Francisco de Goya）的戰爭版畫出發，追問一個更根本的問題：究竟是什麼導致戰爭悲劇？
跟隨藝術家直視戰爭全貌
本次策展團隊從哥雅的版畫集《戰爭的慘禍》中提煉出七個主題，構成七個章節，引導觀眾層層深入，思考戰爭的不同面向。
第一章「哥雅所見的戰爭樣貌」為起點，完整展出其版畫系列《戰爭的慘禍》全82幅作品。這些作品描繪19世紀初西班牙獨立戰爭的慘狀，哥雅的鏡頭並非對準英雄，而是戰爭中的無名小卒：受處決的平民、遭凌辱的婦女、被肢解的屍體，揭示戰爭下的人性之惡。
展覽還特別從普拉多美術館借來哥雅的油畫《死去的火雞》與《巨人》，前者透過動物屍體暗喻死亡，後者則以巨人踐踏人群的意象，象徵戰爭帶來巨大災難。
第二章「人性的暴力與瘋狂」則聚焦20世紀，展出畢加索（Pablo Picasso）、藤田嗣治等人的經典戰爭畫作，探討戰爭如何摧毀理性、釋放暴力。
而第三章「無辜的犧牲、無名者的死、性暴力」就聚焦於戰場上的悲慘死亡與不公，展出畢加索名作《哭泣的女人》、西班牙雕塑家胡利・岡薩雷斯（Julio González）的素描，以及丸木位里與丸木俊夫婦所繪的《母子像 長崎之圖》，深刻呈現戰爭中平民與婦孺所承受的苦難。
第四章「身體上銘刻的傷痕」展出法國畫家讓・福特里耶（Jean Fautrier）描繪納粹酷刑受害者的《人質》系列，並與攝影家東松照明於1960年代拍攝長崎原爆生還者身上蟹足腫（keloid）傷疤的系列並置，讓觀眾跨越時空，感受倖存者肉體與精神的雙重創傷。
戰爭的影響不止於戰場，第五章「飢餓與困窮」透過經歷過西伯利亞拘留的畫家香月泰男的作品，描繪了飢餓如何剝奪人性。
而第六章「『我看到了』——作為目擊者的視點」，則呼應了哥雅版畫中的作品《我看到了》，展出了在原爆翌日進入市區拍攝慘狀的攝影家山端庸介作品，以及眾多原爆倖存者親手描繪的「原爆畫」，為歷史留下了最直接的證言。
最後，第七章「記憶的傳承」就將目光投向當代，隨著戰爭親歷者逐漸離世，如何傳承記憶成為巨大課題。展覽揀選了當代藝術家森淳一與青木野枝作品，思索藝術品在「後記憶時代」如何將戰爭記憶延續下去。
畢加索《格爾尼卡》原寸複製品登場
除了七個章節的展品，本次展覽還有一件不容錯過的「特別展品」。美術館入口大廳展出了畢加索反戰壁畫《格爾尼卡》（Guernica）原尺寸（3.5米 x 7.8米）的陶板複製品。
此畫為畢加索抗議1937年德軍轟炸西班牙格爾尼卡鎮而創作，是20世紀反戰藝術的經典，原作藏於馬德里。這件由大塚國際美術館製作的精密複製品，曾獲畢加索之子克勞德高度評價為「最高水準的複製品」。在原爆之地展出《格爾尼卡》，無疑讓這份對戰爭的控訴，增添了更深一層的沉重意義。
【展覽資訊】
名稱：從哥雅到畢加索，然後到長崎：藝術家眼中的戰爭（ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた）
日期：即日至2025年9月7日
地點：長崎縣美術館（Nagasaki Prefectural Art Museum）