長崎原爆80年特展　哥雅全套版畫、畢加索《格爾尼卡》複製品亮相

【展覽/歷史/原子彈/長崎/藝術】明日(6日)就是原子彈轟炸日本八十週年,而對於長崎這座城市而言,2025年尤其意義複雜:這一年,既是原爆80周年,也是長崎美術館開館20周年的日子。在這歷史的交匯點上,美術館推出了一個極具份量的展覽——「藝術家眼中的戰爭:從哥雅到畢加索,然後到長崎」(War in the Eyes of Artists From Goya to Picasso, and then to Nagasaki)。



「藝術家眼中的戰爭:從哥雅到畢加索,然後到長崎」(War in the Eyes of Artists From Goya to Picasso, and then to Nagasaki)展覽海報(長崎美術館)

這個展覽並非單純地回顧原爆的傷痛,而是將視角拉闊,從西班牙藝術巨匠哥雅(Francisco de Goya)的戰爭版畫出發,追問一個更根本的問題:究竟是什麼導致戰爭悲劇?

跟隨藝術家直視戰爭全貌

「藝術家眼中的戰爭:從哥雅到畢加索,然後到長崎」(War in the Eyes of Artists From Goya to Picasso, and then to Nagasaki)展覽(長崎美術館)

本次策展團隊從哥雅的版畫集《戰爭的慘禍》中提煉出七個主題,構成七個章節,引導觀眾層層深入,思考戰爭的不同面向。

法蘭西斯‧哥雅,《戰爭的災難》,第15號:無路可走,1810-14年(1863年初版)(長崎美術館)

第一章「哥雅所見的戰爭樣貌」為起點,完整展出其版畫系列《戰爭的慘禍》全82幅作品。這些作品描繪19世紀初西班牙獨立戰爭的慘狀,哥雅的鏡頭並非對準英雄,而是戰爭中的無名小卒:受處決的平民、遭凌辱的婦女、被肢解的屍體,揭示戰爭下的人性之惡。

展覽還特別從普拉多美術館借來哥雅的油畫《死去的火雞》與《巨人》,前者透過動物屍體暗喻死亡,後者則以巨人踐踏人群的意象,象徵戰爭帶來巨大災難。

藤田嗣治《〇〇部隊の死闘 ニューギニア戦線》(長崎美術館)

第二章「人性的暴力與瘋狂」則聚焦20世紀,展出畢加索(Pablo Picasso)、藤田嗣治等人的經典戰爭畫作,探討戰爭如何摧毀理性、釋放暴力。

而第三章「無辜的犧牲、無名者的死、性暴力」就聚焦於戰場上的悲慘死亡與不公,展出畢加索名作《哭泣的女人》、西班牙雕塑家胡利・岡薩雷斯(Julio González)的素描,以及丸木位里與丸木俊夫婦所繪的《母子像 長崎之圖》,深刻呈現戰爭中平民與婦孺所承受的苦難。

戶松翔明《山口千次 2/中園町》(長崎美術館)

讓福特里耶《人質頭像》(長崎美術館)

第四章「身體上銘刻的傷痕」展出法國畫家讓・福特里耶(Jean Fautrier)描繪納粹酷刑受害者的《人質》系列,並與攝影家東松照明於1960年代拍攝長崎原爆生還者身上蟹足腫(keloid)傷疤的系列並置,讓觀眾跨越時空,感受倖存者肉體與精神的雙重創傷。

戰爭的影響不止於戰場,第五章「飢餓與困窮」透過經歷過西伯利亞拘留的畫家香月泰男的作品,描繪了飢餓如何剝奪人性。

而第六章「『我看到了』——作為目擊者的視點」,則呼應了哥雅版畫中的作品《我看到了》,展出了在原爆翌日進入市區拍攝慘狀的攝影家山端庸介作品,以及眾多原爆倖存者親手描繪的「原爆畫」,為歷史留下了最直接的證言。

最後,第七章「記憶的傳承」就將目光投向當代,隨著戰爭親歷者逐漸離世,如何傳承記憶成為巨大課題。展覽揀選了當代藝術家森淳一與青木野枝作品,思索藝術品在「後記憶時代」如何將戰爭記憶延續下去。

畢加索《格爾尼卡》原寸複製品登場

除了七個章節的展品,本次展覽還有一件不容錯過的「特別展品」。美術館入口大廳展出了畢加索反戰壁畫《格爾尼卡》(Guernica)原尺寸(3.5米 x 7.8米)的陶板複製品。

畢卡索《格爾尼卡(陶瓷板複製品)》(長崎美術館)

此畫為畢加索抗議1937年德軍轟炸西班牙格爾尼卡鎮而創作,是20世紀反戰藝術的經典,原作藏於馬德里。這件由大塚國際美術館製作的精密複製品,曾獲畢加索之子克勞德高度評價為「最高水準的複製品」。在原爆之地展出《格爾尼卡》,無疑讓這份對戰爭的控訴,增添了更深一層的沉重意義。

【展覽資訊】

名稱:從哥雅到畢加索,然後到長崎:藝術家眼中的戰爭(ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた)

日期:即日至2025年9月7日

地點:長崎縣美術館(Nagasaki Prefectural Art Museum)