街角的磚牆竟然「累了」？英國藝術家Alex Chinneck的超現實建築

【雕塑/建築/藝術】如果有一天,你發現面前的牆壁竟然像個疲憊上班族一樣,「坐」在草地上休息;轉角處,兩支街燈情到濃時,竟扭成一團熱吻;甚至一艘大船在運河上玩起了空中迴旋,請不要懷疑人生,你看到的可能是英國藝術家Alex Chinneck的超現實藝術作品。



《A week at the knees》

在今年的倫敦Clerkenwell設計週,一幅高5.5米、長13.5米的巨大磚牆,竟然從建築物上「滑」了下來,悠閒地「坐」在草地上。它甚至還屈起了「膝頭」,形成一道完美的拱門,讓路人可以自由穿梭。這件作品的名字非常傳神,叫做《A week at the knees》(膝上小憩),名副其實,連磚牆都想要休息。

《A week at the knees》

這面看似「懶散」的牆其實大有來頭,由7,000塊真磚頭和4.6噸回收鋼材建造而成。Chinneck巧妙地將堅硬、冰冷的建築材料,賦予了柔軟、疲憊的人性姿態,讓路人不禁會心一笑。

《A Bullet from a Shooting Star》

早在2015年,Chinneck就憑藉一座倒轉的巨型電塔聲名大噪。他在格林威治半島上,將一座高達37米的巨型電塔整個顛倒,塔尖朝下,以一個不可思議的角度「插」入地面,命名為《A Bullet from a Shooting Star》(來自流星的子彈)。

《A Bullet from a Shooting Star》

電塔作為現代工業文明的象徵,本應是穩定、高聳的,Chinneck卻將它連根拔起,荒誕又壯觀。這件重達15噸的巨型裝置至今仍是倫敦最經典的公共藝術之一,也成為他的成名代表作。

First Kiss at last light》(暮光中的初吻)