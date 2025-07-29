街角的磚牆竟然「累了」？英國藝術家Alex Chinneck的超現實建築

【雕塑/建築/藝術】如果有一天，你發現面前的牆壁竟然像個疲憊上班族一樣，「坐」在草地上休息；轉角處，兩支街燈情到濃時，竟扭成一團熱吻；甚至一艘大船在運河上玩起了空中迴旋，請不要懷疑人生，你看到的可能是英國藝術家Alex Chinneck的超現實藝術作品。



《A week at the knees》

在今年的倫敦Clerkenwell設計週，一幅高5.5米、長13.5米的巨大磚牆，竟然從建築物上「滑」了下來，悠閒地「坐」在草地上。它甚至還屈起了「膝頭」，形成一道完美的拱門，讓路人可以自由穿梭。這件作品的名字非常傳神，叫做《A week at the knees》（膝上小憩），名副其實，連磚牆都想要休息。

《A week at the knees》

這面看似「懶散」的牆其實大有來頭，由7,000塊真磚頭和4.6噸回收鋼材建造而成。Chinneck巧妙地將堅硬、冰冷的建築材料，賦予了柔軟、疲憊的人性姿態，讓路人不禁會心一笑。

《A Bullet from a Shooting Star》

早在2015年，Chinneck就憑藉一座倒轉的巨型電塔聲名大噪。他在格林威治半島上，將一座高達37米的巨型電塔整個顛倒，塔尖朝下，以一個不可思議的角度「插」入地面，命名為《A Bullet from a Shooting Star》（來自流星的子彈）。

《A Bullet from a Shooting Star》

電塔作為現代工業文明的象徵，本應是穩定、高聳的，Chinneck卻將它連根拔起，荒誕又壯觀。這件重達15噸的巨型裝置至今仍是倫敦最經典的公共藝術之一，也成為他的成名代表作。

First Kiss at last light》（暮光中的初吻）

除了這些大型超現實「建築」，Chinneck也擅長將日常街具變成趣味裝置。他將兩支街燈的燈柱扭曲成一個深情的擁抱，燈頭湊在一起，像一對正在熱吻的情侶，名為《First Kiss at last light》（暮光中的初吻）。

《Alphabetti Spaghetti》（字母意粉）

其「打結系列」更是充滿童趣，他將英國標誌性的紅色郵筒隨手「打」一個結，稱為《Alphabetti Spaghetti》（字母意粉）。

《Living Rooms》（客廳）

2024年，Chinneck更受Hermès邀請，在香港中環設計了名為《Living Rooms》（客廳）的櫥窗裝置。他將品牌的經典元素巧妙結合，創造出一個會動的奇幻世界：一座由搖搖馬、書本、時鐘堆疊而成的巨大雕塑，在櫥窗內輕輕搖晃；而一個書櫃中央更藏著一道會旋轉的圓門，靈感來自愛馬仕巴黎總店的秘密通道，讓香港市民能近距離感受他的藝術。