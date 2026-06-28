IKEA設計師的家是怎樣？走進4位瑞典總部設計師私宅 看見北歐日常

【設計】逛 IKEA 的時候，我們大概都有過同一個念頭：站在佈置得妥妥當當的示範單位前，看著一張梳化、一盞紙燈、一個收納櫃，腦海總會自動把它們搬回家，想像擺在自家客廳會是甚麼模樣。不過，你可曾好奇過，那些親手畫出這些家具、每天在總部研究如何讓全球幾十億人住得更舒適的設計大腦，他們自己的家，到底長甚麼模樣？



（Ikea）

早前我們遠赴瑞典南部小鎮 Älmhult。這裡是 IKEA 的發源地與全球設計總部，在當代工業設計史中佔有不可替代的核心地位。我們更深入距離市中心約五公里外、一個名為 Loshult 的隱世小村莊。這裡僅有約九十位居民，四周被廣袤的田野、悠閒漫步的乳牛以及果園所環繞。你大概很難想像，引領全球家居趨勢的設計師們會隱居於此。在這裡，設計從來不是高高在上的；它走入社區，在質樸的日常與手作的樂趣中，長出最真實的生活模樣。

（攝：梁嘉欣）

我們敲開了四位 IKEA 設計團隊成員的家門，當中包括兩位 IKEA PS 2026 系列的設計師，一探他們截然不同的家居哲學。

重新打造百年老木屋：Friso Wiersma

（攝：梁嘉欣）

第一站，我們來到荷蘭裔設計師兼高級櫥櫃木匠 Friso Wiersma 的家。造船工學徒出身、畢業於大名鼎鼎的埃因霍溫設計學院，他在移居瑞典前，曾擠在一間僅22平方米（約230呎）的小公寓裡。狹小空間逼使他練就出一個習慣：把裝飾全往牆上掛，能用的垂直空間一吋都不放過。

如今他的家卻走向另一個極端：一棟建於 1830 年代的瑞典傳統紅色木屋。他和伴侶 Mare Hilstra 買下這棟連水電都沒有的舊屋，花了好幾年時間親手一點一滴修復。室內刻意保留了原本的圓木牆面與實木天花板，讓歲月痕跡成為空間主角；軟裝上則透過中古復古圖騰地毯、拼布毯與 IKEA 紙燈的溫暖黃光點綴，展開一場現代與傳統、工業與手工的細膩對話。

（攝：梁嘉欣）

至於他為 PS 2026 設計的松木編織收納櫃，則安放在客廳角落。這件作品靈感源自他過往造船與竹籃編織的經驗，大膽地將天然纖維的編織尺度放大。他特別迷戀光影在編織表面上產生的層次變化。

極簡家居的巧妙燈具：Lukas Bazle

同樣住在 Loshult 一帶的德國籍燈具與產品設計師 Lukas Bazle，則選擇了一處老舊公寓，樓下正正是一家著名傳統麵包店，空間裡時常飄著新鮮出爐的烘焙香。聽起來浪漫，但現實是：天花板偏矮，格局緊湊。

面對空間限制，Lukas 沒有硬用繁複的裝修去掩飾，反而走向極簡俐落。他剔除多餘的裝飾與雜物，選用低矮比例的家具，並精準引導窗外自然光，在視覺上拉長垂直高度，硬是在細單位裡擠出難得的呼吸感。

（攝：梁嘉欣）

這份巧思也呼應了 PS 2026 系列「玩味機能」（Playful Functionality）的理念。他留意到傳統圓球狀米紙燈雖然光線柔和，但龐大體積並不適合樓底矮的都市蝸居，於是設計出一款半圓形的摺疊手工紙吊燈。結合傳統摺紙與現代機械結構，輕拉繩索即可改變燈罩形狀，在柔和環境光與向下聚焦照明之間自由切換。

把家變成一座童話別墅：Caisa Ericsson

如果說北歐設計總被貼上「極簡冷調」的標籤，那麼印花與紡織品開發設計師 Caisa Ericsson 絕對是個顛覆者。她的家位於古老木屋的二樓閣樓，樓下是小巧的精品店，需攀爬窄木梯才能抵達。

（攝：梁嘉欣）

這個色彩斑斕的家，背後藏著一個「奪回主導權」的故事。前男友曾強烈干預她的審美，禁止她購買色彩濃烈、充滿童趣的物品；分手後，她索性把家變成百分百屬於自己的童話世界。對她而言，衝突與混搭正是最高的美學原則。

（攝：梁嘉欣）

她沒有畫平面圖或做 3D 建模，而是憑直覺與「心動物件」定調。緊湊的公寓被大膽劃分為四個色彩強烈、功能分明的區塊：深藍色廚房源於一幅二手畫作，她打破成套餐椅的規矩，混搭藍、綠、粉色椅子，並擺滿《長襪皮皮》的周邊；客廳的亮黃色來自心愛的海報，巧妙融入 IKEA 的 VARMBLIXT 甜甜圈燈；書房由二手綠色梳化定調出森林般的專注感；睡房則是包覆感十足的珊瑚橘紅。

走廊宛如小型畫廊，掛滿她從二手書店淘來、裱好框的瑞典童書插畫，承載著母親讀床邊故事的童年記憶。她家中二手物件的比例遠超全新品，當空間裡每件物品都滿載情感與記憶，被丟棄的機率自然大大降低。

在北歐打造美式西岸風情：Sara Ottosson

最後一站，來到負責 IKEA 家用電子產品色彩與設計的資深開發專員 Sara Ottosson 的家。這是一棟距離鎮中心步程約十五分鐘的寬敞單層別墅，外觀散發著濃厚的美式西海岸風情——低矮屋頂、寬闊的水平延伸、大面落地玻璃門，讓光影在室內自由穿梭。她與家人及剛迎來的新毛孩成員同住於此。

（攝：梁嘉欣）

房子前身是石材公司的展示中心，全屋鋪滿存在感極強的深紅色花崗岩地板。面對這塊棘手的建材，Sara 沒有花大錢拆除，反而將其作為定調起點。她將牆身漆成帶灰階的暗粉紅色，以粉系的柔和中和花崗岩的冰冷剛硬，揉合出既懷舊又俐落的風格。

在格局規劃上，她打通阻礙動線的牆壁，打造出與餐廳相連的大型開放式中島廚房。為了讓家人互動無縫連結，她甚至在分隔客飯廳的牆上開鑿了一個直徑五十公分的圓洞，讓光線與對話自由穿透。

而她最前瞻的設計，在於「隱形科技」。丈夫從事音樂行業，兩人在屋內密集安裝了十九個喇叭與同等數量的智能燈具。透過全屋智能系統，這些冰冷的工業設備完美融入暖調氛圍中：晚上手機插電即自動切換夜間模式；十點設備自動關閉；早晨燈光柔和喚醒；看電影時環境光自動調暗。科技，在這裡成為了提升生活質感的隱形推手。