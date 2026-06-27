歐洲首環球影城落戶英國 預計2031年開幕 傳設007、魔戒主題園區

歐洲終於迎來第一間環球影城！環球影城母公司Comcast與英國政府近日正式宣佈，將在英國貝德福德郡（Bedfordshire）興建「英國環球影城度假區」（Universal United Kingdom Resort），並預計於2031年開幕。



對於旅客來說，新園區的地理位置相當方便，距離倫敦只需約45分鐘車程。為了配合這座大型樂園落戶，英國政府將投入13億英鎊升級周邊的鐵路與道路網絡，而Comcast亦會投資逾50億英鎊進行建設。樂園預計開幕首年就能吸引約850萬名遊客。

至於大家最關心的遊樂設施，雖然官方尚未公佈最終的主題設計，但據BBC引述消息人士透露，園區很有機會引入具備英國文化特色的經典電影，例如《007》系列及《柏靈頓熊 》。同時，亦有傳聞指《魔戒》與《侏羅紀世界》將會成為重點主題園區之一。

此外，規劃文件顯示園區可能會建造全歐洲最高的過山車，並附設一個免門票的餐飲與娛樂購物區，讓沒有打算買門票入園的民眾，也能在周邊感受歡樂氣氛。作為品牌進軍歐洲市場的首個據點，英國環球影城相信會為未來的歐洲旅遊行程增添一個必去景點。