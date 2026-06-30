世界盃2026|挪威維京划船撞樣抽象畫！IG神帳對比7大足球藝術瞬間

【世界盃2026】今屆世界盃其中一個焦點，莫過於夏蘭特的各種 Meme，而挪威隊的「划艇」慶祝姿勢更一度成為社交媒體的洗版題材。不過，當你在觀看這些熱血沸騰的畫面時，腦海中又會浮現甚麼畫面？有著超過28萬Followers的藝術梗圖帳號「Art But Make It Sports」，就將體育競技與藝術巧妙拼貼，誕生出一系列令人拍案叫絕的對比神作。在今屆世界盃中，版主再次發揮神級觀察力，將賽場上充滿張力的瞬間化作藝術傑作。



一個體育人的「藝術超能力」

「Art But Make It Sports」帳號由美國體育分析師兼藝術愛好者 LJ Rader 於2019年創立，至今已累積逾28萬粉絲。有趣的是，Rader 本人並非藝術科班出身，卻能在看見一張體育新聞照片的瞬間，從腦海中精準提取某幅畫作或雕塑的姿態、風格與構圖，將兩張圖像並置對比。

他堅持不依賴 AI，而是選擇走出家門，親身去逛不同的畫廊、展覽和博物館，靠手機裡多達一萬五千張親自拍攝的藝術品照片庫，以及對畫作局部構圖的過人記憶進行對比。

不如一起來看看他今屆精選的 7 組綠茵場「名畫」！

1. 挪威球迷「維京划船」 vs.《Untitled》by Alma Thomas（1968）

闊別世界盃舞台28年的挪威隊，這次在夏蘭特的帶領下回歸，球迷的熱情自然十分高漲。照片中，一整片身穿紅色球衣的挪威球迷正在進行招牌應援「維京划船」（Viking Row），他們整齊地後仰、划槳，模仿古代維京戰船的動作。

挪威球迷「維京划船」 vs.《Untitled》by Alma Thomas（1968）（Art But Make It Sports）

與之配對的，是非裔女性抽象藝術家 Alma Thomas 的《Untitled》。她在81歲時成為首位在惠特尼美國藝術博物館舉辦個展的非裔女性。她以短促、像馬賽克拼貼般的矩形筆觸作畫，鮮豔的紅色色塊整齊排列，筆觸間的縫隙透出底層的藍黑背景，帶來特別的視覺效果。

2. 美斯大戰奧地利 vs.《Soccer II》 Petra Zimmermann（2004）

這張照片來自今年阿根廷對奧地利的賽事，球星美斯身穿經典藍白條紋球衣專注控球，左側身穿紅色球衣的奧地利球員則伸腿攔截。而 Rader 為它找到的「另一半」竟是一件珠寶——奧地利當代珠寶藝術家 Petra Zimmermann 於2004年創作的胸針《Soccer II》。

美斯戰奧地利 vs.《Soccer II》 Petra Zimmermann（2004）（Art But Make It Sports）

Zimmermann 擅長將大眾媒體圖像、復古元素與現代塑料及寶石結合。這枚胸針以透明壓克力為底，勾勒出兩名球員搶球的剪影，表面鑲嵌水鑽構成「球衣」，特別的是用了一顆圓潤的珍珠來代表那顆足球。

3. 英格蘭球星沙卡 vs.《Saint John the Evangelist》by El Greco（1590-95）

照片中英格蘭邊鋒沙卡（Bukayo Saka）身穿白色球衣，右臂向外平伸維持重心，手掌微張，頭部微傾，眼神看向側下方，在激烈的比賽中神情顯得相當冷靜。

英格蘭沙加 vs.《Saint John the Evangelist》by El Greco（1590-95）（Art But Make It Sports）

與之並列的，是 El Greco 的畫作《Saint John the Evangelist》。這位活躍於西班牙的希臘裔畫家，作品展現了他的個人風格：刻意拉長的身形比例、蒼白的臉龐，以及強烈的色彩對比。畫中聖約翰披著色彩濃烈的衣袍，右手輕輕向外攤開，眼神低垂，感覺平靜深沉。

4. 日本打氣團 vs.《Hosanna》Patricia Cargill（1960）

在世界盃的觀眾席上，一群日本球迷簇擁在一起。他們雙臂高舉，每個人都仰著頭，嘴巴張大，正處於極度亢奮的吶喊狀態，展現了球迷最投入的一面。

日本打氣團 vs.《Hosanna》Patricia Cargill（1960）（Art But Make It Sports）

下方配對的是20世紀藝術家 Patricia Cargill 的畫作《Hosanna》。畫中描繪一群緊密排列、看似合唱團的人物，色調柔和，帶有灰藍與淡黃色澤。所有人物同樣微微仰頭，嘴巴張開成「O」型，彷彿正在齊聲高唱。「Hosanna」是源自希伯來語的宗教詞彙，意指讚美或歡呼，通常與莊嚴的宗教合唱有關。

5. 美國前鋒巴洛根戰澳洲 vs.《Scène du déluge》by Anne-Louis Girodet（1806）

畫面中身穿美國隊20號球衣的前鋒巴洛根（Folarin Balogun），正與澳洲後衛激烈爭奪，對方的手臂繞過巴洛根的脖子與肩膀，而巴洛根皺起眉頭，雙手試圖掙脫。右側則是法國畫家 Anne-Louis Girodet 1806年的畫作《Scène du déluge》。

美國前鋒巴洛根戰澳洲 vs.《Scène du déluge》by Anne-Louis Girodet（1806）（Art But Make It Sports）

Girodet 這幅畫描繪聖經中大洪水來襲的場景。中央一名裸體男子緊緊抓住即將斷裂的枯枝，背上背著年邁的父親，老人的手臂勒住年輕男子的脖子，下方則是即將墜入洪水的妻兒。

6. 墨西哥門將門前救險 vs.《The Martyrdom of Saint Lawrence》by Jean-Baptiste de Champaigne（1660）

這張照片來自墨西哥對南韓的賽事，門前情況危急。身穿綠色1號球衣的墨西哥門將在失去重心向後倒下時，仍本能地將右臂向後盡力伸展，試圖撲救。

墨西哥門將撲救 vs.《The Martyrdom of Saint Lawrence》by Jean-Baptiste de Champaigne（1660）（Art But Make It Sports）

下方配對的是法裔佛蘭德斯畫家 Jean-Baptiste de Champaigne 1660年的宗教畫作《The Martyrdom of Saint Lawrence》。畫作描繪聖徒羅倫佐被綁在烤網上處以火刑的場景，中央的聖羅倫佐赤裸上身倒在刑具上，後方一名士兵正用鐵鍊將他的右臂向後拉扯。這幅畫透過強烈的明暗對比，表現出受苦時的掙扎與緊繃。

7. 德國對科特迪瓦轉播故障 vs.《Black Watch Series III》by Gene Davis（1974）

照片中是世界盃E組德國對科特迪瓦的賽事。因為訊號故障，原本的綠草地、球員與觀眾，在螢幕上被垂直拉扯，變成了一道道由粉色、紫色、黑色與淺綠交織的垂直色帶，將動態的比賽畫面變成了純粹的色彩與線條。

德國對陣科特迪瓦轉播故障 vs.《Black Watch Series III》by Gene Davis（1974）（Art But Make It Sports）

下方則是美國抽象藝術家 Gene Davis 1974年的壓克力畫作《Black Watch Series III》。Davis 是1960年代「華盛頓色彩學派」的代表人物，最著名的風格就是這種由無數等寬垂直彩條構成的「硬邊繪畫」。畫面左側是大面積的黑色與灰白粗條紋；右側則佈滿鮮豔的細條紋，帶有跳躍的節奏感。