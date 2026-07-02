愛你致死不渝Obsession狂收29億！看女主Inde Navarrette爆紅之路

講起2026年最具話題性的電影黑馬，除了《後室》（The Backrooms），討論度最高的，絕對是由年僅26歲新銳導演Curry Barker執導的獨立心理驚慄片《愛你致死不渝》（Obsession）。這部製作預算僅75萬美元（約500萬港幣）的低成本電影，自5月中旬以來，在全球狂攬超過3.74億美元（約29億港幣）的驚人票房，一躍成為焦點影業（Focus Features）史上最高票房的現象級巨作。



除了令人心寒的精妙劇本，以及極具心理壓迫感的音效之外，讓電影在全球掀起熱話、甚至強勢殺入奧斯卡頒獎季視野的核心靈魂，絕對是飾演女主角Nikki的25歲新生代女星Inde Navarrette。這位被譽為新一代「尖叫女王」的女演員，在爆紅之前到底有著怎樣的經歷？

《愛你致死不渝》（Obsession）劇照

《愛你致死不渝》為何在外國爆紅？

《愛你致死不渝》的劇情圍繞社恐獨立音樂店店員Bear（Michael Johnston飾）展開，他對同店打工的Nikki抱有近乎病態的暗戀，卻始終不敢表白。

《愛你致死不渝》（Obsession）海報

某天，Bear在古董店以6.99美元買下一件名為「一願柳枝」（One Wish Willow）的神秘物件，並自私地許願：「讓Nikki愛上我，愛我勝過世上一切。」願望初期看似完美實現，Nikki對他產生強烈的情感依賴，但這場「美夢」很快便扭曲成充滿佔有慾與毀滅性的瘋狂控制，Nikki更開始出現一連串極端行為，結局堪稱近年恐怖片中最令人心碎的悲劇。

爛番茄IMDb同獲高分！

電影製作預算僅75萬美元（約500萬港幣），但在爛番茄（Rotten Tomatoes）斬獲94%的超高新鮮度，並在IMDb拿下8.1的高分。它之所以能成功跑出，靠的並非廉價的「Jump Scare」，而是導演精準捕捉了Gen Z對親密關係及性別權力的焦慮。

《愛你致死不渝》（Obsession）劇照

Bear並非傳統恐怖片中無辜的受害者，而是一個極端自私的「毒男」，電影把剝奪自由意志的「有毒關係」（Toxic Relationship）具象化，令人毛骨悚然。連荷里活傳奇大導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）都公開表示自己是這部電影的粉絲，盛讚這群新世代電影人用極少資金創造出如此驚人的成績。

女主角Inde Navarrette神級演技

在這部場景有限、極度依賴角色心理張力的電影中，Inde Navarrette交出了一份堪稱「教科書級別」的亮眼成績單。她沒有將Nikki簡單塑造成單一面向的「病嬌反派」，而是深入挖掘這個「被剝奪自主意志」的受害者內心。

《愛你致死不渝》（Obsession）劇照

從開篇溫柔可人的毒舌摯友，到中段被願望強制洗腦後、眼神變得空洞且神經質的跟蹤狂，再到結局恢復清醒、目睹一切毀滅的崩潰，她的情緒切換極其精準。據悉，在拍攝電影重頭戲時，強烈的悲傷、恐懼與生理反胃感交織，更令她在片場當場嘔吐，足見其投入程度。

2026年5月，她憑此片榮獲西雅圖國際電影節（SIFF）的「最佳表演獎」，權威媒體《Variety》更直指她的演出絕對值得奧斯卡等主流頒獎季的提名。不少影評人甚至將她的表現，與妮妲莉寶雯（Natalie Portman）在《這個殺手不太冷》（Léon: The Professional）中的經典演出相提並論。

為甚麼她叫「Inde」？

Inde Navarrette本名Danielle Fabiola Navarrette，2001年3月3日出生於美國亞利桑那州圖森市。她的母親是澳洲裔，父親則是墨西哥裔。由於她自小就展現出極強的獨立性格與主見，母親便為她改了「Inde」（取自Independent，即「獨立」的縮寫）這個伴隨她一生的暱稱。

《愛你致死不渝》（Obsession）劇照

她對恐怖片的熱愛，源於墨西哥裔父親家族的耳濡目染，家人從她很小的時候就引導她接觸恐怖電影。此外，父親的軍旅生涯令全家頻繁搬遷，她在15歲前就換過多達11間學校。這種不斷要適應新環境、融入不同群體的成長經歷，反而鍛鍊出她敏銳的觀察力與情感感知力，成為她日後表演的豐厚養分。

爆紅前曾是Twitch實況主

在《愛你致死不渝》讓她名利雙收之前，身高僅152公分的Navarrette在荷里活經歷過一段漫長而艱辛的打拼期。接受雜誌專訪時，她坦言在拍攝《愛你致死不渝》與下一部作品之間的空窗期，曾面臨嚴峻的財務壓力，因為沒有工作邀約，除了兼職幫人放狗，還要做網絡直播才能養活自己。

Inde Navarrette Twitch截圖

有趣的是，在成為荷里活當紅炸子雞之前，Inde Navarrette曾是一名活躍的Twitch遊戲實況主。她於2022年7月以「indenavarrette」帳號開始直播，玩過《決勝時刻》（Call of Duty）、《最後生還者》（The Last of Us）、《Outlast》、《Red Dead Redemption》、《Fallout》等大作，甚至在疫情期間自己「砌機」。

近日她玩《最後生還者》的舊片段在YouTube衝破130萬觀看次數，更有網民幽默留言：「這就是Bear外出工作時，Nikki留在家中做的事。」大銀幕上變態嗜血、私底下卻是電競高手，可謂充滿「反差萌」。

曾參演《漢娜的遺言》及《超人與露易絲》

雖然《愛你致死不渝》是她首部擔正女主角的院線長片，但Navarrette在此之前已在主流電視圈默默耕耘多年。

《漢娜的遺言》劇照

她曾在Netflix全球熱播劇集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）第四季中，飾演核心爭議角色Monty的妹妹Estela de la Cruz，首次體驗到主流平台的曝光度。

《超人與露易絲》劇照

而真正讓她在年輕觀眾群中打開知名度的，是The CW電視台的DC漫改劇《超人與露易絲》（Superman & Lois）。她在2021至2024年間飾演Sarah Cushing（超人初戀女友的女兒），成為劇中最具辨識度的年輕演員之一。她曾將這段長達數季的高壓拍攝經驗比喻為自己的「演技大學」，大大磨練了她的走位與鏡頭感。

跨界出演Sombr MV

爆紅後，Navarrette的演藝觸角迅速延伸至樂壇。2026年6月，她驚喜出演新生代唱作人Sombr的新歌《My Body Isn't Ready》MV，與參演過《Off Campus》的男星Josh Heuston同框。

MV中，Sombr因為自卑而把自己包裹在厚重的人偶裝內，試圖在派對上隱藏自己；Navarrette則飾演看穿他偽裝的溫柔女孩，不僅幫他擊退霸凌者，更親手打破那層象徵自卑的外殼。她在MV中展現的純真治癒感，與《愛你致死不渝》中的瘋狂形象截然不同，再次證明其極高的可塑性。

接拍驚慄新片《Invertigo》

談到未來新作，粉絲們最期待的，莫過於她已確認將於2026年9月接演新長片《Invertigo》。這部由新銳導演執導的驚慄電影，講述一群魯莽的青少年說服遊樂園員工，讓他們在過山車正式開放前偷偷試玩，卻因系統故障被困於數百英尺高空。隨著深埋的創傷與矛盾爆發，眾人被迫為生存而掙扎，這無疑將是Navarrette再次展現精湛演技的絕佳舞台。

《愛你致死不渝》（Obsession）劇照

至於《愛你致死不渝》會否開拍續集？Navarrette認為Nikki的故事已畫下完美的休止符。不過，若導演Curry Barker決定開發探討不同許願者的單元劇（Anthology Series），她就非常樂意以觀眾身份欣賞作品。