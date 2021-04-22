世界閱讀日｜15年增兩成　日本圖書館已達3360間　借閱量以億計

撰文： nippon.com 最後更新日期： 2021-04-22 00:00

藝文編按：明天是一年一度世界閱讀日，各地均為此日舉辦大量推廣閱讀的活動。今日本版轉載一則報道，略看日本國民借閱圖書的現象，綜觀日本推廣閱讀的實際行動——興建圖書館的成效。

日本各地圖書館共有約3,360家，註冊用戶超過3,300萬，每年借閱圖書達6億5000萬冊。

日本文部科學省最近發佈的2018年度社會教育統計資料顯示，截至2018年10月1日，日本全國的圖書館（包含同類設施）數量達到3,360家，與上一次即2015年度的調查相比，增加了29家，與2002年度相比增加618家。儘管這十幾年中少子老齡化程度不斷加重，但圖書館的數量仍然有了大幅增加。

2017年在圖書館借閱圖書的人數（用戶數量）總計達1億7789萬人（如果1位讀者1年借閱10次，則按10名用戶計算）。註冊用戶3379萬人，借閱圖書達6億5378萬冊。

其中僅小學生的註冊人數就有340萬人，利用人數總計1896萬人，兒童類圖書的借閱量為1億973萬冊。

比較上次，也就是2014年度的調查資料，註冊使用者增加了242萬人（7.7%）。不過，實際利用者人數和借閱圖書量都稍有減少。

日本圖書館的使用人數和註冊用戶的變化（nippon.com授權使用）

除了圖書館，如果再加上公民館、博物館等社會教育設施，總數在2018年達到90,311個，較之前次調查（2015年度）增加了318個。不過，與2005年度的峰值94,998相比，減少了4,687個。

2018年度全國共有公民館（包含類似設施）14281個。這個數字與2015年度相比減少560個，與2005年度相比減少3,901個。而博物館的數量反而一點一點地增加，2018年度達到1,286家。

日本社會教育相關設施的總數與圖書館、博物館、公民館數量的變化（nippon.com授權使用）

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【本文獲「nippon.com」授權轉載。原題：日本全國的圖書館，15年增加了2成以上】