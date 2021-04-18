韓劇《Run On》申世景任時完跑步以外的事｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-04-18 12:00

有些劇作，被觀眾歸類為「收視一般但口碑很好」，情節肯定說不上峰迴路轉，但平靜流暢，剛播完的《Run On》，應屬一例。

文：劉美兒

任時完演國家田徑代表隊選手奇善謙，家世背景雖使他離不開二代光環，然而仍堅持正直正義，後與從事翻譯的吳薇朱（申世景飾）相遇，他們正各自在人生旅途上徘徊不前，試圖探索，跟隨自己的步伐走下去。任時完在《未生》和《他人即地獄》亮眼，申世景向來被負評為票房毒藥，但在劇中營造的清新氛圍下，兩人算是搭配自然。

善謙的專業，本該最能順理成章帶出劇集的主軸，藉著跑步比喻生命的起伏跌宕，也暗示愛情的無懼往前。而我較深刻的，反倒是薇朱一直追尋和思考的、關於語言的命題。頭一回讓她心存感激並反覆叩問著，是看某齣外語電影時，有句令她難以忘懷的對白。要是沒有字幕翻譯，她將會錯失多少。她自問。

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這種動力驅使薇朱成為專業翻譯者。劇中處處表現出她對文字的反省，深知唯有了解文本的情感變化，才能翻譯出與別不同的成品。「在兩個不同的語言，誰搭起這道橋」，這是薇朱從沒忘記的目標理想。甚至觀影時亦待到最後，直至自己的名字作為最後一項人員名單，出現在大銀幕上：我這麼努力就是為了看這一行字。有趣的是，語言的力量，讓向來個性木訥的善謙亦漸被感染，慢慢親近電影和書本，生澀地書寫日記，表達自己。

某回薇朱感慨，人工智能可替代人類完成許多事，翻譯便是其一。善謙看得清通，告訴薇朱，重點不在於會否被取代，而是有沒有人仍關注這事，如此，它才不致消失。要是沒有語言的話，我們還剩下什麼。科技或許可以輕易把語言文字來回轉換，而它本身獨有的情感與溫度，並不。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：那個被翻譯的世界，我們將如何解讀。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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