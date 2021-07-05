MIRROR│FB關注組兩日成員六萬　畫師繪十二子插畫氹老婆生日

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-07-05 12:21

香港男子樂團MIRROR人氣急升，成立不足兩日的Facebook專頁《我老婆嫁咗比MIRROR導致婚姻破裂關注組》甫一登場便有近六萬會員，一眾MIRROR粉或他們老公都分享對十二位成員如何「又愛又恨」。而插畫師Bobby Wong（Facebook用戶名Fish Wong）便選擇繪畫MIRROR十二子插畫，氹老婆生日開心。

插畫師Bobby分享畫MIRROR十二子的各個草稿。(@bobbyfei/IG)

Fish Wong在群組內發布一則短片，分享他用了一個月的時間製作，送給太太的MIRRO插畫作品，並寫上「老婆係鏡粉無乜嘢嘅/內子上個月生日，我用一個月時間畫咗隊Mirror送俾佢，佢都幾開心」。

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而他在自己的IG，亦分享了繪畫十二子各人的創作理念。例如「總覺得「隊長」係應該用紅色，可能童年受到星矢同power ranger影響，亦特登揀咗一張笑得最燦爛嘅擺最後畫」「大表哥實在太man，要用粉紅色做底中和吓陣男人除」、「好想畫到AK外冷內熱嘅神髓，但似乎對我嚟緊講都唔容易」、「最初諗住Tiger 哩張最後畫出黎會好靚，最後出嚟都係爭D」、「姜b嗰張係第一張畫，畫嗰陣重諗緊好唔好畫曬十二個。不過我覺得畫得唔夠靚仔，有機會再畫過」、「喺十二人當中揀一個畫戴眼鏡的，覺得Edan哩張最適合」、「Anson Lo哩張，大概係我所有大頭畫中最滿意的。雖然我幅幅都擺咁多心機畫，但係我業餘玩吓架啫，最後畫出嚟嘅水準有時都係靠彩數」等等，還分享了創作過程手稿。

網民CAP圖說最不滿應係花姐老公（網上圖片)

在此，小編也補祝插畫師Bobby太太生日快樂啊！這十二幅插畫相信好多MIRROR粉絲想要啊！

插畫師Instagram：@bobbyfei

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