日本畫壇新星西雄大香港首展　15幅全新作品東京「新鮮直送」到港

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-10 16:45

說起日本新一代藝術家，大家會想起奈良美智、中村萌、下田光等等，可是當中最年青的也已是八十後，然而不少當地新晉藝術家，他們極具個人風格的創作也值得大家認識。今日起海港城將帶來日本90後新銳藝術家西雄大（Yudai Nishi）的首個香港個人展覽《FRESH!》，展出15幅以蔬果視覺出發的畫作，從東京「直送」到港，演繹出非一般的日常，為觀眾留下各種懸念：究竟為何西雄大的作品，全部以「無題」為作品題目？而他的蔬果畫，為何又有強烈普普塗鴉風格？

90後日本新銳藝術家西雄大。

1991年出生的西雄大，自幼喜歡繪畫，對他來說「並非刻意要以藝術家為職業，但一直做著自己喜歡的事情，自然成了今天的樣子。」繪畫以外，自小另一嗜好便是美國動漫，因此早在中學三年級時看過一本graffiti大全後，便迷上了塗鴉和街頭藝術，及後一直以美國動漫、街頭藝術與塗鴉作為養份，加上他個人的直覺，以及對日常事物的想像，糅合出獨有的藝術風格。

【西雄大展出作品】

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「黑線」勾勒出態度

2015年，西雄大於日本藝術名府京都精華大學設計系視覺設計專業畢業，在學期間已涉足藝壇，參與畫展，並開展即興繪畫等藝術活動。作品擅長以解構與重組的手法，創作出誘發不同視點的作品。西雄大的畫作鮮明而突出。他表示，作畫時有一個基本條件，就是要令作品「將人的視野吞噬、能夠令人醉倒其中」（目で呑み、酔えるもの）。除了奪目的用色，黑線運用亦帶來了強烈的視覺效果。

「在我的作品中，黑色勾線是不可或缺的部份。『勾線』只能在平面世界裡找到，作為一位畫家，我致力追求在平面世界獨有的表現方式。我想利用勾線，在平面世界勾畫出現實世界裡沒有的東西。」的確，西雄大的勾線往往是攝人魅力所在。明確而實在的線條區分出不同的色塊，簡單的構圖落在不同的觀者眼中，可以有不同的演繹，在簡單之中見到無限，就是西雄大的藝術力量。

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而另一個讓西雄大作品令人深刻之處，是他所有作品都命名為「No Title」（無題）。他表示「不想畫蘋果就是蘋果，香蕉就是香蕉，我會將他們的形態重構一次。若可以把某事物的形態重構出一個合意的模樣，我就會以它作為繪畫對象。」因此作品經常呈現出多種意象，讓觀眾反覆觀看，看出不同的理解，而每一次都是既熟悉又陌生。似是而非的既視感 (Déjà vu)，正是西雄大的藝術標誌。他刻意不「解畫」，並將所有作品命名為「No Title」（無題），認為每個人都有直觀的能力，不妨將對於作品的理解和想像空間留給觀眾。

西雄大近年人氣急升，獨特的畫風在日本藝壇及時尚界引來注目，PARCO、Nike、Adidas、MOUSSY等品牌亦相繼邀請他合作。

（圖片由展覽單位提供）

【展覽地點】

【展覽詳情】 名稱：FRESH!：西雄大個人作品展 日期：6月10日至7月4日 時間：上午11時至晚上10時 地點：海港城 ‧ 美術館 （海港城海洋中心二階207號舖）