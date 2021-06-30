【展覽】村上隆旗下藝術家　高野綾超扁平可愛藝術登陸貝浩登

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-30 18:11

來自村上隆旗下藝術工作室Kaikai Kiki，被視為新普普藝術代表之一的女畫家高野綾（AYA TAKANO），最新作品展《起、境界域、ego》現已在香港展出。這次展出的10幅油畫與24張紙本，高野綾為香港譜繪了與眾不同的人間煙火：自然風景、人文軼事躍然在歡樂明快的筆觸中，流露著藝術家對這座城市的由衷喜愛。

高野綾 april, dragon dance, look, there are mysterious clouds, 2021 布面油畫 80 x 100 cm ©2021 Aya Takano/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 圖片由貝浩登提供.

高野綾，1976年出生在日本，1997年加入Kaikai Kiki成為大受歡迎的女藝術家，這次是繼2012年首展後再度回歸香港設展。她以超扁平風格的油彩和鉛畫來創作其作品，畫中世界以日本漫畫、科幻小說以及可愛中帶點嫵媚的女子所構成。她作品中展現的人物特徵鮮明——不受重力限制、漂浮在空中的大眼女孩，關節處和臉頰上的紅暈暗示著高度的敏感和持續的成長，表現出一種介於幼稚與成熟間的狀態。

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有別於過往主要作品，女孩們在太空中執行任務、或浮游於東京或外太空的夢幻場景，這次回歸的作品精心以香港情景為主題，拼湊畫家對八九十年代香港的印象：舞龍、放紙鳶；在太子花墟附近挑選喜歡的金魚，裝入灌水的小膠袋；閒坐在茶餐廳裏放空；梅雨季時裹著塑膠雨衣徐行等。在油畫中，人物的動作與背景細節都詳盡描繪，我們可以看到香港丘陵綿延的地貌，郁郁蔥蔥的綠意，品種繁多的禽鳥，天然的瀑布與水塘，鱗次櫛比的高樓，維多利亞港的海波，變化多端的亞熱帶天空中白色、灰色、粉色的大朵雲彩。

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高野在色調絢爛的香港印象中，着重刻劃了高密度市區環境與自然郊野結合的特質，意象能立即映射這座城市，又不落刻板俗套。而這次的人物即使都與香港有關，仍帶著夢幻世界的氣息：大眼睛的輕柔生物存在於變幻莫測的世界裏，在這裏生活的大多數都是女孩子，對地心引力毫不在意，有人泰然自若地聽音樂、娛樂消遣，有人嘴裡叼著煙就像寫作業時自然地叼著筆，有人玩著香港的舊式玩具。看著她一如既往營造的景象，我們仿佛也進入了一個漂浮的世界，在過去、現在和未來的夾縫中，只有通過高野的眼睛才能到達的維度。

全球疫情陰霾下，大家都面對不少窘境，高野以筆下超扁平人物的日常瑣事把我們帶回了寧靜美好的生活。作品中呈現的本土情懷和多面的文化，讓大家家駐足欣賞，慢慢發現藝術家的小心思。

【展覽詳情】 名稱：高野綾《起、境界域、ego》 日期：即日至7月24日（逢星期二至六） 時間：11am - 7pm 地點：貝浩登藝術空間（尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside 807室） 費用：全免

【展覽地點】

【藝術家簡介】 高野綾於1976年出生於東京外圍的埼玉縣，成長中正值日本戰後動漫、科幻文化視覺傳播的興盛時期，一直對自然科學、自然與城市景觀共存很有興趣，通過觀察香港這樣一個兼併的地方，她對此有了更深入的見解。高野2000年於多摩美術大學藝術專業畢業，其後跟隨村上隆創作，並加入Kaikai Kiki藝術工作室。日本當時已在二戰後重新成為經濟強國，消費文化在日常中開始湧現夢幻遊戲的傾向，年輕女孩們因此淪為物質消費的標靶。高野在這樣的環境中有意識地形成自己的創作風格，用自己筆下叛逆的人物反對這種商業操作：她們隨意漂浮，自得其樂，自主去吃喝玩愛，在充斥消費的世界裏只選擇適合自己的東西，不屑變成被人擺佈的物件。 高野通過畫作反對物化年輕女孩，賦予了這個超扁平世界另一層含義⸺在二維中關注著現實世界，從此傳遞自己的想法。本次展陳的所有作品微妙地互相關聯，以頗具鏡頭感的日式美學刻劃種種日常，注入佛家轉迅即逝的世人感觸，以及對香港歷久彌堅的城市風貌的喜愛。

【人與物】系列合集——