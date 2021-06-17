40元預算要便宜要大幅一日起貨　馬國畫家高EQ反擊衰客賤價單

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-17 17:09

藝術何價？一邊廂，有價值連城的畫作刷新成交紀錄；另一邊廂，經常在網上見到一些客人以極低的出價，購買藝術工作者的創作或服務。大家常說香港人不懂珍惜藝術人才，屢見賤價壓價的工作要求，但看來這類顧客無分國界，最近便有馬來西亞的畫家發文指，收到顧客要求幫他和女朋友畫一幅最大張最便宜的作品，還要一天內起貨，客人卻只有40元預算，當畫家婉拒這份工作，更換來對方破口大罵。

(網上圖片)

馬來西亞華裔畫家Kazel Lim，月初在Facebook發文，指收到一名客人的工作要求，指女友生日將至想給她驚喜，希望Kazel在客人的帳號內選一張照片，以此畫一張客人和女友的旅行合照。當畫家問客人要畫多大尺寸時，客人要求「選最大張的吧，可是不能太貴哦」，到畫家表示收費會依作品尺寸而訂，客戶便說「要最便宜最大張」、「幫我畫我們之前在海邊旅行的照片，有太陽和沙灘的」、要求畫家在他FB內找照片，說自己不會選，明天便要收貨。

當畫家表示不接急單婉拒工作時，對方表示可以加錢，並指最初預算是10吉令（約20港元），可加錢至20吉令（約40港元），要求對方畫「大一點」、「畫多一點東西」。畫師無法接受報價而婉拒，對方隨即破口大罵，表示「有錢給你賺還吊高來賣？什麼爛態度？」、「你的IG和網店我都有，你不畫，我就去給你差評」。

Kazel最後用鉛筆畫了一幅圖給對方，表示「免費送你~祝你女友生日快樂哦」打完場，不再與對方糾纏。

【Kazel水彩作品】

+ 7 + 7 + 7

事後Kazel向傳媒表示：「有這種行為的人不少，我盡量不打擾他們，幽默地回覆他們。重要的是不要低估自己的價值，不要無償工作。」她在FB貼文續指，會出現這種報價除了是馬來西亞普遍對藝術行業不予欣賞外，也歸因於藝術家們自己做爛市場。她憶述小時候見畫家幫人繪畫A3大的雙人畫收20吉令，到現在長大後仍然只收相同價錢，才驚覺市場是在做爛。「很多新生藝術家，擔心沒人找他們畫畫，而到處幫人免費畫，期望能有下次合作的機會。 前陣子發生有人直接用apps filter改照片，當作是自己畫去收費，一張也是10-20塊。所以，希望同行可以相信自己的價值。你們付出那麼多個小時去畫的作品，絕對不只值10塊、20塊。」

藝術家需要多年的心力和時間，才能得一手好手藝，而以藝術為生更是不容易，希望大家也多尊重他們付出的努力！



藝術家IＧ：＠kazel_