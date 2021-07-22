東京奧運︱居日澳畫師趣看生活百態　發掘都市日常「競技項目」

今屆東京奧運將於明天揭幕，雖然因新冠疫情影響而辦奧過程曲折，但無損居於東京的澳州插畫師Adrian Hogan對賽事的期待，他更把對東京日常的觀察，將奧運項目與生活日常融入插畫中。
為響應奧運盛事，藝術家Adrian Hogan將自己豐富的想像力轉化為一系列令人印象深刻的奧運插畫，以新冠疫情期間城市人的日常生活為主題。在這個系列中，藝術家將東京所有市民都變成了奧運健兒，發掘日常生活潛在的運動元素。例如街頭派紙巾宣傳活動變成空手道組手較量、道路維修員變成劍擊高手、在火車車廂內乘車返工的打工仔上演吊環體操、下雨時被風吹來的雨傘化作創意火炬等等。
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通過這一系列插畫，藝術家表達他對奧運盛事的期待，並為當下的生活帶來有趣的觀察。來自奧運的運動靈感在街頭蔓延，所有角色都別出心裁，記錄我們「日常生活」變得不像以前那樣正常的難忘時刻。
Adrian Hogan其他有趣作品，可以看他的Instagram。
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