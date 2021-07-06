拼貼明星相學人像畫　由圖像探索藝術思潮｜活學VIVA｜馬世創專欄

撰文： 馬世創 最後更新日期： 2021-07-06 12:46

記得唸小學的時候，有一節美勞堂令我印象特別深刻。 當時老師叫同學們預備一張明星海報。我們都十分認 真地準備，畢竟是自己的偶像，那敢怠慢？上課前，各 人都展示著自己偶像的海報，甚麼劉德華、黎明、郭富 城和王菲等等，場面有如樂壇頒獎禮。天真的大家那會 想到那些珍貴海報的下場？直到老師甫入課室，一切 美夢盡碎。

文：馬世創

（圖：中一學生的拼貼作品/ 由作者提供）

「同學們，第一步將海報左右對摺。」老師說 誰會願意對摺自己偶像的海報？但誰又敢違抗？結果 大家只好無奈照做。

「第二步，用剪刀將海報剪開兩截。」老師繼續說 那一刀不只剪開了海報，更是剪掉同學的一絲希望。身 邊的女同學剪到黎明的鼻子時，啜泣不止。

「第三步，將左邊海報貼在白畫紙上。」 海報已毀了，老師要怎做又有甚麼所謂？大家都靜默 不語地照辦。

「最後，大家用油粉彩把海報的右邊畫出來。記得要畫得神似一點，畢竟是你們的偶像呢！」老師笑著說 頓時全班都崩潰了，那盒十二色的油粉彩，叫小學生如何畫得神似？

時至今日，筆者成為視覺藝術科教師，時刻以這段往事為鑑：「一堂課足以毀掉一個學生！」其實學習人像畫殊不簡單，由人像結構、五官線條、皮膚色彩以至燈光明暗處理，要在一節裡畫得似模似樣，根本是不可能的任務。既然不可能，那又何必難為學生呢？

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我的做法是將繪畫轉換成拼貼，用移印方法代替艱難的素描。學生運用雜誌紙進行拼貼代替上色，學習 重點集中在色彩與光暗的處理。這樣學生便能在有限時間完成作品，因而產生信心。而這點自信正是讓 他繼續探索藝術的動力。

在課堂裡，教師還可介紹普普藝術，討論消費主義以及分享後現代主義的思潮，將創作扣連評賞，將藝術回應時代的脈絡。畢竟由當年的美勞課到今天的視覺藝術課，的確有著顯著的分別。

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作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。

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