新中國舊照片　誰保留變革中國前後平民最真實面貌

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-15 12:00

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《布列松在中國：1948-1949/1958》是亨利．卡蒂埃．布列松(Henri Cartier-Bresson)在其報導攝影生涯中非常獨特且重要之集結，也是他中國相關作品的首度研究與專題展出。1948-49年，布列松在中國停留了十個月，期間在《生活》(Life)、《巴黎競賽》(Paris Match)等雜誌發表了多幀中國所見所聞之影像。雖然時值國共內戰時期，但在這些影像中不見戰爭的煙硝，反而突顯大時代下的人間煙火，這系列照片也成為報導攝影史上最好的作品之一。1958年他在中國官方人員的全程陪同下，看見了大躍進、人民公社等的改革興起，攝取了看似繁榮的空中樓閣，此時的布列松已是公認的報導攝影巨擘。 臺北市立美術館

《Henri Cartier-Bresson: China 1948-1949, 1958》一書作為亞洲近代歷史發展脈絡的客觀紀錄，並完整串連與之相關的保存文件：包含法國紀實攝影家亨利．卡蒂埃．布列松 (Henri Cartier-Bresson) 所書寫的標題與文字、聯絡資料和大量信件，以及過去分別發表於美國和歐洲雜誌上的珍貴圖像。⠀

文：moom bookshop ｜ 圖：《Henri Cartier-Bresson: China 1948-1949, 1958》

書中多數照片為布列松生涯最具標誌性的作品，而他對於被攝民眾所懷有的共感，和身為見證者的責任，皆是構成畫面的不可或缺要素。這些影像更扮演著彼時西方理解中國政治事件的關鍵橋樑。⠀

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