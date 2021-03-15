新中國舊照片　誰保留變革中國前後平民最真實面貌

《布列松在中國：1948-1949/1958》是亨利．卡蒂埃．布列松(Henri Cartier-Bresson)在其報導攝影生涯中非常獨特且重要之集結，也是他中國相關作品的首度研究與專題展出。1948-49年，布列松在中國停留了十個月，期間在《生活》(Life)、《巴黎競賽》(Paris Match)等雜誌發表了多幀中國所見所聞之影像。雖然時值國共內戰時期，但在這些影像中不見戰爭的煙硝，反而突顯大時代下的人間煙火，這系列照片也成為報導攝影史上最好的作品之一。1958年他在中國官方人員的全程陪同下，看見了大躍進、人民公社等的改革興起，攝取了看似繁榮的空中樓閣，此時的布列松已是公認的報導攝影巨擘。
《Henri Cartier-Bresson: China 1948-1949, 1958》一書作為亞洲近代歷史發展脈絡的客觀紀錄，並完整串連與之相關的保存文件：包含法國紀實攝影家亨利．卡蒂埃．布列松 (Henri Cartier-Bresson) 所書寫的標題與文字、聯絡資料和大量信件，以及過去分別發表於美國和歐洲雜誌上的珍貴圖像。⠀
文：moom bookshop ｜ 圖：《Henri Cartier-Bresson: China 1948-1949, 1958》
書中多數照片為布列松生涯最具標誌性的作品，而他對於被攝民眾所懷有的共感，和身為見證者的責任，皆是構成畫面的不可或缺要素。這些影像更扮演著彼時西方理解中國政治事件的關鍵橋樑。⠀
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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。圖片來源】
布列松生平——
攝影師亨利．卡蒂耶－布列松（Henri Cartier-Bresson）1908年生於法國，其攝影風格受到早年的繪畫訓練、以及成長歷程中超現實主義風格興起的影響，拍攝時特別注重人物神情與整體構圖，形塑強烈的個人風格。布列松自1930年代起從事攝影，曾經拍攝的代表作品包含1930年代西班牙大選及英國喬治六世登基加冕典禮等。1947年與好友創立紀實攝影的指標—馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos），1948年更在印度因緣際會拍下甘地（Ghandi）遇刺前的最後身影與葬禮，隨後布列松兩度造訪中國大陸，拍攝中國政權更迭的紀實影像。他的一系列具有歷史意義、見證時代的攝影作品，奠定了他重要之報導攝影大師地位。
1948年布列松受到當時全球單期發行量超過五百萬本的美國《生活》（Life）雜誌委託，進入中國拍攝記錄政權即將易主的關鍵時刻。1948年12月3日布列松初抵已遭人民解放軍包圍的北平1，隨著圍城情勢日益險峻而在12月15日離開、轉往上海。在北平不足半月的日子裡，布列松共拍攝了26捲底片、超過900張的照片，這一系列照片隨後在《生活》雜誌1949年首刊號以〈北平的最後一眼〉為名刊登專題，在國際間廣為流傳。離開北平的布列松，隨後輾轉行經上海、杭州、南京、香港等城市，在九個月之內見證了上海金圓券風暴、國共兩黨南京協商破裂後國民政府自南京撤退、解放軍進駐南京等歷史事件，並用他的鏡頭捕捉時代巨輪下的軌跡。
1958年，念念不忘中國的布列松再訪北京與上海。時逢共產黨「大躍進」發起之時，布列松見到的中國已與十年前氛圍大大不同。在中共當局的安排陪同之下，布列松側拍了如建國慶祝遊行、學生參與挖建游泳池等畫面。這系列照片向國際展現了中國歷經政權更迭的不同面貌，引起國際關注。面對劇變的時代，鏡頭下掌握複雜的人物與社會情境，動盪不安，但畫面仍維持一貫的嚴謹構圖；系列紀實照片相互獨立，展現布列松著名的「反紀錄式」的攝影特色（anti-documentary style），冷靜而中性地捕捉歷史瞬間的人物形色。
（來源：臺北市立美術館）