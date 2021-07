Pornhub推古典名畫裸體指南　二創《維納斯的誕生》遭美術館提告

曾在香港藝術館展出的《維納斯的誕生》(The Birth Of Venus),是文藝復興時期畫家波提切利(Sandro Botticelli)的作品,亦是意大利佛羅倫斯烏菲茲美術館的鎮館之寶。據報因為成人網站Pornhub以《維納斯的誕生》二創作網上宣傳片,遭烏菲茲美術館入壇禁制有關作品發布。



波提切利《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)(Wikimedia Commons)

外國成人網站Pornhub最近推出「經典裸體」( Classic Nudes)博物館網上指南,網站以盧浮宮、大都會博物館和普拉多博物館等世界多個著名博物館為分類,每間博物館下收錄館藏涉及裸體的油畫作品,附上博物館地圖標示作品所在位置,並有文字解釋當中色情與藝術之間的關係,部份作品更有由色情女演員和 Pornhub 品牌大使 Asa Akira 配音的語音導賞。Pornhub曾表示該網上指南旨在重振受疫情影響的博物館經濟,鼓勵更多遊客參觀,亦希望通過重現世界各地畫廊中一些最著名的裸體畫來吸引更多高雅的觀眾。

而這次遭起訴的作品,是 Classic Nudes一段模仿《維納斯的誕生》的宣傳片。短片由現年69歲的前色情電影影星、前意大利國會議員Ilona Staller( 藝名Cicciolina)扮演《維納斯的誕生》的維納斯。片段中她穿上裸色衣服,用手機瀏覽 Classic Nudes指南,並讀出廣告標語:「因為色情可能不被視為藝術,但有些藝術絕對可以被視為色情。」(Because porn may not be considered art, but some art can definitely be considered porn )

Pornhub為「經典裸體」( Classic Nudes)博物館網上指南推出的宣傳片(影片截圖)

就烏菲齊美術館指 PornHub 只是將其館藏用於宣傳的指控,Pornhub並未有任何回應。

著名的《維納斯的誔生》出自文藝復興時期(約公元14—17世紀)的殿堂級畫家波提切利手筆,這件作品根據波利齊安諾的長詩吉奧斯特納而作,描述羅馬神話中女神維納斯從海中誕生的情景:她赤裸著身子踩在一個貝殼之上,右邊春之女神正在為她披上華服而左邊的風神送來暖風陣風,吹起她的髮絲。文藝復興(Renaissance)是孕育自意大利佛羅倫斯的一場文化思潮運動,人們重拾對古希臘和羅馬時期古典文化的興趣,以重視人性、勇於探索及尋求真理的態度,於哲學、藝術及科學研究等領域中體現人文主義精神。

香港地勢三面環海、多島多山,足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端,頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊,我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築,它就是鶴咀炮台(Former Cape D'Aguilar Battery)。