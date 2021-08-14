吳文芳：怎樣解釋廣告市場行銷出現的情況｜乜都有哲學｜連載之十

有人講過，「先思考，再發言。先閱讀，再思考」。

古往今來，人們都在思考「雞和蛋」的謎題——先有雞？還是先有蛋呢？這兩個部分互相關聯，是誰先存在而導致另一方的誕生呢？

先有雞才有蛋 ｜ 文：吳文芳

究竟是先有雞還是先有蛋，目前尚無定論。有人說：「蛋是先於雞。」我對此並不同意。我認為應該先有雞，才有蛋。這帶出的想法是：當兩件相關聯的事情出現，前者會導致後者的出現，就像雞與蛋，結合「刺激與反應」的原理，就可以用來解釋廣告市場行銷中出現的許多的情況。一個簡單的推理過程：由一個刺激開始，點著火引後，才能創造出一連串的反應——就像煙花一樣，劃破黑暗，照亮宇宙，並產生巨大的興奮。再想多一點，這是一個因與果的循環。

創意是有生命的，可以長生不老的。想清楚，知道了方向後，才講出自己的意見，有可能這就是雞。閱讀更多，就會在腦海中提供更多的選擇，提供我們更海闊天空的思考空間。一切都是互動的製造下，更好的機會去一起探索、去思考和傳遞。就像一個跳傘運動員，以自由落體的姿勢跳進消費者腦海中的空間。給人接受是邏輯訓練出來的，廣告先要人喜歡，才會有人不假思索開心地去買。那就是蛋。

香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳、紀文鳳與嘉賓靳埭強（左） 合照（照片由香港電台提供）

第十集受訪嘉賓：國際著名香港設計師靳埭強｜靳埭強博士於60年代研習藝術與設計，並展開設計事業，於1979年獲選香港十大傑出青年。他於80年代為中國銀行設計商標，及後其設計榮獲美國傳達藝術（CA）年鑑設計獎，並沿用至今。現為汕頭大學長江藝術與設計學院榮譽院長。



（本文為不代表藝文格物立場）

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香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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