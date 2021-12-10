展覽│鄧凝姿畫展登新藝潮　當代山水畫揉合古今中西

新藝潮畫廊推出香港著名多棲藝術家鄧凝姿最新個人展覽──《此中山水：鄧凝姿新作展》，展出她29幅新近創作的山水畫作品。



+ 2

是次展覽展出鄧凝姿於2021及2020年創作的《那地方》系列共19幅作品，以及2018年創作的實驗繪畫系列《無名風景》的10幅作品。作為涉獵多個藝術界領域並曾留學海外的藝術家，鄧凝姿將中國山水畫的精神内涵和表現手法，與當代人的觀點與情懷相結合，塑造出糅合古今中西的當代山水圖，顯示她的創作手法不拘一格、兼收並蓄。

在《那地方》系列中，鄧凝姿提出對「那地方」——這個每個人心目中的理想之地的不同想像。她以傳統國畫的墨線勾勒出山形和地理輪廓，以塑膠彩堆疊出斑斕鮮明的色塊，表現景色的不同形態，並以多重視點與遠近景物拼合成層次豐富、構圖獨特的山水景致。畫中表面看似沒有人影，卻隱約呈現一些人為建築，例如橋樑、梯級等，似乎是為當中居住的人建構。而每張作品畫面富強烈對比和繽紛奪目的色彩，充滿異趣的旋律，每座山以不同色塊表現，遠近排列形成空間感，使觀者可以在一座他喜歡的山峰處駐足，或在畫中遼闊高遠的空間裡，於天地海任意遊走，自由奔馳。透過這些略帶懸疑的畫面設定，鄧凝姿沒有為「那地方」提供一個既定答案，而是邀請觀者進入其間去想像，探索和發展自己嚮往的天地。

+ 1

與前述系列不同，《無名風景》系列加入了人物，是鄧凝姿的實驗性繪畫作品。她以傳統中國山水畫構圖描繪出抽象風景，並將於街頭隨拍的人物攝影圖像投影於畫布上，轉化為繪畫，置於畫中。這些現實中的人物被放置在抽象寫意的景致裡，儼然進入一個虛無未知的境界，產生虛與實的互動。觀者在不知不覺中會墮入畫中人的身份，領會他們的心境，也可能隨著自己心情的改變，每次觀賞時都有不同感受。

【藝術家簡介】

鄧凝姿為活躍藝術工作者，兼有不同角色如藝術創作者、教育、策展及寫作人身份。她先後獲得英國倫敦大學金匠學院學士學位及澳洲皇家墨爾本理工大學碩士及博士學位，舉辦超過二十個個人展覽並參與海內外不少群體展，亦獲多個獎項，如1996年獲由市政局頒發的香港藝術雙年展獎，於2008年被選為香港英國文化協會的當代人物。鄧凝姿於曾參與多個交流計劃，包括2017 年韓國慶尚北道、慶州市及慶北新聞社合辦的香港藝術家在慶州市交流活動，2016-17年期間於香港知專設計學院作訪問學人等。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《此中山水：鄧凝姿新作展》

日期：即日至2021年12月23日（逢星期一至六）

時間：下午2:30至6:30（開放時間以外請預約）

地點：新藝潮畫廊（香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室）

費用：免費

查詢：電話：3749 9878或電郵：cs@artnextexpo.com

