聖誕好去處│禪繞畫結合聖誕元素變巨型文具　心靈藝術紓都市壓力

「禪繞畫」甫看名字，以為是與宗教有關的藝術，但其實是一門在十多年前創始自美國，希望從繪畫中助人紓解壓力，了解自我的心靈藝術。本地禪繞畫藝術家關潔怡最近便與商場合作，推出「文」遊藝術聖誕活動，透過一系列充滿禪繞畫元素的裝飾，讓大家可近距離接觸這門藝術。



禪繞教師關潔怡。(賴家俊 攝)

禪繞畫於2005年由美國藝術家Rick Roberts與Maria Thomas夫妻所創辦，是一門具有心靈療癒力的藝術創作。繪畫重點是利用重複的基本圖形來創作，畫中的圖形大多是參考大自然與日常生活事物，是一種簡單易學的藝術創作，讓創作人達成既放鬆又專注的狀態，並從中得到平靜。

插畫設計師關潔怡（Cat Kwan）大約2013年接觸這門藝術，她在台灣旅遊時購得一本介紹「禪繞畫」的教科書，當初受到畫風的圖案所吸引，認為可以用來作插畫背景所用，後來再深入了解，發現「禪繞畫」不單是一種畫風，更屬「心靈藝術」，只要簡單幾個步驟便可讓每個人發揮創意，因此進一步深造考取美國禪繞教師認證。

「禪繞畫」的「禪」字很易令人聯想到佛教的「禪」，Cat表示中文以「禪」字開頭是因為台灣翻譯它的名稱Zentangle時將Zen字為「禪」字，而Tangle有繚繞圖案之意，故得此譯名。在西方人眼中，Zen字有放鬆的意思，是一門透過繪畫繚繞圖案，從而讓自己心靈覺察的藝術。

【Cat其他禪繞畫作品】

禪繞畫是一門適合任何年齡人士，簡單易懂的藝術，繪畫時只要抱著輕鬆享受的心情，畫出令人驚喜的作品。禪繞畫已發展出一批獨特抽象的圖案，但學習者無須刻意依樣葫蘆的臨摹，而是加入自己的想像力，聚精匯神於眼前的圖案。由於是抽象的藝術，所以不強求要畫得像某些實物，而是可以容納每一個人的想像力，讓繪畫者和觀畫者各有各的想像空間。

眼見的錯誤其實是新的開始，「No Mistake」是禪繞畫很重要的信念！ 關潔怡（Cat Kwan）

Cat表示禪繞畫很着重落筆便一氣呵成當下完成，繪畫過程中並沒有「畫錯」這觀念，因為這門藝術深信所有錯誤都會成為新的出發點，帶領人往意想不到的新方向前進。所以他這次參與商場合作計劃與過往創作最大不同，是否會預先起稿給客，而是預先與客戶溝通他們喜歡哪一種Pattern，了解他們想要的感覺後，到正式製作時便先落筆畫好圖案，再把作品掃描入電腦上色及製成大型印刷品。

『文』遊藝術聖誕 - 巨型紙膠帶椅子 (圖片由活動主辦單位提供)

『文』遊藝術聖誕 - 港灣豪庭廣場 巨型磁石萬字夾盒 (圖片由活動主辦單位提供)

是次 Cat的作品會以「『文』遊藝術聖誕」為主題，為三個商場設計一系列充滿禪繞畫元素的巨型文具裝飾。將禪繞畫常見的四款圖樣︰格子、條狀、有機及滿版等與聖誕經典的紅、白、綠顏色及聖誕傳統圖案︰雪人、聖誕老人、星星等糅合，設計出逾 10 款獨家圖案，應用於三個商場的各種巨型文具用品裝飾上，令每個場景、每個裝飾都富上獨特的文青藝術氣息，亦讓大家可以近距離接觸禪繞畫藝術。希望透過她個人的美學觀念，配合簡單易學的身心靈藝術，讓繁忙的都市人停下腳步放空在藝術中，更讓人因而獲得滿足與成就感，讓藝術更能打動人心。

（ Cat Kwan以 Diva Dance 舞蹈天后 中的 Rock ‘n’ Roll 圖樣繪畫出鹿角部份並融入逾 5 款其他圖樣創 作出一隻可以的聖誕鹿。聖誕鹿的身體可有充滿聖誕氣氛黃色及 紅色互相配搭。 Diva Dance 舞蹈天后圖樣以舞蹈音樂進行想像，把腦海中起舞的 樂曲透過線與色塊畫出來，分為三部曲：Waltz 華爾茲、Foxtrot 狐步及 Rock ‘n’ Rol）

（聖誕老人與禮物同樣是 Cat Kwan 特別設計的圖樣，Cat Kwan 特別選用 Hollibaugh 立體公路這款長條形交錯的圖樣打造成絲帶條點綴自己設計的聖誕老人禮物包。整個圖案除了可愛的聖誕老人外，繪更有三個聖誕禮物圍繞著配以紅色、黃色及綠色相互映襯，聖誕氣息濃厚。Hollibaugh 立體公路是早至 RICK 和 MARIA 剛創立禪繞的時期已出現的圖樣，圖樣的英文名 Hollibaugh，是創辦人女兒 MollyHollibaugh 的夫姓，故十分有紀念性。）

【展覽詳情】

主題：『文』遊藝術聖誕

日期：即日至 2022 年 1 月 2 日

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

地點：

港灣豪庭廣場（大角咀福利街 8 號）

迎海薈（烏溪沙烏溪沙路 8 號）

翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街 38 號）

逸峯廣場（新界東粉嶺馬適路 1 號）



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