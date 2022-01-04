叱咤頒獎禮以外有更值得留意的｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

叱咤頒獎禮剛過，樂迷紛紛盤點至音樂及感嘆樂壇重生。我也來數數去年最愛，當中必談項目就是「音樂演出」！疫情當道的第二年，一方面業界找到新的網上音樂會模式，由音響到場地都發展越趨成熟（Rubberband和ToNick的舊碼頭、Dear Jane和Tyson Yoshi的茶餐廳都非常出色！），另一方面現場場地也重新開放，歌手一窩蜂去開，樂迷一窩蜂去看，完全是live的盛宴。

文：林綸詩 ｜ 原題：另一種盤點--2021我最喜愛的live



2021年，於我，live的最大意義是crossover作品，網上live有更大空間及可能性，讓兩個或以上的單位來合作，以上兩場數一數二的好看。另外陳蕾、林家謙、姜濤的品牌音樂會也是技驚四座，前兩者合唱的《日與夜》及《百年孤寂》絕對是男女合唱典範。Viu的Chill Club也十分有心思，是《全民造星》以外的香港樂壇強心針，提攜不少新單位，如石山街，當中他們和AGA合唱的《春光乍洩》更在串流平台中成為他們的代表作。防疫多留家，但看電視一樣令音樂「愈是期待愈是美麗」——春光乍洩。

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之後便必數現場live的嘉賓環節，Dear Jane《Pendulum Tour》請來MC $oho & KidNey合唱《係咁先啦》、陳柏宇《Fight For ___》演唱會請來Nowhere Boys合唱《時機》，張敬軒《The Next 20》請來Tyson Yoshi合唱《孤單花園》，除了好聽，更標示著成功開大騷的歌手經不會只請自己老友或大明星做嘉賓，而是不計較嘉賓後台或是否同公司，甚至會請非常新的音樂人，去大場館一起演出。

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所謂樂壇復蘇，不只靠新人質素高，還有音樂工業裡互相扶持和傳承的意向鮮明。疫症或新改變帶來意想不到的變化，卻也可以令人更團結。2022年，他們來了！

從頭到尾 無人想起 為何天不造美

如何去煽動各位為我驚歎地

哪怕抓傷了臉皮 誰人不想給看起

要是有時機 腳步再提起 爭取這啖氣

——《時機》



（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

