典亞藝博︱NFT不單只將圖像放上網　團隊合作讓藝術家夢想成真

近年因多宗天價拍賣成交新聞，讓NFT藝術品成大眾焦點，紛紛認為這新興市場奇貨可居；可是細心觀察，卻會發現每個月同時有十萬計NFT作品登線上交易平台後卻乏人問津。很多人以為NFT只是將一件數碼圖像放上網賣，殊不知這市場背後已拓展多種收藏玩法，單單買一個「圖像」已滿足不了收藏家要求。

是怎麼原因導致這種南轅北轍的市場現象？NFT這新潮物又如何與傳統文物結合吸納不同年齡收藏客群？典亞藝博董事鄭維揚和項目策劃公關經理Jeff，以今屆舉辦典亞藝博（Fine Art Asia）首次NFT展覽經驗，分享他們看法。

文、攝：賴家俊



典亞藝博董事鄭維揚，旁為「虛實兵譜」古董系列。(賴家俊 攝)

今屆典亞藝博首次引入NFT展區，推出融入古董元素NFT作品，分別由馮盈盈設計「晶．凝」水晶手鍊、本港著名漫畫家曹志豪（Jerry）和國際級動畫師張小踏 （StepC）創作的 NFT ，先後用上宋代繩結形金吊飾、戰國晚期至西漢早期的青銅三龍鏡、明代紫檀流雲手枕融入他們作品，更結合線下實物發售，成為今屆焦點。

「我們顧客大多是七八十歲一群，其實古董有很豐富文化底蘊，很可惜很少年青人會去認識。」典亞藝博董事鄭維揚（Warren）本身經營家族古董生意，自小已對文物感興趣，感慨古董市場缺乏青年人參與，適逢近年興起的NFT藝術市場，參與者多是年青一群，遂以此作切入點讓古董結合NFT元素，冀擴闊市場參與群體，典亞藝博率先於今年五月推出「虛實兵譜」古董系列，是全球首個古董區塊鏈領域 NFT 發展項目。

「我們第一炮古董系列以兵器為題材，當初構想是兵器給人聯想到遊戲中道具，當虛擬遊戲道具都可賣真錢時，真實的古董兵器不是也一樣值錢嗎？」

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這次除了邀請藝人馮盈盈跨界參與NFT創作外，典亞藝博亦邀請了漫畫家曹志豪和動畫師張小踏 「跨界」參與線上NFT創作，還給予一面青銅三龍鏡和一個紫檀流雲手枕供他們選擇用哪件古董創作。

「這兩件作品分別有形象化和抽象化藝術特點，給藝術家不同面向創作空間。銅鏡身上有多個龍形圖紋，這較其他淨色古董器物更讓人有聯想，而鏡在中國文化有多個含意：這面銅鏡有破爛痕跡，呼應了中國文化中『破鏡重圓』這句說話，而鏡亦有正衣冠作用；至於明代的紫檀手枕更是極罕有，紫檀枕多見於清代，因為明代實行海禁，進口紫檀數量遠較清代少，而這個手枕以長雲為造型，飄逸寫意，讓觀賞者可有更多聯想。」

今年典亞藝博NFT展區吸引了不少人關注，項目策劃公關經理Jeff表示，相關報道出街後多了很多人聯絡他們想認識NFT是怎麼？更有未層涉足此領域藝術家親赴展場向他們了解，更多了過往不會涉足古董藝術市場的「Crypto人」（加密錢包用戶）留意這次藝博會。

「我們準備了一批AirDrop才可索取的VVIP NFT門票，甫開展已全部派出，這反應這屆藝博會吸引了一批Crypto人，當中應該不少是年青人。」

左起：典亞藝博項目策劃公關經理Jeff、董事鄭維揚。(賴家俊 攝)

坊間很多人認為製作NFT就是將一件物品變成數碼圖像放上交易平台而矣，Jeff認為單單如此並不足夠，最重要是有一支公信力團隊，知道怎幫藝術家把NFT變成可落實和成功售出項目，為他們提供完整Total Solution：提供他們在產品設計及生產流程中所需技術資訊，提供客戶從產品設計、製造生產、全球推廣等等，從頭負責到尾的完整服務。

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「這次參展幾位藝術家，他們都是NFT市場初哥，我們團隊會為他們提供建議，給予一套完整服務。例如馮盈盈的水晶首飾系列，我們會度身訂做Smart Contract，務求讓NFT推出時做到創作人想做的，而收藏家又會喜歡。這種互補合作，讓藝術家能專注自己創作，由團隊成員協助他們打進新市場推廣作品。」

NFT勢成不可逆轉潮流，Warren表示團隊未來以建立有關社群為目標。典亞藝博作為大型藝術平台，已具經驗建立客戶群，今後希望透過NFT拓展這個群體，亦讓創作者只要有創作意念，便可透過他們團隊建議，讓夢想成真變為可落實推出的作品。

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【其他展覽作品】

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【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：典亞藝博2021 （Fine Art Asia 2021)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 3C

日期及時間：

2021年10月8至10日 (星期五至日)上午11時至下午7時

2021年10月11日 (星期一)上午11時至下午6時

費用：成人 120元/ 全日制學生及60歲以上長者 50元/12歲以下兒童由成人陪同下免費進場

