疫情下以麥理浩徑入畫　80後藝術家黃進曦一畫一段創作香港山色

香港80後藝術家黃進曦，以風景畫闖出名堂，用色斑斕，風格令人想起英國巨匠David Hockney。



疫情之下，不少人愛上郊遊遠足。黃進曦新作就以麥理浩徑入畫，擷取香港郊野之美。逾40件作品將於3月10 - 31日在邦瀚斯作網上展售，更會配合Instagram直播，由藝術家領隊，與觀眾一同臥遊香港山色。

這次「黃進曦︰麥理浩徑」展售會的形式相當新穎。3月10日起，邦瀚斯官網會上載少部分畫作，至於其他作品，則會於邦瀚斯Instagram（@bonhamscontemporary）上逐一揭曉。

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屆時，藝術家會化身登山團導遊，透過現場直播作品畫面，帶領觀眾一同臥遊山嶺。展覽開始後，還會每天定時直播畫中麥理浩徑之不同細節，與觀眾從起點走到終點，直至3月31日結束。觀眾可適時加入，參與這次「藝術家網絡登山團」。有興趣的朋友記得留意邦瀚斯Instagram。

在我而言，遠足即作畫：眼前所見的風景，在心中又有着不一樣的建構。 黃進曦

黃進曦畢業於香港中文大學藝術系，擅長以城市及山林景致作為創作素材，畫中常見蜿蜒山徑交錯在山丘之間，偶見人物穿梭其中，作品色彩明艷。這位80後年輕人近年專注香港郊野寫生，加入想像，描繪人和自然之間的角力和共存。用他自己的話來說，風景寫生是一種「退步自然」的生活哲學 - 回歸大自然尋找最原始、純粹之景。

2020年起，疫情猝不及防地蔓延全球，出國旅遊頓成難事。黃進曦於是創作了「孤高的旅程」系列，以鍵盤和滑鼠代替雙腳，透過Google Earth看遍世界，「足跡」遍布美國加州、法國北部海岸、日本富士山等。他隔著螢幕寫生，紀錄各地明媚風光。

畫過外國種種景致，黃進曦發現心中最鍾情的，始終是香港山水。2022年，他的新作就回歸香港山色，描繪大家非常熟悉的遠足路線 - 麥理浩徑。

這位風景畫家如此解釋創作緣由：「把麥理浩徑全程繪畫下來，是我多年來放在心中的一件事。我每次可以完成一至兩段，走在其中，會察覺城市很小，人更渺小。平日目睹的每座山嶺，原來又彼此有所連繫，而我這次貪心地想把全徑之空間濃縮在畫面上，透過觀察山與山之間的位置，我們彷彿真正了解到香港處於一個怎樣的空間。」

麥理浩徑全長約100公里，分為10段。黃進曦以「一畫一段」的方式記錄旅程，創作逾40件壓克力畫作及紙本作品。他先現場寫生，再憑記憶想像填補空白，重新建構親歷過的山徑風光。人的記憶未必準確，卻反映了藝術家自身心境。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：走進80後藝術家黃進曦的香港山色 邦瀚斯直播新作臥遊麥理浩徑】