她用幾十億針孔扎出女性性器官　創造新藝術語言　挑戰男性霸權

11年來，藝術家付小桐持續用繡花針在宣紙上做扎孔的實驗，從針孔山水到女性身體、乳房、卵細胞……目前她已在宣紙上紮下幾十億個孔，最大的單幅，大概扎了800多萬孔。付小桐出生在70年代的山西農村，成長、結婚、生子，她感到自己作為一名女性生存在這個社會，一路積累了巨大的壓抑，直到一次實驗，在宣紙上紮了一個孔，孔洞中透出的光，讓她得以呼吸。



撰文：陳沁 責編：陳子文（一条）

「我潛在地把針當成了一種武器，在體驗一種刺痛感，一種內心的釋放。」「孔洞」在她看來，也隱喻女性子宮、生命的來源。之後，她又把孔洞從宣紙延伸到雕塑作品，在女性身體的胸口、腹部「挖」洞，「有時真的會感覺到自己的身體被掏空。」3月中旬，一条來到付小桐位於北京順義區的工作室，和她聊了聊「宣紙與針」的藝術實踐。

在付小桐之前，從沒有人這樣用過「繡花針」，也沒人想到描繪中國畫與書法的宣紙，竟能以針孔塑形。可以說，她創造了一種全新的藝術語言。

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用「繡花針」創造的女性乳房及動物的卵細胞▼▼▼

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從山水到生命元素：女性身體、乳房與卵細胞

以下是付小桐的自述。

我出生在70年代的北方小山村，記憶中那是個荒蠻之地，有點像《百年孤獨》裡的馬孔多，生活非常閉塞與魔幻。那個時代的人，既單純又愚昧，所以我從小就有一種逃離的渴望，想去看看外面的世界。從童年到現在，我做任何事情，我父親大部分都是反對，但是母親她鼓勵我實現自我。

母親啟發了付小桐用刺繡釋放自己（點圖了解更多）▼▼▼

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我回想到我媽媽，通過一針針的刺繡來釋放自己，我想，我是不是也可以通過這個方式來釋放我自己？當針在宣紙上紮出一個孔時，我想，我在體驗一種刺痛感。潛在地把針當作了一種武器，就像女性針對自己的身體，它是一種內心的宣洩和釋放，又像一種述說。

尋找到這種全新的創作方式後，我就很堅定地把其他形式都放棄了，開始在宣紙上做扎孔的藝術實驗。我喜歡宣紙的脆弱性，在某種程度上，宣紙與女性身體有相通性，它吸納筆墨，就像一個容器，我甚至將它看作是一種類似於子宮的承載物。

付小桐與眾不同的山水作品 挑戰了傳統的男性山水霸權（點圖了解更多）▼▼▼

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孔洞：一個關於女性子宮的隱喻

2016年，父親突然離世。在他彌留之際，我抓著他的手，他還有微弱的呼吸，但我知道，我已經無法再喚回他。那一刻，我真真切切地體會到，作為一個女性，我有子宮，我好想把他重生回來。

小時候父親經常和我講，他總是夢到狼，有時候是一匹狼，有時是幾匹狼在追著他。他離去的那一年，我用細鐵絲編制出一匹狼的裝置，來表達我對他的思念。

付小桐的作品表達了自己對生命的理解：極為脆弱，很不穩定，很易消失（點圖了解更多）▼▼▼

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「屬於我的藝術，我會堅定地走下去」（點圖了解更多）▼▼▼

找到女性在這世上的發言權

當我開始做宣紙上紮孔的藝術實驗時，頭兩年，我一度懷疑自己是不是在做無用功，是不是精神出了一些問題，我怎麼會重複用針來扎孔？那是一個非常迷茫的階段，當作品拿出來展示，受到很大的質疑，尤其是做傳統水墨的朋友，會覺得這只是一個工藝品，根本算不上藝術。但我也和他們說，我就是這樣的，它既然出現了，就是屬於我的藝術，我會堅定地走下去。到現在，11年過去了，我還在堅持。這種新的藝術語言，也得到越來越多的認同，我逐漸找到自己的發聲。

在做宣紙紮孔的藝術時，我感覺自己像在修行。當創作開始，我會打開秒錶，一秒鐘可以扎兩個孔，以此推算作品針孔的數量。每一個針孔就像時鐘的滴答聲，一針一針就是滴答滴答，也像心臟的跳動。每一次在宣紙上紮下一個孔，內心愈發沉靜。作為女性的不自信感、作為母親的勞累的日常積累，隨著一針一針就消解掉了。

20多歲的時候，我整個人充滿了浪漫主義色彩，非常感性。藝術方向、人生道路、感情都是不確定的，充滿了未知和期待，也充滿了壓抑與恐懼。我現在已經40多歲了，逐漸沉靜和自信。藝術真的像一個精神的出口，讓我找到自己作為一個人，在世界上的發言權。

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