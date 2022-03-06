日本設計｜線香不只一條線　4款特色創新香氛線香　如同藝術品

過往大家對於日本的線香外型，腦中的印象應該都是一支長長很像普通拜拜用的香的樣式，或者是一個三角椎狀的錐香。而使用時都需要斜放在線香盤上，以避免燒過的香灰落在桌面上。



近幾年為了能擴大線香的用途以及方便日常生活中使用，有推出像是火柴棒型的線香。也有從外型下手，以吸引更多人購買，這次就為大家收集四款有趣又富有創意的線香，有興趣的朋友也可以購入試試看喔！

點圖看看日本公司推出了哪4款特別的線香類型▼▼▼

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1. 薰壽堂／HA KO

以製作線香聞名的薰壽堂（薫寿堂）一直致力於製作品質良好的線香，近年更是有許多富有創意的線香產品，這款子品牌的「HA KO」就是薰壽堂的力作之一，每一季都會推出當季具有代表性的植物造型及其香味，作成葉子的造型既直覺又美觀，高雅的造型放在家中點香時也像是個藝術展示品。

使用時只要放在盤子中點燃，徐徐釋放的香氣，全都是採用自然擷取到的天然香氛，不使用人工香料調製，植物為基調也讓人覺得宛如置身於大自然一般地安定舒適。喜歡植物調香味的朋友不妨買來試試。

2. 松榮堂／京都傳統工藝第二彈 - 迪士尼米奇

位於京都創業已有三百年以上的松榮堂（松栄堂），是擁有傳統製香工藝傳承的老店舖，從2020年起，也為推廣傳統工藝而跟迪士尼合作推出「迪士尼／京都傳統工藝系列（ディズニー／京都伝統工芸シリーズ）」。2021年的第二彈則是推出了三款全新的線香以及線香座。

厲害的地方就在於它的截面是米奇（MICKEY MOUSE）的形狀！要將細長的線香製作出這樣特殊的形狀，也是一門不容小覷的功夫。

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3. Giiton／Aroma Cord

由Giiton所推出的Aroma Cord有別於一般線香為堅硬長直型，將線香做成像線一般的柔軟質地，在販售時則會搭配可愛的手繪紙卡，將線狀的線香捲在紙卡上，除了方便攜帶外，也可以視所想要燃燒的時間剪下適當的長度使用。或者是透過搭配的金屬夾，在適當的長度處夾上金屬夾，一方面作為墊高線香使用，一方面也可以控制線香的燃燒長度。

而作成線型的線香除了方便攜帶外，也增加了更廣泛的應用。像是可以用來作為禮物包裝用的束帶，除了自帶香氣外，也可以在拆下後作為線香點燃使用，一點也不浪費。另外也可以像線一樣編織成各種飾品，既美觀又帶有怡人香氛，且線香的香氣比起一般綿線噴上香氛更為持久。

4. MICA／MICA YOURS

前面介紹的都是需要點燃後才會散發香氣的線香，而MICA所推出的MICA YOURS則是反其道而行，將一般的液體香氛作成線香的造型，讓本來喜歡線香的簡單俐落外型的朋友也有另一種較為安全的選擇。

在底座前端有個小孔可以插入小玻璃瓶，裡面可以填入MICA所推出的各款精油，再插上特製的香氛棒，就可以長時間散發香氣。既有線香的造型，但又沒有線香燃燒時可能產生煙灰或熄滅不完全可能有的安全問題。而且設計的香氛也是以線香常使用的日式香氣為主。

可以裝飾又可以改變生活氣氛，就用新形式線香來豐富日常生活吧！

隨著疫情而延長的居家生活時間，在感覺煩躁或焦慮但又不能外出呼吸新鮮空氣時，不如就使用薰香、線香或香氛來改變居家氛圍吧！新形態的線香不再只是單調外型，美麗的造型與豐富多變的香氣，也增添了更多的選擇。除了可以營造不同的氣氛外，也可以作為居家裝飾的一部份，快來試試新形式線香吧！

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