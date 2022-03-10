烏克蘭局勢｜盤點藝術界制俄措施　俄國市民將面臨哪些影響？

因應烏克蘭危機，全球多國實施對俄羅斯制裁，制裁項目由經濟項目，波及至體育及藝術範疇，多位俄羅斯收藏家、藝術家被禁止參與全球多項項目，藝文編輯部整理了近期有關報道，以下項目已公布禁止俄羅斯代表參加，或退出在俄羅斯本地演出或服務，亦有部份項目由俄羅斯代表單方面退出。

多項制裁措施有直接針對普京及其合作盟友，但最終受害的是廣大俄羅斯市民。

電影2022年版《蝙蝠俠》劇照。

（一）電影

荷里活多個片商，包括華納兄弟、迪士尼和Sony已宣布旗下電影會取消於俄羅斯上映的計劃，當中包括華納《蝙蝠俠》、Pixar《熊抱青春記》及漫威《魔比斯》等，而將於4月14日上映的《怪獸與鄧不利多的秘密》及5月19日上映的《DC超級寵物軍團 》預料也未能上映，串流平台Netflix亦宣布由三月開始停止在俄羅斯服務。（1）

而世界三大影展之一，始於1946年的法國康城影展則宣布不歡迎任何俄國代表或俄國政府相關人士，並向仍在與俄國抗爭的電影人致敬。康城影展醞釀於上世紀三十年代，本來是法國藝術部門籌劃舉辦新的電影節，抗衡當時在歐洲冒起的法西斯主義電影，1939年第一屆影展因德軍入侵波蘭，法國向德國宣戰而取消。影展官方網頁表示：「其始於1939年反法西斯和納粹獨裁統治的歷史，將始終服務於高聲譴責暴力、鎮壓和不公正現象的藝術家和行業專業人士，其目的是捍衛和和平自由」（2）

而英國格拉斯哥電影節（ Glasgow Film Festival ）則以有俄國政府補貼為由，取消放映俄籍導演 Kirill Sokolov 的電影《No Looking Back》。（3）

（＠Cardiff Philharmonic Orchestra / Facebook）

（二）音樂

歐洲老牌歌唱大賽Eurovision自俄烏戰爭爆發後，雖然繼續允許俄羅斯代表參賽，但在其他參賽國施壓會退賽下，於二月廿六日宣布禁止俄羅斯代表參加五月賽事。由1956年開始舉辦的Eurovision是歐洲數一數二的歌唱大賽，主張以音樂團結歐洲，今年將有約40多國參加賽事。（4）

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022

而德國慕尼黑愛樂樂團總指揮俄藉 Valery Gergiev，因就俄烏戰爭一直保持沉默，以沒公開表明反對普京而遭樂團解僱，至今 Valery Gergiev仍與樂團就此訴訟。（5）Gergiev事件後，英國卡迪夫愛樂樂團（Cardiff Philharmonic Orchestra）亦於本月2日宣布，鑑於俄國入侵烏克蘭，將柴可夫斯基樂曲從節目中移除，但由於柴可夫斯基一生有不少時間在烏克蘭渡過，而他的作品亦融入很多烏克蘭民曲和故事，有評論指次取消演出「荒謬」，矯枉過正。（6）

In light of the recent Russian invasion of Ukraine, Cardiff Philharmonic Orchestra, with the agreement of @stdavidshall , feel the previously advertised programme including the 1812 Overture to be inappropriate at this time. — Cardiff Philharmonic (@CdfPhil) March 2, 2022

Doubly absurd because Tchaikovsky spent a lot of time in Ukraine, and incorporated a lot of Ukrainian folk music and stories into his work. https://t.co/mhF5l6HaNm — Matt Duss (@mattduss) March 9, 2022

(美國前總統候選人桑德斯的外交政策顧問Matt Duss表示，卡迪夫愛樂樂團的舉動「雙重荒謬，因為柴可夫斯基在烏克蘭度過了很多時間，並在他的作品中融入了很多烏克蘭民間音樂和故事。」)

(roh.org.uk)

（三）舞蹈

莫斯科大劇院（Royal Opera House）音樂總監 Tugan Sokhiev、芭蕾舞團首席舞者 Jacopo Tissi和首席獨舞者David Motta Soares 均宣布辭職。

英國皇家歌劇院取消莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）之駐場計劃，原訂在暑假演出的 21 場演出全數取消，莫斯科皇家芭蕾舞團（Royal Moscow Ballet）在英國的《天鵝湖》演出也遭到取消。（7）

【延伸閱讀：烏克蘭局勢︱俄羅斯退出威尼斯雙年展 俄藝術界倡不合作反戰活動】

（四）國際展覽

國際展覽方面，俄羅斯藝術家Alexandra Sukhareva和Kirill Savchenkov以及策展人 Raimundas Malašauskas 宣布退出代表俄羅斯參加第59屆威尼斯雙年展。

而英國Victoria and Albert Museum亦宣布叫停今年五月，從俄羅斯法貝爾公司（House of Fabergé）借來展品的展覽。這次涉及的俄國珍品包括1880年珠寶工匠為俄國皇室打造的法貝爾彩蛋。（Faberge Eggs）（8）

位於莫斯科的車庫當代藝術博物館亦表示，將停止為Anne Imhof、Helen Marten和其他國際知名藝術家的展覽。與此同時，冰島藝術家 Ragnar Kjartansson 在莫斯科 GES-2 文化館舉辦展覽，亦因關注烏克蘭人道危機而提前結束。

多所拍賣行表示遵從美國制裁法例，確保受制裁的個人和機構無法通過其銷售室開展業務。(資料圖片)

（五）藝術收藏

幾所拍賣行蘇富比、富藝斯和佳士得等機構，已宣布遵從美國制裁法例，確保受制裁的個人和機構無法通過其銷售室開展業務。佳士得拍賣行佳士得引用「當前世界形勢」為由，罕見推遲俄羅斯的前衛藝術書籍拍賣。

成立於英國，2008年被俄羅斯零售巨頭Mercury集團收購的拍賣行富藝斯（Phillips），遭拍賣行 Bonhams 前首席執行官領銜呼籲抵制。富藝斯首席執行官Stephen Brooks表示，公司明確譴責入侵烏克蘭，並「以最強烈的措辭呼籲立即停止所有敵對行動」，稱相關制裁不會影響公司業務，並強調不會與制裁名單上的個人或機構有生意來往，公司更會把本月初倫敦二十世紀及當代藝術晚拍，總值港元$6,050萬佣金捐予烏克蘭紅十字會。

針對藝術交易市場，《衛報》引述美國學者觀點，俄羅斯仍可透過藝術市場漏洞，通過郵票、葡萄酒等收藏品和新興的 NFT 市場轉移資產、或涉及洗黑錢。（9）

【延伸閱讀：最大NFT市場OpenSea應美國制裁踢走伊朗用戶 市場憂俄國步後塵】

（六）其他

美國跨國電腦軟體公司Adobe，宣布將停止在俄羅斯的所有新產品和服務銷售，以應對其所謂的對烏克蘭的無端暴力襲擊。這意味著俄國用家無法以官方註冊途徑使用Photoshop、InDesign、Illustrator、Premiere Pro等設計及電影行業常用軟件。（10）

全球最大NFT交易平台OpenSea，於上周以遵守美國制裁名單為由，禁止伊朗等國家用戶權限，雖然事件並未涉及俄羅斯當地用戶（不包括美國個別制裁名單），但由於有不少報道指俄羅斯近期活躍加密貨幣平台調動資金，市場憂慮加密貨幣和NFT這類「去中心化」平台，背後營運公司有可能以遵守註冊地美國的法例為由，將來可限制俄羅斯用戶權限。

新聞來源：衛報、紐約時報、BBC、藝術新聞

（1）https://www.theguardian.com/film/2022/mar/01/disney-and-warner-bros-pause-film-releases-in-russia-over-ukraine-invasion

（2）https://www.festival-cannes.com/en/infos-communiques/communique/articles/statement-from-the-festival-de-cannes-on-the-situation-in-ukraine

（3）https://www.nytimes.com/2022/03/04/movies/film-boycott-russia-ukraine.html

（4）https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-60530513

（5）https://www.nytimes.com/2022/03/01/arts/music/valery-gergiev-fired-munich-ukraine.html

（6）https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/09/cardiff-philharmonic-orchestra-removes-tchaikovsky-over-ukraine-conflict

（7）https://www.theguardian.com/stage/2022/feb/26/ballet-goes-on-as-uk-audience-backs-russian-dancers

（8）https://www.theartnewspaper.com/2022/03/01/what-will-happen-to-russias-treasures-on-loan-in-london-and-paris

（9）https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/09/russia-oligarchs-uk-art-market-legal-loopholes

（10）https://blog.adobe.com/en/publish/2022/03/04/adobe-stops-all-new-sales-in-russia



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