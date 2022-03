烏克蘭局勢｜新聞照供烏國難民車站資訊 波蘭母親捐BB車助逃難用

俄烏戰事持續,前線記者拍攝的新聞照片,透過新聞機構和社交媒體向全球傳遞戰事最新情況外,也提供寶貴求生資訊給逃離戰區的災民。最近一張拍攝於波蘭普熱梅希爾火車站數排空著的嬰兒車照在社交媒體熱傳,照片提供訊息給因俄烏戰爭而逃難至波蘭的烏克蘭母親,波蘭人正捐出大批嬰兒車放在火車站供她們使用。



(@Francesco Malavolta / Twitter)

美聯社攝影攝影師Francesco Malavolta,於本月3日在波蘭的普熱梅希爾火車站遇到數排捐贈的嬰兒車。由於烏克蘭立例禁止 18 至 60 歲的男性公民離開,大多數入境旅客是婦女和兒童,故此波蘭的母親把自己的嬰兒車帶到火車站,留下來作為禮物送給疲倦而又抱著嬰兒的烏克蘭母親。

「很多烏克蘭逃至波蘭的婦女因丈夫留在國家抗戰而孤身攜子女同行,這些嬰兒車幫助他們更快的抵達目的地。」Malavolta表示。

Malavolta拍照在社交媒體上分享了這張照片,標題為「Passeggini lasciati in stazione per le donne in arrivo dall'Ucraina con neonati」(嬰兒車留在車站,供從烏克蘭帶著嬰兒抵達的婦女使用)。照片很快在網上瘋傳,並在包括名人在內的社交媒體平台上廣泛分享,這張照片成為團結烏克蘭難民以及母性情誼的象徵。

「這些嬰兒車快將乘載著逃避戰亂而至的難民,讓我從中感受到他們所遭遇的痛苦和沉默,所以我拍下這張照片。」Malavolta表示,他在斯洛伐克邊境口岸也發現類似捐贈嬰兒車和汽車座椅的景象。

(@malavoltafrancesco / Instagram)

普熱梅希爾是波蘭東南部一個擁有約 60,000 名居民的小鎮,距離烏克蘭邊境約 8 英里。自俄羅斯於 2 月 24 日對烏克蘭發動戰爭,普熱梅希爾火車站已成為成千上萬逃離家園的烏克蘭難民的第一站。

據聯合國難民事務高級專員Filippo Grandi稱,自戰爭開始以來,已有超過 200 萬人逃離烏克蘭,其中絕大多數人前往鄰國匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦和波蘭。超過一半的烏克蘭難民逃往波蘭,每天有超過 10 萬烏克蘭人抵達。

