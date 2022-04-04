羅浮宮出法庭禁令報廢2億拍賣交易　兩年半內籌錢回購夏丹名畫

藝術拍賣市場交投熱烈，但一件藝術品若被判定為「國寶」，則自由市場也要讓路，一直禁止轉售。上星期，於法國Artcurial 拍賣會以2680萬美元（約2.1億港元）售出的夏丹（Jean Siméon Chardin）《野草莓籃》（Baket of Wild Strawberries，1761 年），售價打破這名藝術家銷售紀錄，交易最終卻遭羅浮宮向法庭將這作品定為「國寶」而叫停。



Jean Siméon Chardin, Basket of Wild Strawberries, 1761

根據法國法律，一旦一件作品被判定為國寶，法國政府可頒令兩件半內禁售這件作品。例如2019年時，羅浮宮便是用了類似方法，禁止林布蘭的《The Standard Bearer》（1636年）拍賣。所以，儘管羅浮宮在夏丹作品拍賣期間缺乏足夠資金購買這幅畫作，但可以用這條法例以國寶為由，先阻止作品賣出。

在歐洲，各國經常便以作品宣布為國寶來防止重要作品的銷售和出口。例如西班牙收藏家 Jaime Botín 便由於將畢加索的《年輕女子頭像》》（Head of a Young Woman，1906 年）被宣布為國寶後試圖出口到國外，因此陷入法律糾紛；而今年英國政府也暫時禁止出口印象派大師保羅·塞尚（Paul Cézanne， 1839-1906）風景名畫《夏季的諾曼第農莊(阿唐維爾)》（Ferme Normande, Été ｚ(Hattenville)，1882年） 。這幅作品市值1300萬美元（約1億港元），自上年已由英國政府指定為延期出口藝術品之一，這政策讓英國的公共機構有時間籌集資金來收購作品，相關公共機構必須在 7 月底之前獲得資金，以將這項工作保持在該國境內。

Paul Cézanne, Ferme Normande, Été (Hattenville) , 1882。

羅浮宮雖然暫時禁止《野草莓籃》售出，但館方仍缺乏資金購回。據《藝術報》報道，羅浮宮過往大約把20%的門票收入分配給購置預算，通常每年能夠籌集約 600 萬至 700 萬美元，但隨著這兩年疫情影響，羅浮宮門票收入大減，館方可用的資源預料會更少。夏丹的作品過往最高價格是800萬美元，但這次卻錄得破天價2680萬美元成交，相信館方會更缺乏資金收購作品。

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夏丹（Jean Siméon Chardin，1699-1799）是18 世紀法國著名靜物畫大師，他以自學成才，創作風格受到17 世紀尼德蘭畫家和現實主義的影響。18世紀法國盛行洛可可畫風，以歷史題材為主，但 Chardin的畫作所選的都是小題材，他喜愛描畫室內靜物，天真而沒有感情的兒童畫像，但他的畫作仍然受到當時和後來人們的欣賞。《野草莓籃》是夏丹唯一繪畫草莓的作品，若羅浮宮成功購入的話，將會是該館第42件夏丹藏品。