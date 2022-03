村上春樹「聲援」烏克蘭　憑歌寄意廣播精選11首反戰歌曲

日本人氣作家村上春樹除了熱愛寫作外,更愛聽音樂,經常在小說提及大量唱片作品。俄烏戰爭爆發已一個月,現年73歲的村上春樹於本月18日晚在TOKYO FM電台主持的《村上RADIO》,開播臨時節目《村上RADIO特別版 旨在讓戰爭停止的音樂》,從他收藏的CD與唱片中選播反戰歌曲,盼音樂讓人們反思,感受到停止戰爭的必要性。

村上將從他擁有的唱片與CD中,選播訴求反戰與尊重生命的歌曲,並介紹當時社會情勢及他翻譯的歌詞等。他表示或許沒有辦法靠音樂促成停戰,但他相信,音樂能讓聽歌的人感到「必須停止戰爭」的心情。

村上當晚的歌單如下:

1. 〈Never Die Young〉James Taylor



第一首播的是James Taylor的〈Never Die Young〉,村上說這不止是一首反戰歌,歌詞環繞迷失在犯罪與濫藥而死去的年輕人,呼籲他們「不管遇上什麼事,不能這樣白白地死去喔!」

2. 〈Last Night I Had The Strangest Dream〉The Weavers



第二首是民謠組合The Weavers的〈Last Night I Had the Strangest Dream〉,此曲寫在冷戰揭幕戰韓戰開打不久,1950年由民謠歌手Ed McCurdy作曲,Simon & Garfunkel等多位歌手翻唱。由於 The Weavers 唱過不少反戰歌而被美國政府長期針對,嚴厲地限制他的活動。主音Pete Seeger官司纏身,唱片被禁播,但他們仍堅持在卡內基大廳完成公演,贏得全場觀眾熱烈鼓掌。

3. 〈What’s Happening Brother〉The Dirty Dozen Brass Band



第三首是The Dirty Dozen Brass Band的〈What’s Happening Brother〉,1971 年越戰時期由非裔黑人 Marvin Gaye 創作的歌曲,希望大眾反思種族不公的議題。越戰期間美軍死傷慘重,當中不少是非裔美軍,戰爭讓非裔士兵反思,Marvin Gaye便是聽了弟弟的經驗談後,寫成這首曲子。

4. 〈War〉 Bruce Springsteen & The E Street Band



由 Edwin Starr 於八十年代創作的著名反戰歌曲,作者希望將此曲獻給當時的年輕人。 Springsteen 一代人成長時,很多剛成年的年輕人被徵召入伍上戰場,幾乎每個年青人都被捲入戰爭,而每晚電視機播放的是戰爭畫面,村上引Bruce Springsteen的話:「…in nineteen eighty five, blind faith in your leaders, or in anything, will get you killed, ’cause what I’m talkin’ about here is [war].」(在1985年,領導人對任何事性的盲目信念,會讓你喪失性命,因為我在這裡談論的是[戰爭]。)

5. 〈Living On The Frontline〉Eddy Grant



雷鬼音樂人 Eddy Grant 的作品,歌名《活在最前線》寄意戰爭的最前線,作者憑此曲向非洲各族喊話,呼籲非洲的部落停止互相殘害的戰爭,村上認為歌詞能套用於世上的每一場戰爭,永不過時。

6. 〈Blowing In The Wind〉Stevie Wonder



1992 年 Stevie Wonder 在 Bob Dylan 「出道三十周年紀念演唱會」上,演唱了這首「Blowin’ In The Wind」「隨風而逝」。Stevie Wonder在十五歲時翻唱了這首歌,他指〈Blowing In The Wind〉經歷由六十年代越戰到六、七十年代以降的黑人民權運動,一直傳頌至今,因為此曲感動人們,為人權和止戰而團結起來!

7. 〈Cruel War〉Peter, Paul and Mary



五六十年代正值中東戰爭,〈Cruel War〉是1966 年的歌曲,唱出一名女子希望穿上男裝跟愛郎共赴沙場的心願。村上記得 Peter, Paul and Mary 曾到日本現場演繹 ,非常動聽,但他怎麼樣都找不到那張CD,只好播放黑膠唱片原版,雖然音質有些歲月痕跡,但他希望聽眾不要介意。

8. 〈The Unknown Soldier〉 The Doors



著名搖滾樂團The Doors的〈The Unknown Soldier〉,收錄在1968 年的大碟《Waiting for the Sun》中,此曲是村上學生時代在收音機時常聽到的歌,當時越戰正打得激烈。村上指The Doors一個非常尖銳的樂團,但很遺憾可能因此而自取滅亡。這首歌的歌詞本身非常有「戰鬥詩人」Jim Morrison的風格,歌詞亦深受尼采、蘭波、凱魯亞克等作家的影響。村上認為歌詞具有象徵意義、破碎的、並列地紡成了非常鮮明的印象。

9. 〈Imagine〉Jack Johnson



〈Imagine〉是John Lennon 在 Beatles 樂隊解散後於1971年創作的作品,亦是全晚播放歌曲中較多人認識的作品。村上選播的版本是收錄於國際特赦組織為支援蘇丹達爾富爾衝突(Crisis of Darfur)推出的慈善專輯《Instant Karma》,版權費用由 John Lennon 遺孀小野洋子贊助。村上指1971年是個理想尚殘存,仍能相信未來的時代。「John Lennon是位相信理想的犬儒夢想家,他的死大大地改變了世界,真的是非常遺憾的事情。」

10. 〈Love And Mercy〉Brian Wilson



村上指The Beach Boys 成員 Brian Wilson 常在演唱會尾聲唱這首歌,一個人彈著鋼琴,非常沉靜地唱著。他表示自己常常為此曲所打動,而也它也是節目當晚每一位都需要的一首歌。

11. 〈Amazing Grace〉Herbie Mann



村上最後選播Herbie Mann的經典聖詩〈Amazing Grace〉,作詞者英國聖公會牧師 John Newton曾是在十八世紀黑奴貿易商人,據說他在晚年對自己所做的種種殘虐行為悔改,成為一位致力反對蓄奴制度的牧者,並以悔改的心情寫下這首歌。這版本的長笛演奏是Herbie Mann,鋼琴跟歌聲則是充滿感情的Les McCann。

村上春樹熱愛爵士樂。(資料圖片)

在節目尾聲,村上引用黑人民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King)的演說︰

「別忘記希特拉在德國做的事都是合法的。這件事情絕對不能忘記了。」

他相信馬丁路德金肯定也會這樣說:「當法律可能威脅個人權利的時候,毫無疑問個人權利將會被合法剝奪。」他表示最近人們因為議會制的民主失效為由,轉而支持權力更加往中央集中的「威權主義」。這或許是真的非常有效率,但倘若往壞的方向一轉,就會帶來危險,這是盲從統治者所帶來的惡果。