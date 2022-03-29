村上春樹「聲援」烏克蘭　憑歌寄意廣播精選11首反戰歌曲

日本人氣作家村上春樹除了熱愛寫作外，更愛聽音樂，經常在小說提及大量唱片作品。俄烏戰爭爆發已一個月，現年73歲的村上春樹於本月18日晚在TOKYO FM電台主持的《村上RADIO》，開播臨時節目《村上RADIO特別版 旨在讓戰爭停止的音樂》，從他收藏的CD與唱片中選播反戰歌曲，盼音樂讓人們反思，感受到停止戰爭的必要性。

村上將從他擁有的唱片與CD中，選播訴求反戰與尊重生命的歌曲，並介紹當時社會情勢及他翻譯的歌詞等。他表示或許沒有辦法靠音樂促成停戰，但他相信，音樂能讓聽歌的人感到「必須停止戰爭」的心情。

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村上當晚的歌單如下：

1. 〈Never Die Young〉James Taylor



第一首播的是James Taylor的〈Never Die Young〉，村上說這不止是一首反戰歌，歌詞環繞迷失在犯罪與濫藥而死去的年輕人，呼籲他們「不管遇上什麼事，不能這樣白白地死去喔！」

2. 〈Last Night I Had The Strangest Dream〉The Weavers



第二首是民謠組合The Weavers的〈Last Night I Had the Strangest Dream〉，此曲寫在冷戰揭幕戰韓戰開打不久，1950年由民謠歌手Ed McCurdy作曲，Simon & Garfunkel等多位歌手翻唱。由於 The Weavers 唱過不少反戰歌而被美國政府長期針對，嚴厲地限制他的活動。主音Pete Seeger官司纏身，唱片被禁播，但他們仍堅持在卡內基大廳完成公演，贏得全場觀眾熱烈鼓掌。

3. 〈What’s Happening Brother〉The Dirty Dozen Brass Band



第三首是The Dirty Dozen Brass Band的〈What’s Happening Brother〉，1971 年越戰時期由非裔黑人 Marvin Gaye 創作的歌曲，希望大眾反思種族不公的議題。越戰期間美軍死傷慘重，當中不少是非裔美軍，戰爭讓非裔士兵反思，Marvin Gaye便是聽了弟弟的經驗談後，寫成這首曲子。

4. 〈War〉 Bruce Springsteen & The E Street Band



由 Edwin Starr 於八十年代創作的著名反戰歌曲，作者希望將此曲獻給當時的年輕人。 Springsteen 一代人成長時，很多剛成年的年輕人被徵召入伍上戰場，幾乎每個年青人都被捲入戰爭，而每晚電視機播放的是戰爭畫面，村上引Bruce Springsteen的話：「…in nineteen eighty five, blind faith in your leaders, or in anything, will get you killed, ’cause what I’m talkin’ about here is [war].」（在1985年，領導人對任何事性的盲目信念，會讓你喪失性命，因為我在這裡談論的是[戰爭]。）

5. 〈Living On The Frontline〉Eddy Grant



雷鬼音樂人 Eddy Grant 的作品，歌名《活在最前線》寄意戰爭的最前線，作者憑此曲向非洲各族喊話，呼籲非洲的部落停止互相殘害的戰爭，村上認為歌詞能套用於世上的每一場戰爭，永不過時。

6. 〈Blowing In The Wind〉Stevie Wonder



1992 年 Stevie Wonder 在 Bob Dylan 「出道三十周年紀念演唱會」上，演唱了這首「Blowin’ In The Wind」「隨風而逝」。Stevie Wonder在十五歲時翻唱了這首歌，他指〈Blowing In The Wind〉經歷由六十年代越戰到六、七十年代以降的黑人民權運動，一直傳頌至今，因為此曲感動人們，為人權和止戰而團結起來！

7. 〈Cruel War〉Peter, Paul and Mary



五六十年代正值中東戰爭，〈Cruel War〉是1966 年的歌曲，唱出一名女子希望穿上男裝跟愛郎共赴沙場的心願。村上記得 Peter, Paul and Mary 曾到日本現場演繹 ，非常動聽，但他怎麼樣都找不到那張CD，只好播放黑膠唱片原版，雖然音質有些歲月痕跡，但他希望聽眾不要介意。

8. 〈The Unknown Soldier〉 The Doors



著名搖滾樂團The Doors的〈The Unknown Soldier〉，收錄在1968 年的大碟《Waiting for the Sun》中，此曲是村上學生時代在收音機時常聽到的歌，當時越戰正打得激烈。村上指The Doors一個非常尖銳的樂團，但很遺憾可能因此而自取滅亡。這首歌的歌詞本身非常有「戰鬥詩人」Jim Morrison的風格，歌詞亦深受尼采、蘭波、凱魯亞克等作家的影響。村上認為歌詞具有象徵意義、破碎的、並列地紡成了非常鮮明的印象。

9. 〈Imagine〉Jack Johnson



〈Imagine〉是John Lennon 在 Beatles 樂隊解散後於1971年創作的作品，亦是全晚播放歌曲中較多人認識的作品。村上選播的版本是收錄於國際特赦組織為支援蘇丹達爾富爾衝突（Crisis of Darfur）推出的慈善專輯《Instant Karma》，版權費用由 John Lennon 遺孀小野洋子贊助。村上指1971年是個理想尚殘存，仍能相信未來的時代。「John Lennon是位相信理想的犬儒夢想家，他的死大大地改變了世界，真的是非常遺憾的事情。」

10. 〈Love And Mercy〉Brian Wilson



村上指The Beach Boys 成員 Brian Wilson 常在演唱會尾聲唱這首歌，一個人彈著鋼琴，非常沉靜地唱著。他表示自己常常為此曲所打動，而也它也是節目當晚每一位都需要的一首歌。

11. 〈Amazing Grace〉Herbie Mann



村上最後選播Herbie Mann的經典聖詩〈Amazing Grace〉，作詞者英國聖公會牧師 John Newton曾是在十八世紀黑奴貿易商人，據說他在晚年對自己所做的種種殘虐行為悔改，成為一位致力反對蓄奴制度的牧者，並以悔改的心情寫下這首歌。這版本的長笛演奏是Herbie Mann，鋼琴跟歌聲則是充滿感情的Les McCann。

村上春樹熱愛爵士樂。(資料圖片)

在節目尾聲，村上引用黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）的演說︰

「別忘記希特拉在德國做的事都是合法的。這件事情絕對不能忘記了。」

他相信馬丁路德金肯定也會這樣說：「當法律可能威脅個人權利的時候，毫無疑問個人權利將會被合法剝奪。」他表示最近人們因為議會制的民主失效為由，轉而支持權力更加往中央集中的「威權主義」。這或許是真的非常有效率，但倘若往壞的方向一轉，就會帶來危險，這是盲從統治者所帶來的惡果。