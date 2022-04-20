關閉百日後戲院重開　13套中外新片上架︱何故火鍋館︱何故專欄

2022年4月21日，香港戲院關閉了104天後（編按：原文刊於4月18日計算），終於重開了！

這一天共有13套新電影一同公映，哪些將會是你的心水選擇？

香港疫情在2022年1月初急速變化，政府於1月7日收緊社交距離措施至第三波及第四波疫情時最嚴厲的水平，並於2月8日及2月22日公布進一步收緊社交距離措施以應對更嚴峻的第五波疫情。其後，政府於3月21日公布期中檢視結果，決定繼續維持社交距離措施至4月21日，同時表示如果香港的疫情不出現反彈跡象並持續呈下降趨勢，可以考慮由4月21日起分階段逐步放寬社交距離措施。

根據香港政府公布之《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），全港戲院由2022年1月7日（星期五）起暫時關閉，關閉了104天後，終於在4月21日重開，對於一眾影迷，絕對是個好消息！

文：何故



１.《死亡立方》

13套新電影中，由經典驚慄電影《心慌方》改篇，原作導演親自監督，菅田將暉、杏、岡田將生、田代輝、齊藤工、吉田鋼太郎主演的《死亡立方》（Cube），原本是在1月6日上映，卻因為戲院關閉而只有一天映期，4月21日終於可以正式上映，讓大家解開「死亡立方」內的謎團……

2.《喪盡癲才》

《喪盡癲才》（The Unbearable Weight of Massive Talent）是傳奇奧斯卡影帝尼古拉斯基治盡地一煲之作！今次他飾演「自己」，一個瀕臨破產邊緣的前巨星兼爛片王，為了100萬酬勞，出賣自己出席瘋狂「基粉」富豪哈維的生日派對，本來以為是筍工，CIA特工卻踢爆哈維是大毒梟，基治被迫作為臥底救出人質！香港譯名一絕！且看尼古拉斯基治能否透過這場難分真與假的冒險之旅翻身吧！

3.《藍宇》

由關錦鵬導演、魏紹恩編劇、張叔平擔任美指兼剪接的《藍宇》，榮獲第38屆金馬獎五項大獎，包括最佳導演、最佳男演員、最佳改編劇本、最佳剪輯及觀眾票選最佳影片，入圍第21屆香港電影金像獎11項大獎，更獲選康城影展「一種注目」單元。

刻骨銘心的情節配上主題音樂黃品源的《你怎麼捨得我難過》的悲情歌詞，當年紅遍大中華地區，戲中陳捍東與藍宇相濡以沫的真摯愛情令電影突破同志電影的標籤，公認為「一部愛情片，而非同志片」。2021年適逢是《藍宇》上映20周年， 電影公司推出電影4K修復版，令不朽經典重現大銀幕！

4.《古董局中局》

郭子健編劇和導演的《古董局中局》，改編自馬伯庸同名小說，主要演員包括雷佳音、李現、辛芷蕾、葛優。日本木戶加奈小姐（松峰莉璃 飾）突然向中國歸還一尊唐朝武則天時期的佛頭，但她指明要五脈傳人許願（雷佳音 飾）接收，許願嘗試追查真相，卻在敵友難分的情況下，和不同勢力鬥智鬥力……

5.《二人小町》

《二人小町》 （Two Komachis）改編自芥川龍之介的同名戲曲，是死神「王」和兩個名叫「小町」的女孩的愛情故事。

這是一套講廣東話的日本電影，也是一套在香港拍攝的日港合作奇幻電影！導演是憑《屍殺片場》而獲得「第42屆日本奧斯卡」最佳攝影提名的曾根剛，主要演員包括陳漢娜、劉漪琳、何超儀、和泉素行、歐陽偉豪、以及《屍殺片場》的男主角濱津隆之。

6.《幪面超人 Beyond Generations》

除了日本的「死神」，還有「幪面超人」！

《幪面超人 Beyond Generations》是「幪面超人50周年紀念電影」，幪面超人聖刃 × 幪面超人REVICE，聯手揭露跨越100年的秘密！重點是來自2071年的幪面超人Century！當然還有從1971年開始的各位幪面超人前輩助陣！Rider迷絕對不可以錯過！

7.《妄想代理人》

廣受影迷歡迎的「今敏監督傑作選」自2021年11月開始舉行，期間因為疫情嚴峻而一度中斷，卻會在戲院重開時回歸！壓軸作品《妄想代理人》前篇將於4月21日繼續在百老匯電影中心上映，後篇則緊接在5月5日登場！今敏的粉絲們，是時候在百老匯電影中心重聚了！

8.《劇場版 Free! -the Final Stroke- 前篇》

日本動畫還有《劇場版 Free! -the Final Stroke- 前篇》，京都動畫超人氣作品《Free!》系列最終章，少年游向世界舞台，熱血沸騰的水中激戰，少女在戲院內瘋狂尖叫！

9.《星夢動物園2》

除了日本動畫，當然還有美國動畫！

《星夢動物園2》載譽而歸，「巨Sing幫」再次在香港戲院跟大家見面，梁詠琪再度獻聲做「靚豬媽」 與黃德斌、陳葦璇、柯煒林聯手放笑彈！《星夢動物園2》搞笑又溫情，適合一家大細觀看，絕對是合家歡娛樂首選！陳葦璇、柯煒林和葉巧琳特別拍了一條宣傳片，呼籲大家一齊入戲院觀看。

10.《Thomas & Friends™ 索多島盃競速大賽》

同樣合家歡的還有《Thomas & Friends™ 索多島盃競速大賽》！

索多島即將舉行一場受全世界火車矚目的競速大賽——索多島盃！來自日本的Kana深信憑自己的超高速，必定可以勝出今次比賽，但沒想到她的拍檔Kenji在練習中不慎受傷！為了繼續參加比賽，Kana與Thomas在千萬個不願意下組成全新隊伍。備戰期間，Thomas和Kana逐漸發現只有速度並不足夠，唯有同心協力才能完成目標！到底他們能否打敗各地好手，贏得索多島盃？他們在比賽中有何學習和成長？

11.《奪命狂呼》

經典回歸的《奪命狂呼》（Scream），鬼面殺手再度出現，新一批受害者全部和小鎮胡士堡（Woodsboro）過往的秘密有關！薛妮（Sidney Prescott）連同警長杜威（Dewey Riley）夫婦再次捲入血腥漩渦，唯有憑著過往多次逃出生天嘅經驗，和鬼面殺手決一死戰！今次會揭開鬼面殺手的真面目嗎？

12.《月球隕落》

《月球隕落》（Moonfall）集合科幻和災難元素，話說月球離奇脫軌，全速衝向地球毀天滅地。人類面臨滅絕浩劫，美國太空總署嘗試阻止月球隕落，卻在太空團隊登月後發現驚世秘密，月球竟然是個高科技巨型基地！末日終極倒數，他們殺入月球核心與外星力量拼死一戰，人類能避過地球第六次大滅絕的厄運嗎？

13.《怪獸與鄧不利多的秘密》

4月21日當天排片最多的《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore），改編自J·K·羅琳2001年的小說《怪獸與牠們的產地》，她除了擔任電影監製，也和《哈利波特》電影系列的史提夫·克羅夫斯共同撰寫劇本。這是《怪獸系列電影》的第三部電影，也是整個「魔法世界」的第十一部電影，卻是一波多折的電影。

首先，佛地魔崛起前的「史上最強的黑巫師」蓋勒·葛林戴華德（Gellert Grindelwald）本來是由Johnny Depp飾演，他的演出也大獲好評，卻因為跟前妻Amber Heard的訴訟而被要求辭演，換上了Mads Mikkelsen，引起很多觀眾的不滿，甚至揚言罷看！

然而，更大的問題部份讀者不認同J·K·羅琳對於跨性別的看法，他們試著將作家與作品區分開來，在同人圈中繼續創造魔法世界，甚至在同人小說涵蓋LGBTQ角色進來，報道引述一名非二元性別者的話，「我根本不需要JK羅琳。」他們會否也因此抵制《怪獸與鄧不利多的秘密》呢？

其他作品

4月21日繼續上映的電影，還有《月老》、《變鈦》、《史賓沙》、《梅艷芳》、《G風暴》、《蜘蛛俠：不戰無歸》等，近20套新舊電影中，哪套是你的首選？

補充一句，戲院重開首兩日，《梅艷芳》的票房發行收益全數撥捐「心晴行動」作慈善用途，跟大家攜手共渡難關。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook專頁。

（封面圖片：@Jake Hills /Unsplash）