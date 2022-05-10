新晉藝術家風漸個展　細密彩筆下漫步城市隱世景象

於2017年新藝潮博覽會上，年青藝術家風漸憑其畫作驚艷全場觀眾，他對香港都市光景別具美學的觀察，讓他的作品將隱藏於城市一隅的詩意再現於大眾眼前。在今個藝術五月，他的個人畫展《似曾相識‧ 不曾看見：風漸繪畫藝術》將由即日起於中環開展，讓大家近距離觀賞他的細膩筆觸。



風漸的美感，潛藏於內斂而又豐富的個性中，他以細密的筆觸和精心設計的巧妙構圖呈現似曾相識，又像是不曾看見的城市景象，帶領觀者進入寫實與想像之間，在「風漸美感空間」中漫步，體驗一種非比尋常的美妙感覺。

鐵冬青樹 亞麻布面 油畫 160 x 84厘米 2022

他的景物畫有別尋常，刻意捨棄景深，不注重營造空間，卻保留事物的立體感和形狀對比，並以精心設計的構圖營造獨特的氣氛。他在畫布上繪上看似不斷重複而又綿密的東西，包括葉子、花朵、磚石和樓房等，在無盡細緻與真實中，加入大量瀝心耗血的經營，不論在色彩、光暗、構圖、意境等方面，每一塊小小的紙皮石，每一片小小的葉子，都恰如其分的在風漸的作品中，閃耀着本身的生命力、自在的風采。如《鐵冬青樹》中，繁茂的大樹作為作品主體，紅色的果子為作品點睛，畫面最右方突然出現的深土耳其藍磚石牆，卻令畫面整體出乎意料，超越原有意境。

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展覽中另一以四季為主題的系列作品，是風漸美學中感情豐沛的四季，他以少見於當代繪畫的古老顏色，給作品營造一種古典亙久的氣息。作品《春》中，運用了孔雀石和波特粉 (Potters Pink)，突出春意的盎然；以紫群青和鎘黃調配出《夏》的深綠，配搭鮮豔的淺土耳其藍，突出夏季深沉通透的綠意；《秋》的澄黃、疏爽巧妙的表現在一樹的葉子上；藍鐵礦色的枯枝表現了冬日蕭瑟、肅殺的意境。這次展出的作品體現了風漸對繪畫的「物理性」的重視，這些作品所用到的古代顏料，現在已甚少生產，需要由藝術家親自研磨，使作品更添古典、淡雅之美。

《似曾相識‧不曾看見：風漸繪畫藝術》將展出8張作品，當中有長達210厘米乘80厘米、以及160厘米乘84厘米的巨幅，顯示了藝術家敢於創作巨幅的魄力及信心。

藝術家簡介風漸

藝術家簡介︱風漸畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學與香港藝術學院文學士（純藝術），早年曾赴紐西蘭留學，一直專注繪畫。他於2017年新藝潮博覽會上，勇奪當屆新藝潮國際藝術家特別獎，獲派送到台北國際藝術村交流三個月。風漸曾曾參加多個香港和海外的聯展，並曾奪得香港和海外藝術賽事獎項，包括第17屆桃源創作獎入選等，作品獲香港、台灣及海外的私人藏家收藏。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《似曾相識‧不曾看見：風漸繪畫藝術》

日期：2022年5月5日至5月20日（逢星期一至五）

時間：下午2:30至6:30

地點：香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室新藝潮畫廊

查詢：電話：3749 9878或電郵：cs@artnextexpo.com

