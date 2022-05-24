盤點打爆展品事件　BB仔破壞文物？　為何站在圍欄外仍可損展品？

撰文：賴家俊
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近年來為了讓大眾更貼近藝術，能有更好觀賞體驗，愈來愈多藝術展覽採用半開放或全開放的方式，讓觀眾可更近距離觀賞作品的細節，然而卻因而經常發生觀眾因與展品距離太近損毀作品的報道。這些事件涉及者有涉及大人，亦有不少涉及孩童，當中包括有嬰孩因父母疏忽整爛文物，亦有萬中無一的意外，更有藝術家順勢將遭破壞的展品繼續展出，我們盤點5個近年發生，有關兒童涉損毀展品的事件，看看最後是怎樣解決事件，是否一定賠償了事？

1. 意外摔倒釀意外

圖片來源：ODN/YouTube

2015 年 8 月，在台北華山 1914創意藝術中心，一名12 歲的男孩在觀賞達文要主題展覽時意外絆倒 。畫廊內的畫面顯示，展方已加了圍欄以防太近距離接觸作品，但正在摔倒的男孩下意識伸手想抓住身邊物件，但意外把拳頭打進一幅價值 150 萬美元（約1,100萬港元）的畫作上。

這幅名為《花》（Flowers）的畫作可追溯到 1600 年代，由巴洛克藝術家 Paolo Porpora 創作。事件據美國有線電視新聞網報道，大會保險將支付修復作品破損的費用，這意味著男孩的家人不必為損壞賠償。

Paolo Porpora, Flowers

2. 撞倒樂高巨型雕塑

圖片來源：CGTN/Facebook

2016 年 6 月，在中國寧波的樂高展開幕僅一個小時後，一名男孩撞倒了一個參照迪士尼動畫《優獸大都會》電形中狐狸角色的巨型雕塑。這座雕塑耗資超過 15,000 美元（約11萬港元），由藝術家趙先生花三天時間建造。據報父母向藝術家道歉，而藝術家接受了道歉，並沒有追究父母對損失的責任，並表示他知道這只是一次意外。

3. 幫小孩拍照誤毀800年文物

圖片來源：Southend-on-Sea Borough

2017年8月，英國一對父母將他們的嬰孩放在一個有 800 年歷史的砂岩棺材裡拍照，在這個過程中不小心把石棺一角撞下來。據報這家人離開時沒有向館方報告損壞情況，雖然閉路電視捕捉到事發過程，但館方表示該視頻並未清楚顯示細節，因此也沒有公開影像內容。根據Southend-on-Sea 自治市鎮委員會的說法，石棺維修費用估計為100英鎊（約1,000港元）。

4 在家長拍攝下破壞展品

圖片來源：CGTN/YouTube
薛呂《等待中的天使》(圖片來源：shmog.org)

2016年5月，兩名男孩在上海玻璃博物館的展覽內衝進護欄，用力搖晃和拉扯一件玻璃作品，而他們的家長竟毫不制止，甚至還拿出相機錄製視頻。遭破壞的雕塑名為《等待中的天使》，由中國玻璃藝術家薛呂花了27個月時間，為了紀念她女兒的出生而創作，雕塑因這起事件折斷了一邊翅膀，但薛呂沒有追究兩個孩子的責任，她把破損的作品保持原樣展示，作品改名為《折》繼續展出。

圖左：藝術家薛呂把受損作品改名為《折》

5 世上最大純手工玻璃城堡被毀

圖片來源：@上海玻璃博物館/微博

2020年5月，上海玻璃博物館再一次遭破壞展品，館藏Arribas Brothers「夢幻玻璃城堡」因兩個孩子翻越圍欄追逐而撞到展櫃，導致城堡塔尖倒塌、破碎，其餘部件也出現了不同程度的錯位、破損。這件藝術品由西班牙藝術家Miguel Arribas歷時3個月耗時500個小時打造，是目前世界上最大的一座純手工玻璃夢幻城堡，城堡內含至少3萬個部件嵌套拼接，頂部裝飾全部採用24K黃金，整體重量超過60公斤，最高處達110釐米，價值70,000美元（約55萬港元）。2016年，為慶祝上海玻璃博物館建館5周年，藝術家將它捐贈給上海玻璃博物館。

博物館表示，事主與其家長已登門道歉，態度友善並誠懇，也表明願意協助後續事宜，因此館方不打算追究。不過由於正值疫情期間，藝術家無法親來上海修復文物，因此館方只能暫時讓城堡以不完美的形態展出。

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