香港故宮館開館前首展　兩代匠人現代手法傳承中國木家具工藝

將於七月開幕的香港故宮館，除了展示北京故宮文物外，還會推動結合中國傳統手工藝術的當代創作。故而正式開幕前，已推出首個展覽「看不到的 – 傳統中式家具製作」。展覽將展出由兩代匠人–––謝成聯和吳鋌灝利用中國傳統巧妙的木工工藝，演繹著名設計師陳維正和劉小康創作的現代家具作品，透過現代設計思維與傳統智慧的融合及對碰，推動公眾，包括學界對中國傳統工藝及文化傳承的認識和關注。



「看不到的 – 傳統中式家具製作」展覽將展出劉小康設計的「交織椅」，

「看不到的 – 傳統中式家具製作」為香港故宮正式開館前首個展覽，將由即日起展出陳維正及劉小康分別為香港故宮士林館設計的兩款家具 –––「憶」陳列𣕧 及「交織椅」。兩件家具由兩代匠人謝成聯及吳鋌灝聯手製作，兩人透過展示木製家具、家具組件，以及家具製作過程的影片，讓公眾細味中國傳統家具獨有的裝嵌方式及工藝，深入了解設計師和匠人如何將傳統木工工藝巧妙地融入當代設計理念。

傳統工藝結合當代設計意念

展覽的重點作品之一是劉小康設計的「交織椅」，由擁有近45年經驗資深硬木家具匠人謝成聯，及80後木器創作新生代代表吳鋌灝共同製作。謝成聯以巧手還原傳統工藝，棄用新式的膠水拼接，用上全入榫拼接。只靠傳統工藝及經驗，未能完美配合劉小康的當代設計，以製作螺旋式椅腿為例，謝成聯發現傳統手法較難以將兩張椅子完美連接，於是吳鋌灝利用創新科技，透過電腦程式分析，將組件逐步拆解，為謝成聯提供新的連接方向，讓傳統工藝能夠結合當代設計意念，充份體現新舊交融、文化傳承。在展覽中，觀眾亦可透過拆解展出的組件，了解箇中精湛技藝。

香港故宮「交織椅」選用瀕危木材

即將於今年七月開幕的香港故宮文化博物館，內設名為「士林館」的文化活動空間，用作舉辦不同類型的文化聚會及活動。館內將擺放12組、共24張由劉小康設計、謝成聯和吳鋌灝製作的同款「交織椅」。兩位匠人使用了由漁農自然護理署向香港故宮捐贈的一批瀕危木材，包括來自坦桑尼亞的馬達加斯加酸枝木、以及來自馬來西亞的紫檀木。兩位匠人根據木材不同的特性，精心將木材切割為適用於家具製作的塊狀，透過精準計算，再配合暗榫（悶榫）接合、方材角接合等方式進行榫接，將兩張傳統中式椅子巧妙連接。兩人花了超過半年時間製作家具，為木材賦予新生命之餘，亦體現出傳統工藝的歷久不衰。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：看不到的 – 傳統中式家具製作

日期：即日至2022年6月13日

時間：上午10 時 – 下午8 時（逢星期二休館）

地址：香港新界將軍澳景嶺路 3 號香港知專設計學院及香港專業教育學院Experience Centre（港鐵調景嶺站 A2 出口）

費用：全免

展覽由香港故宮館與香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校屬下的HKDI Gallery合辦，為配合社交距離措施，展覽採用分段式入場安排，並設館內參觀人數限制，觀衆需於網上預約及選擇參觀時段。

