移民配曲｜陳柏宇哭泣並非無因｜林綸詩專欄

陳柏宇Fight For _____ 演唱會在上周於電視台轉播，疫情之下，反而多了空間給音樂節目和紀錄，讓我有從前九十年代在電視上看MV或音樂特輯的錯覺。

文：林綸詩 ｜ 原題：陳柏宇令我想起古巨基



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這次演唱會的確令人對陳柏宇另眼相看。他即使出道幾年後，還是浮浮沉沉。唱功好，但被說情感投入不足。是次演唱會則能力補感情一部份，由他自身的經歷說起，也說香港人近年的鬥心。本為情歌的《逸後》更成了移民配樂，97年和21年的歷史重複著，一曲分手之歌變為香港哀歌。他唱得泣不成聲，成為演唱會焦點。

以上評論當然不代表本人立場，因為其實我之前一直不覺得他太差。唱歌投入，有沒有感情就比較見人見智。但你可以看到就算同台有人一起跟他合唱，他也會自己細細聲唱對方的歌詞，兼且十分享受。看他表演如早期的古巨基——樣子不是偶像派，歌藝不錯但未算天籟級數，可是看他唱歌能使人感受到他的快樂。兩位開心大男孩，歌路都是偏向情歌一類，但從不過份慘情，面對失戀以至人生，怎也有點正面態度。

那晚演唱會唱他有唱《對得起自己》(2021)，儼如他名曲《尊嚴》的延續，是很「陳柏宇」的歌。

「生於寂寞世界更要強壯地

很尊嚴地和逆流做知己

如無能為力去與偉人相比

最重要能與不屈的自己比

我最少尊重我 活到最後 拒絕斷氣」



這首歌和古巨基的《最後勝利》都非常勵志，也讓我確立了喜歡陳柏宇的謎——就是他像我的音樂初戀古巨基！

「承受最差 去營造最好 不顧小我多麼渺小

燃亮最黑的天空 方可出人意表

我相信自己 信有某些真理

會給以後回味 信熱情未死」



繼續fight吧，陳柏宇！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

