這麼多串流平台 為何最喜歡用YOUTUBE 聽歌？｜林綸詩專欄

撰文：林綸詩
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現在串流平台多到令人有選擇困難症，某一家有彈幕歌詞又有樂迷點評，某一家又有十一道聲軌，選得人眼花繚亂。為彌補不買佔空間的CD所產生的內疚感，作為樂迷我當然盡量訂閱。但說到最常用，其實還是YOUTUBE / YOUTUBE PREMIUM。
文：林綸詩　｜　原題——為何最喜歡用YOUTUBE 聽歌？

曾有人做過市場調查，說在LINKEDIN上的社交互動是最正常的，結論是因為那是一個關乎找工作 / 事業的平台，尤其相比FACEBOOK的亂罵，微博上的五毛 ，論壇上的人生攻擊等等，LINKEDIN維持著真人社交的禮貌和克制。

以聽歌平台來說，其實不是一樣嗎？在YOUTUBE上聽歌的，都是較願意花時間去鑽研音樂優劣的一群。要看著歌詞，也要看製作名單，再看音樂錄像有沒有為歌詞添加意義等等 （雖然PREMIUM是容許關上螢幕但結果多會忍不住看）。在使用上亦不大多不是工作中或駕車時聽的，而是習慣專心找一個時間，連進去，邊看錄像，邊看大家的評語地欣賞音樂。這也解釋了我為何最愛在YOUTUBE聽歌以及看其留言！

以下，輯錄幾個印象深刻的YOUTUBE留言：

1. 《我好想你》：雖然是百份百蘇打綠虐心情歌，但最感動是有一個女兒在留言，說一天在火車上看MV時看到這首，想起逝去的媽媽：「 我好想你好想你卻不露痕跡 / 我還踮著腳思念我還任記憶盤旋 / 我還閉著眼流淚我還裝作無所謂」，她的眼淚就不斷流，不想其他人看到，但她真是很想很想媽媽。

2. 《給自己的情書》： 王菲飲歌 --- 「寫這高貴情書 用自言自語 作我的天書 /自己都不愛 怎麼相愛 怎麼可給愛人好處」。有一留言竟談及自己暗戀一位中文老師，會把他的批改評語，逐一剪出，砌成一封他筆跡寫的「信」，送給自己。簡直應納入《男人四十》的電影橋段！也替「給自己的情書」下了另一重意義。

3. 無數的歌曲：很多舊歌都留著這個回應：「初聞不知曲中意，再聽已是曲中人」。流行音樂和不同的平台陪著我們成長，小時候聽的，和現在聽的，同一首歌，經歷不同了，聽時會有不同感覺。其中一個留言是：「別做曲中人」，我恍如見到一個愛情前輩，以歌相勸！音樂串流平台像集合了一群對愛情或感情異常敏感的人，互給安慰，共享情感，將流行音樂平台的意義發揮到極致！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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