一窺囧鏡｜日本廣告人搞笑文案加持攝影集　吐槽禿頭大叔躺平女孩

打開這本書的時候，你將不禁大笑。

文：moom bookshop | 圖:《隙ある風景（一窺囧鏡）》



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《隙ある風景（一窺囧鏡）》是一本充滿人類的愛的攝影集。透過攝影和文字將那些人們遭遇突如其來、毫無防備的瞬間紀錄下來。作者日下慶太以廣告文案人的專長，在攝影之外用文字為每個時刻記下真實的故事。在觀賞這麼多有趣的照片的當下，讀者將能體會到更深一層、不僅止於畫面的感受。

「所謂的『冏鏡』到底是什麼，其實就是人類或風景在一個無防備的瞬間畫面，完全沒有意識到旁人的狀態。」日下慶太說道。「睡著的人、拍攝的人、用餐的人、閱讀的人、通話的人、玩遊戲的人......只要有人的存在，就一定有冏鏡；走在路上如果能注意到這些冏鏡，世界也會變得更有趣。」

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本書由日本知名編輯者都築響一特別推薦，同步收錄中文、日文、英文三語翻譯，廣受日本藝術及創意工作者喜愛。書封透過手工裝幀方式，為日下慶太親自挑選，從二手書店的倉庫收下大量來自日本各地、用於寄送二手書的水果紙箱，加工設計製成，因此每一本都獨一無二。「把這些已經用過的大量紙箱收下後，接著挑選一些有『味道』的紙箱，用特殊機器裁斷，再手工裝訂成冊，過程比想像中還要繁瑣……但想強調的是，特裝版的紙箱樣式全部都僅此一點而已，想必幾年後鐵定會增值。」

日下慶太 1976 年出生於大阪也居住於此。平時除了在廣告公司做文案之外，也持續進行著尋找囧鏡的攝影日常，每天都會收集許多讓人想吐槽的畫面並持續更新《隙ある風景》。曾企劃過在地街區營造活動「商店街海報展」，協助商店街製作獨特海報，不僅在日本也在台灣造成話題。2021 年出版《迷路的廣告人》。

他組織了一個召喚幽浮的樂團「圓盤」，以團長的身分陸續舉辦活動中，目前召喚的成功率約 60%。曾受獎佐治敬三獎、Good Design 獎、TOKYO COPYWRITERS CLUB 最佳新人獎、台灣 Times Asia-Pacific Advertising Awards 銀牌獎等。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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