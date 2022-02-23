強制檢測幾卷菲林發現日本少女提早暑假寫真圖像

將一段懷念又珍愛，卻已經回不去的日子的記憶上鎖，日本攝影師岩倉しおり鏡頭下的照片喚醒人們心底的記憶、引起共鳴，日常看起來是如此閃閃發亮，暖和，時而令人難受。

本書《さよならは青色（再見是藍色）》是岩倉しおり的首本攝影集，收錄未曾公開的照片，以四季為題，春夏秋冬各個季節的照片編排而成，虛幻美麗的風格，細膩到讓心臟發疼。翻閱本書，彷彿可以聞到記憶的味道，想起曾經傾心過的那個人。

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現居香川縣，岩倉しおり以底片捕捉季節更迭的光芒，受到廣泛關注。主要在社群媒體上發表於家鄉拍攝的照片，除此之外也拍攝專輯、書籍封面，舉辦攝影展。首本攝影集於2019年3月出版。

⠀（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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