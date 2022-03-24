日本覺醒年代的畸零紀錄　述說戰敗方可以做什麼

街頭攝影先驅 William Klein 於 1961 年 6 月首次訪問日本時，拍攝了舞踏（Butoh）創始人土方巽、大野一雄、大野慶人的表演〈ダンス・ハプニング（Dance Happening）〉。此次表演的影像紀錄，曾些許露出於 1964 年的攝影集《東京》之中，然而多數作品從未公開，一直沉睡在 Klein 的工作室裡，無人問津。

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重新匯集 Klein 與舞踏舞者之間的傳奇性合作，本書《ダンス・ハプニング 1961年6月》一舉發表原始檔案中的 516 幅影像，並輔以相關各方的證詞以及攝影師的接觸印樣（Contact Sheet），極盡精確地將當日的時間順序再次還原，循著 Klein 敏銳的目光，生動地重溫舞踏歷史性的那一天——三名舞者於旁觀者的簇擁下，由下目黑的排練室至西新橋和銀座 4 丁目的街道，正嘗試著嶄新形式的街頭「行動」；擺脫 60 年代初東京戰後的失敗氛圍，訴諸日本人身體藝術的覺醒。

《ダンス・ハプニング 1961年6月》另收錄早稻田大學文學院教授坂内太的文章〈暗黒舞踏の過去と未来〉，以及土方巽研究資料庫的森下隆寫的文章。本書的書腰上同時揭露 Klein 為此次出版所發表之話語。

William Klein 於 1928 年出生在紐約。進入巴黎索邦大學學習文學後，他跟隨法國畫家 Fernand Léger 學習繪畫，並於 1952 年開始嘗試攝影，以首本攝影集《Life is Good & Good for You in New York: Trance Witness Revels》獲得法國納達爾攝影大獎。其廣角或特寫鏡頭，專注於紋理、強烈的對比和非正統的構圖，對後世的攝影師產生巨大影響，如日本著名攝影師森山大道。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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