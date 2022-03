日本覺醒年代的畸零紀錄　述說戰敗方可以做什麼

街頭攝影先驅 William Klein 於 1961 年 6 月首次訪問日本時,拍攝了舞踏(Butoh)創始人土方巽、大野一雄、大野慶人的表演〈ダンス・ハプニング(Dance Happening)〉。此次表演的影像紀錄,曾些許露出於 1964 年的攝影集《東京》之中,然而多數作品從未公開,一直沉睡在 Klein 的工作室裡,無人問津。

重新匯集 Klein 與舞踏舞者之間的傳奇性合作,本書《ダンス・ハプニング 1961年6月》一舉發表原始檔案中的 516 幅影像,並輔以相關各方的證詞以及攝影師的接觸印樣(Contact Sheet),極盡精確地將當日的時間順序再次還原,循著 Klein 敏銳的目光,生動地重溫舞踏歷史性的那一天——三名舞者於旁觀者的簇擁下,由下目黑的排練室至西新橋和銀座 4 丁目的街道,正嘗試著嶄新形式的街頭「行動」;擺脫 60 年代初東京戰後的失敗氛圍,訴諸日本人身體藝術的覺醒。

《ダンス・ハプニング 1961年6月》另收錄早稻田大學文學院教授坂内太的文章〈暗黒舞踏の過去と未来〉,以及土方巽研究資料庫的森下隆寫的文章。本書的書腰上同時揭露 Klein 為此次出版所發表之話語。

William Klein 於 1928 年出生在紐約。進入巴黎索邦大學學習文學後,他跟隨法國畫家 Fernand Léger 學習繪畫,並於 1952 年開始嘗試攝影,以首本攝影集《Life is Good & Good for You in New York: Trance Witness Revels》獲得法國納達爾攝影大獎。其廣角或特寫鏡頭,專注於紋理、強烈的對比和非正統的構圖,對後世的攝影師產生巨大影響,如日本著名攝影師森山大道。

