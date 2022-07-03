Pelle Cass| 獨特運動攝影合成 是觀賞賽事新視角？
撰文：moom bookshop
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多人運動？影分身之術？還是在群聚？
文：moom bookshop | 圖：《Pelle Cass》
一系列以體育賽事為主題的照片，由美國攝影師 Pelle Cass 所拍攝，照片中人物密集堆疊著，有時甚至到了瘋狂的地步。他用相機在球場和體育場邊，拍下同一角度、不同時刻的許多畫面，再用後製重疊起來，傳達出一種趣味、混亂、秩序與狂喜的感覺。
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「實際上，照片中的每個人都在他原本的位置上，我並沒有做任何的移動，只是保留和省略了某些部分。」攝影師說。每當固定好腳架後，他總會拍下超過千張照片，每一幅作品花上至少 40 小時進行後製，包含超過 500 個 Photoshop 圖層，才能形成這獨特的「靜態縮時攝影」風格。
本書《Pelle Cass》作為攝影師的同名攝影集，收錄近 50 張多種類別的體育奇觀，包括籃球、棒球、撐竿跳、美式足球、冰上曲棍球等。這些如同超能力者的魔幻畫面，擺脫了體育攝影的傳統，提出一種觀賞運動賽事的新視角。「我希望觀眾看了我的作品後，能以新的方式看待時間。」
（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）
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