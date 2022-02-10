跨家庭聚會｜攝影師易服與孿生哥哥玩魔術童話攝影

撰文：moom bookshop
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意大利攝影師 Paolo Ventura 在「Short Stories」作品中，透過影像敘述了一段有關愛情、戰爭以及家庭的奇想故事。將時間軸定在二戰時期的意大利，Paolo Ventura 想像自身回到遙遠的古老記憶點，就像是一部無聲老電影，沒有任何文字與對白，事物總是魔法般地時而出現、時而消逝。在此系列作品中，攝影師創作出真人大小的場景與服裝，將自己與家庭成員們，包括妻兒及孿生哥哥，置入這個迷人的幻想故事之中。

由紐約出版社 Aperture 出版，《Short Stories》一書首次將此系列作品完整集結，讓觀者得以一瞥攝影師卓越的想像力。全書以十二個章節組成，每一章節以前後連貫的影像，述說著一段不為人知的故事。

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如同寓言故事一般，畫面上看似單調直白，實則蘊含著更深的暗示：在戰場上偶然奇遇的兄弟、從天而降的特技小丑、擠進行李箱的男子、意外將親生兒子變不見的小鎮魔術師⋯⋯Paolo Ventura 在古樸畫作的背景下，添加著奇幻故事色彩，藉由演員們生動的表現，引領前往一個虛實交融的童話世界。

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意大利攝影師 Paolo Ventura，1968 年出生於米蘭，他的父親是位童書作家，也造就他對美術的興趣。1980 年畢業於米蘭布雷拉美術學院，最初他替時尚雜誌拍攝照片，諸如 Elle、MarieClaire 與 Vogue 都是他的合作對象。1990 年末，已於時尚攝影領域工作超過十年的 Paolo Ventura，毅然決然的離開這個職位，前往紐約設立工作室，並專職成為一位藝術創作者。他開始設計各式迷你場景，最初設計了二戰時期的意大利景色，完成了他的第一部作品《War Souvenirs》。2009 年，他的第二部作品《Winter Stories》問世。多年來其作品於世界各地展出，包括米蘭國際攝影中心、法國亞爾國際攝影節、荷蘭海牙攝影博物館、以及巴黎歐洲攝影藝術館。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場

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