西伯利亞｜後蘇聯神秘地貌視線轉向　Arseniy Kotov考察偏遠地景

當我們想到西伯利亞時，它幾乎是一個概念，而不是一個地方——它究竟是什麼樣子？俄羅斯攝影師 Arseniy Kotov 的首本攝影集《Soviet Cities》帶領讀者經歷一場壯遊，從紀念性建築、城市規劃和城市景觀，揭開的每一頁都是我們不曾意識過的俄羅斯。

作為系列的接續，《Soviet Seasons》則將視線轉向了後蘇聯的神秘地貌，以一年之中的四個季度橫跨不易抵達的偏遠境地：冬日的西伯利亞、夏季的高加索、春天的俄羅斯中部和秋季的烏克蘭。

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從冬天被雪覆蓋的西伯利亞，到夏天的高加索山脈，這些照片顯示了曾經強大的、烏托邦式的景觀是如何被自然的重要性所影響。 Arseniy Kotov

攝影師專注於西伯利亞大鐵路上人口最多的工業大城，如新西伯利亞、鄂木斯克、克拉斯諾亞爾斯克、布拉茨克與安加爾斯克。這些地方並不會擁有最好的建築範例，儘管如此卻因當地人的生活方式和性格，以及建築和野生自然景觀的超現實結合，在極端的季節變化裡展現出獨特面貌。⠀

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與西伯利亞或烏拉爾等地相比，高加索地區則有著令人難以置信的歷史。「這個地方在歷史上是擁有高海拔山谷和峽谷的國家的十字路口，也是許多歷史性戰役的發生地。今天，城市裡到處都是蘇聯式的高樓，而不同尋常的是，同一地區也有巨大繁茂的森林山脈——在城市以外的任何地方都能看到。」身為一個徒步旅行和登山的愛好者，每年夏天 Kotov 都會前往高加索山脈的不同地方，而當他選擇拍攝地點時，不僅僅是看向自然美景，同時也尋找著是什麼讓一個城市或村莊與眾不同，「我非常喜歡這種攝影」。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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