七夕節上映眾多新片首選《緣路山旮旯》︱何故火鍋館︱何故專欄

在8月4日上映的眾多新片中，首選絕對是《緣路山旮旯》！



文：何故



《緣路山旮旯》海報

《緣路山旮旯》延續黃浩然導演的「地理式戀愛」，原本安排在2月情人節檔期上映，但受到第五波疫情影響，映期延至暑假檔的8月4日，而這天正好是農曆七月初七的「七夕」，果然是緣分啊！

《緣路山旮旯》劇照

《緣路山旮旯》講述土生土長的28歲IT宅男阿厚（岑珈其 飾）雖然一世人暫時只拍過一次拖，但突然行桃花運，先後遇到5個不同類型和屬性的女仔（余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉 飾），她們的唯一共通點：五個都住在遙遠的「山旮旯」（沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩、長洲、澄碧邨），阿厚的「緣路」為何如此曲折離奇？最後可以和哪位「山旮旯女友」開花結果？

《緣路山旮旯》劇照

《緣路山旮旯》的主演雖然是岑珈其，但真正的主角其實是香港！

「香港真係好靚！」相信是大部分觀眾看完《緣路山旮旯》的讚嘆！也可能是感慨⋯⋯

《緣路山旮旯》比《點對點》更上一層樓，黃浩然導演將他的「地理式戀愛」發揚光大，成功攝製出一部風格獨特的香港電影。

《緣路山旮旯》劇照

《緣路山旮旯》的賣點，除了靚到令人「嘩！」一聲的香港，音樂也非常出色，但更重要是讓觀眾充滿共鳴的貼地劇情，這正是現時香港人最需要的治癒系輕鬆愛情喜劇，大家可以在戲院裡暫時忘記現實中的種種煩惱，跟主角們一起成長、一起遊覽香港的不同景點、一起尋找屬於自己的出路、一起心情愉快地度過浪漫溫馨的1小時40分鐘。

《緣路山旮旯》劇照

《緣路山旮旯》讓一眾年輕演員大放異彩！岑珈其雖然初次擔正，卻演活了阿厚這個可愛港產宅男，有機會由「配角王」挑戰最佳男主角！余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉等都各自各精彩，一直被忽視的陳曾寧也有不錯的表現，純粹客串的張進翹也有微妙的化學作用，黃溢濠和柯煒林跟岑珈其一起更加擦出了意想不到的爆笑火花！

《緣路山旮旯》劇照

《緣路山旮旯》是一部低成本，但高概念的香港電影，更重要是定格了當下香港的美麗，包括已面目全非的觀塘裕民坊，既可以流傳後世作為記錄，也可以讓身處異地的香港人舒解鄉愁！

《緣路山旮旯》雖然未盡完美，卻是2022年最有代表性的香港電影！來屆金像獎的「最佳電影」，我會投《緣路山旮旯》一票！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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