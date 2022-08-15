《阿媽有咗第二個》貼地本土現代喜劇｜何故火鍋館︱何故專欄

《阿媽有咗第二個》是一部很貼地的香港電影！一部屬於香港人的本土電影。



《阿媽有咗第二個》海報

《阿媽有咗第二個》是一部笑中有淚的溫情片，借用前輩許冠文的說法，這是一部「笑住喊」的現代喜劇！

《阿媽有咗第二個》是彭秀慧勇奪第三十七屆香港電影金像獎「新晉導演」後的第二部電影，比《29＋1》更上一層樓的佳作！

《阿媽有咗第二個》是兩個年輕男子和一名中年女性的「三角關係」，溫馨卻不濫情，也沒有大台的陳腔濫調，還有不少令人共鳴的金句。

《阿媽有咗第二個》影片截圖

《阿媽有咗第二個》講述兩個崩壞了的家庭如何再生，也是兩個年輕人如何找屬於自己的人生方向和「未來」，正好為香港人帶來身心靈的治癒，一起重新再出發。

《阿媽有咗第二個》既有茶餐廳文化，又有追星現象，更有是否離開香港的抉擇，由片名到劇情，都充滿了近年香港的流行元素！除了身兼監製、編劇和導演的彭秀慧，還有萬眾期待的姜濤和柳應廷，由台前到幕後，都是目前香港最出色和當時得令的演員和電影人！

《阿媽有咗第二個》影片截圖

《阿媽有咗第二個》是一部劃時代的香港電影，亦有可能是香港影視工業的分水嶺。香港影壇近年出現斷層，被批評（甚至落井下石）沒有票房保證的新血，仍然需要由年過五十的「老人家」去假扮年輕人，但《阿媽有咗第二個》就展現了香港新一代演員的實力！

《阿媽有咗第二個》在毛姐毛舜筠以舊帶新下，雖然是姜濤和柳應廷首部參演的電影，他們不只沒有怯場，更見大將之風！另外，已由「配角王」晉身男主角的岑珈其、訂閱人數接近50萬的網上短片製作團隊「小薯茄」主要成員鄧麗英、香港演藝學院戲劇學院表演系畢業的張蔓姿、由Youtuber轉型歌手的曾樂彤等，都有亮麗的演出。

《阿媽有咗第二個》劇照

《阿媽有咗第二個》相信會是來屆金像獎的大熱門之一。毛舜筠影后級的演技毋庸置疑，對比封后的《黃金花》，已昇華至另一層次！今次她很內斂，即使被好朋友出賣和被丈夫拋棄，也沒有誇張的呼天搶地，有種舉重若輕的感覺，和一眾年輕演員同場也不搶戲，卻明顯是重心所在。在彭秀慧的指導下，姜濤和柳應廷初登大銀幕都交足戲。姜濤一貫的可愛，柳應廷卻是適當地「以退為進」，二人都有代表性的一場戲，柳應廷累積了大半套戲的能量，用在向毛舜筠「爆seed」的那一幕，效果非常好！至於姜濤面對導而優則演的羅永昌那一場，令人刮目相看！當然，二人仍有進步空間，卻不容否認是非常出色的新人！

《阿媽有咗第二個》劇照

《阿媽有咗第二個》是一部fans向的電影，當中有大量姜濤的歌曲，既以歌詞講故事，也反映了主角們的成長。如果你是姜糖（姜濤fans）或柳柳粉（柳應廷fans），最少要入場睇10次！就算你不是鏡粉，也會被真摯的劇情所感動，甚至從此愛上了這兩個男人！

《阿媽有咗第二個》的開場和結尾都充滿深思，反映了人生無常，讓我們明白計劃往往趕不上變化，最重要是懂得隨機應變，但更重要是擁有選擇的能力和條件，正好跟逆境（疫境）中的香港人一起共勉。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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《阿媽有咗第二個》預告：