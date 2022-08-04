香港故宮｜天價書畫來港限定展出　國寶級文物從前只有皇帝才能看

【故宮博物館】國家一級文物近日來港展出，均來自故宮博物院珍藏。展覽為期一個月，展期完結後就必須送回故宮博物院休眠至少三年，期間不能展出，以作保護。



香港故宮文化博物館副館長黃伊悠更表示，展品價值之高令保險公司卻步，而展出的藏品也大機會不會再來香港展出。



圖片來源：香港故宮文化博物館

「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」一共分三期，由 8 月 3 日起展出第二期。這次將展出共 15 件國寶級古代書畫，包括家喻戶曉的千古名作《洛神賦圖》、以及傳為唐代書法家虞世南（558–638 年）的《行書摹蘭亭序帖》。15 件國寶均為國家一級文物，部分有逾千年的歷史，為故宮 186 萬餘件文物中等級最高、最珍貴的文物。

「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」從故宮博物院珍藏的中國書畫中挑選 35 件晉、唐、宋、元書畫，均為中國書畫史上的名作或經典摹本，經歷了數百年甚至逾千年的流轉，不少為皇家收藏。

【重點書畫介紹】

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顧愷之（346–407）

洛神賦圖（北宋摹本）

北宋，十一至十二世紀

絹本設色手卷

縱 27cm，橫 572.8cm

故宮博物院



《洛神賦圖》據說是東晉著名畫家顧愷之以三國曹植的文學作品《洛神賦》為靈感來源，進而創作的繪畫作品。作品虛構的是曹植與洛神之間淒美的愛情故事，以連續式構圖，描繪了男女主人公從邂逅到分離的多幕場景，抒發了人與神之間愛情失意的感傷情懷。作品繪畫技法古樸稚拙，特徵是人物與山水背景不依比例繪畫，保留有六朝繪畫遺韻。

《洛神賦圖》曾經為乾隆皇帝珍藏，在清宮收藏的多件《洛神賦圖》中，本品被乾隆定為「洛神賦第一卷」，珍藏於御書房。顧愷之本人沒有畫作傳世，此藏品為北宋摹本。在古代，摹本為重要的書畫保存手段，能反映顧愷之本人之畫風。展覽第三期將展出《洛神賦圖》的南宋摹本，由於年代更為久遠，在歷史意義上這個藏品價值更高。

（傳）虞世南（558–638）

行書摹蘭亭序帖

唐，約七至九世紀

紙本手卷縱 24.8cm，橫 75.7cm

故宮博物院



王羲之為東晉著名書法家，被後世譽為「書聖」；東晉永和九年（353），王羲之與朋友於蘭亭宴集賦詩，後寫下行書名作《蘭亭序》，感慨歡樂時光不長久以及人生短暫無常。《蘭亭序》書風遒麗婉轉，被後世譽為「天下法書第一」。唐太宗極愛王羲之書法，據傳《蘭亭序》真跡後隨太宗葬於昭陵。

王羲之真跡早已失傳，本品是一件珍貴的唐代摹本，晚明董其昌等人將它歸在唐代著名書法家虞世南的名下，後世沿用此說。乾隆皇帝對《蘭亭序》極重視，曾集合八件與「蘭亭」有關的書法，刻於圓明園亭柱。這件傳為虞世南的《蘭亭序帖》被奉為「蘭亭八柱」之首，可見其珍貴。

（傳）趙伯駒（活躍於十二世紀）

江山秋色圖

北宋末至南宋初，十二世紀

絹本設色手卷

縱 55.6cm，橫 322.5cm

故宮博物院



《江山秋色圖》是中國畫史上江山勝景類主題繪畫的代表作，前朝特徵與個人特色並存。作品繪製精妙，以青綠山水為主調，佈局宏大，有北宋山水之氣派；與此同時，又意境幽雅、着色艷而不俗，具有文人畫的古雅與寫意特徵。

趙伯駒為南宋宗室畫家，以青綠山水聞名於世。本品與趙伯駒「精工之極，又有士氣」的藝術個性接近，因而被後世歸在趙伯駒的名下。

馬遠（活躍於十二世紀晚期至十三世紀早期）

水圖

南宋，約嘉定十五年（1222）

絹本設色手卷

第一段縱 26.9cm，橫 20.8cm

其餘每段縱 26.9cm，橫 41.6cm

故宮博物院



馬遠出身繪畫世家，為南宋光宗、寧宗兩朝畫院待詔;本卷中每幅畫作上均有宋寧宗皇后楊氏的題詠及鈐印，推斷本品或為馬遠奉旨而繪。

本品匯集了十二幅不同季節、時間、地點的水景，呈現了春、夏、秋、冬、陰、晴、江、河、湖、海等十二種情態各異的水，反映了宋代對時令、節季等主題繪畫的偏好。馬遠擅長邊角式構圖，以簡練的筆法勾勒出水的各種動態，並通過留白表現出一望無際的空間感。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」第二期

地點：香港故宮博物館

日期：即日至九月四日

