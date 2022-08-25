展覽｜法國現代藝術大師布拉吉利一生回顧 駿馬女性畫作吸引亦舒
撰文：梁嘉欣
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【現代藝術/展覽/布拉吉利/亦舒】亦舒小說封面上的曼妙女子令人印象深刻，原來不少封面都取自法國現代藝術大師安德烈・布拉吉利(André Brasilier)的作品。
這次在香港舉辦的布拉吉回顧展將展出其21幅創於1959年至2019年間的作品，當中不少作品絕跡拍賣市場多年。這些作品見證布拉吉利的藝術創作生涯，集野獸派、印象派、表現主義及象徵主義等多個美學風格。
布拉吉利1929 年生於法國西部城市索米爾(Saumur)的一個藝術世家，作品多描繪人類與大自然和諧共存的理想形態，選用的色彩絢爛而同時筆觸細膩。回顧展的作品圍繞布拉吉利藝術家生涯中兩個最重要的創作主題——駿馬及他的妻子香黛爾(Chantel)。
他筆下的駿馬時而佇立於月光下，時而結隊馳騁，詩意與生趣並存。他形容自己畫馬的時候，心裡充滿純粹的喜悅，這次回顧展也展示不少描繪馬匹的作品。藝術家的工作室時常迴響著巴哈、貝多芬、舒伯特的古典樂，他也因而從音樂中提取靈感，結合妻子香黛爾的形象完成畫作。
藝術大師的作品多是描繪法國的湖光山色，但原來布拉吉利與妻子香黛爾也到訪過香港。香港獨特的都市自然相連地貌，曾讓他留下深刻印象。而他的作品充滿詩意，夢幻的氣氛曾大受著名作家亦舒青睞。雖然布拉吉利與亦舒未曾在現實中相遇，但其作品中時髦自信的都市麗人與布拉吉利的柔美筆觸精神相通，便吸引亦舒採用布拉吉利的作品作為其小說封面，《戲》、《香雪海》、《玫瑰的故事》和《五月與十二月》的封面，全是出自布拉吉利之手。
【展覽地圖】
【展覽詳情】
名稱：布拉吉利:偉大幻想曲
日期：即日至九月一日
地點：香港蘇富比藝術空間,太古廣場 1 期 5 樓
注：需於主辦單位網頁預約參觀
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