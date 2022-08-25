展覽｜法國現代藝術大師布拉吉利一生回顧　駿馬女性畫作吸引亦舒

【現代藝術/展覽/布拉吉利/亦舒】亦舒小說封面上的曼妙女子令人印象深刻，原來不少封面都取自法國現代藝術大師安德烈・布拉吉利(André Brasilier)的作品。



這次在香港舉辦的布拉吉回顧展將展出其21幅創於1959年至2019年間的作品，當中不少作品絕跡拍賣市場多年。這些作品見證布拉吉利的藝術創作生涯，集野獸派、印象派、表現主義及象徵主義等多個美學風格。



安德烈・布拉吉利《細雪中的馬戲團》， 2013年作，油畫畫布，112 x 145.5公分©André Brasilier （圖片由蘇富比提供）

安德烈・布拉吉利©Aurelia Thevenin （圖片由蘇富比提供）

布拉吉利1929 年生於法國西部城市索米爾(Saumur)的一個藝術世家，作品多描繪人類與大自然和諧共存的理想形態，選用的色彩絢爛而同時筆觸細膩。回顧展的作品圍繞布拉吉利藝術家生涯中兩個最重要的創作主題——駿馬及他的妻子香黛爾(Chantel)。

他筆下的駿馬時而佇立於月光下，時而結隊馳騁，詩意與生趣並存。他形容自己畫馬的時候，心裡充滿純粹的喜悅，這次回顧展也展示不少描繪馬匹的作品。藝術家的工作室時常迴響著巴哈、貝多芬、舒伯特的古典樂，他也因而從音樂中提取靈感，結合妻子香黛爾的形象完成畫作。

以安德烈·布拉吉利的畫作為封面的亦舒小說（圖片由蘇富比提供）

藝術大師的作品多是描繪法國的湖光山色，但原來布拉吉利與妻子香黛爾也到訪過香港。香港獨特的都市自然相連地貌，曾讓他留下深刻印象。而他的作品充滿詩意，夢幻的氣氛曾大受著名作家亦舒青睞。雖然布拉吉利與亦舒未曾在現實中相遇，但其作品中時髦自信的都市麗人與布拉吉利的柔美筆觸精神相通，便吸引亦舒採用布拉吉利的作品作為其小說封面，《戲》、《香雪海》、《玫瑰的故事》和《五月與十二月》的封面，全是出自布拉吉利之手。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：布拉吉利:偉大幻想曲

日期：即日至九月一日

地點：香港蘇富比藝術空間,太古廣場 1 期 5 樓

注：需於主辦單位網頁預約參觀

