90年代「珍道具」非廢物有十大原則　驚現星爺電影中的「發明」

打風過後,大家抱著憂鬱的心情繼續上班。連綿細雨,如果有一把傘內裡設置了發光的星星和閃爍的太陽,雖然不能改變天氣,卻可能令你的前路更加明亮,這樣的一把傘子會令你會心微笑嗎?站在馬路邊,車子輾過的水窪總是會弄濕鞋子,如果有鞋子專用的傘子,能否解決你的問題?



說到這裡,大家都會覺得是在開玩笑,的確,這類的發明名為「珍道具」(Chindogu),並無實際用途,也不是以搞笑為目的,最後卻能令人發笑。



鞋子專用的傘子(網上圖片)

Clear Skies Umbrella(圖片來源:chindogu.com)

「珍道具」來自日本,當初忽發奇想的是一位名為川上賢司的「發明家」,他在90年代初任職於《Mail Order Life》(通販生活)雜誌擔任編輯及撰稿人,雜誌的訂閱者主要是一些居住於偏遠地區的人,要到城市購物不太方便而需要郵購。當時川上賢司在一些版面上刊出了他的「發明」,這些東西是不作販售的(大家看到也未必會想買),卻能換來對方的微笑。他的發明包括一副「Eye Drop Funnel Glasses」,讓他在滴眼藥水時不會滴到面上,還有膾炙人口的「太陽能電筒」,原來也是他發明的。

川上賢司(圖片來源:chindogu.com)

川上賢司展示「太陽能電筒」(網上圖片)

川上賢司為這些看似沒用的小玩意取名為「珍道具」,意指「稀有/珍奇的工具」,這些珍道具的實物幾乎是沒有用家的,大多只是發明者自己會用(或者不會),不過這些圖片卻傳播力極強,所以或多或少大家也曾見過一些珍道具。現時珍道具有一個國際學會,亦有自己的網站,甚至定義了珍道具並列出了十大原則:

1. Not Really:不具備實用性

2. Exist-essential:必須要存在的,不能只是概念

3. Anarchic:不被任何人擁有的,具備去中心化的精神

4. Universally Unuseless:是日常生活中的工具

5. Not for Sale:不被販售的

6. Stop Trying to be Funny:搞笑並非目的

7. Propaganda… Not:並非一種宣傳手段

8. Keep it Clean:不觸犯忌諱或低級趣味

9. Don’t get Greedy :不具備專利

10. Chindōgu for All :所有人都適合使用,不具備偏見



Back Scratcher’s T-Shirt(圖片來源:chindogu.com)

又是一個在電影中看過的發明,這個發明指出:「不求人」也未能與熟練的人類手指達到相同的緩解效果。Back Scratcher’s T-Shirt的命中率更高,失誤率更低。預計背部總是會發癢的人會一直穿著這件T-Shirt,並且很快就會本能地記起坐標與記憶中的網格。同時,對於偶爾發癢的人士亦配備了方便的備忘單。

Pop Sticks(圖片來源:chindogu.com)

小時候有沒有被長輩教訓過筷子握不好?即使是成年人,也非每個人都真正懂得用筷子,這個發明指出:筷子已經面世了5千年,但生產商還是沒有為設計推陳出新。筷子總是掉到洗碗機的底部,對小孩子而言亦非一個「user friendly」的設計,於是推出「筷子2.0」!只需要用衣夾、膠水和筷子已可以簡單製作。愛吃拉面的外國人有福了,因為用叉子是很難享用拉面的。

Honest Husband Hat(圖片來源:chindogu.com)

令另一半安心的發明:如果另一半沒有本能地注意到附近異性,那麼二人根本一開始就不會相遇。Honest Husband Hat可以將另一半的照片放在適當的位置(事實上是佔上了一半視線),令佩戴者時刻想起對另一半的承諾,而且方便重用,照片可以隨時切換的⋯⋯

AC Free Charger

能夠媲美太陽能電筒的發明出現了,如果你的電池沒電了,不要緊,現在可以用12件新電池為舊電池充電,令到舊電池的壽命更長(不過同時也在縮減12件新電池壽命),至少,這個發明教曉了用家「等價交換」,生活中並沒有無中生有的事情。