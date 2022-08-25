90年代「珍道具」非廢物有十大原則　驚現星爺電影中的「發明」

打風過後，大家抱著憂鬱的心情繼續上班。連綿細雨，如果有一把傘內裡設置了發光的星星和閃爍的太陽，雖然不能改變天氣，卻可能令你的前路更加明亮，這樣的一把傘子會令你會心微笑嗎？站在馬路邊，車子輾過的水窪總是會弄濕鞋子，如果有鞋子專用的傘子，能否解決你的問題？



說到這裡，大家都會覺得是在開玩笑，的確，這類的發明名為「珍道具」（Chindogu），並無實際用途，也不是以搞笑為目的，最後卻能令人發笑。



鞋子專用的傘子（網上圖片）

Clear Skies Umbrella（圖片來源：chindogu.com）

「珍道具」來自日本，當初忽發奇想的是一位名為川上賢司的「發明家」，他在90年代初任職於《Mail Order Life》（通販生活）雜誌擔任編輯及撰稿人，雜誌的訂閱者主要是一些居住於偏遠地區的人，要到城市購物不太方便而需要郵購。當時川上賢司在一些版面上刊出了他的「發明」，這些東西是不作販售的（大家看到也未必會想買），卻能換來對方的微笑。他的發明包括一副「Eye Drop Funnel Glasses」，讓他在滴眼藥水時不會滴到面上，還有膾炙人口的「太陽能電筒」，原來也是他發明的。

川上賢司（圖片來源：chindogu.com）

川上賢司展示「太陽能電筒」（網上圖片）

川上賢司為這些看似沒用的小玩意取名為「珍道具」，意指「稀有／珍奇的工具」，這些珍道具的實物幾乎是沒有用家的，大多只是發明者自己會用（或者不會），不過這些圖片卻傳播力極強，所以或多或少大家也曾見過一些珍道具。現時珍道具有一個國際學會，亦有自己的網站，甚至定義了珍道具並列出了十大原則：

1. Not Really：不具備實用性

2. Exist-essential：必須要存在的，不能只是概念

3. Anarchic：不被任何人擁有的，具備去中心化的精神

4. Universally Unuseless：是日常生活中的工具

5. Not for Sale：不被販售的

6. Stop Trying to be Funny：搞笑並非目的

7. Propaganda… Not：並非一種宣傳手段

8. Keep it Clean：不觸犯忌諱或低級趣味

9. Don’t get Greedy ：不具備專利

10. Chindōgu for All ：所有人都適合使用，不具備偏見



Back Scratcher’s T-Shirt（圖片來源：chindogu.com）

Back Scratcher’s T-Shirt

又是一個在電影中看過的發明，這個發明指出：「不求人」也未能與熟練的人類手指達到相同的緩解效果。Back Scratcher’s T-Shirt的命中率更高，失誤率更低。預計背部總是會發癢的人會一直穿著這件T-Shirt，並且很快就會本能地記起坐標與記憶中的網格。同時，對於偶爾發癢的人士亦配備了方便的備忘單。

Pop Sticks（圖片來源：chindogu.com）

Pop Sticks

小時候有沒有被長輩教訓過筷子握不好？即使是成年人，也非每個人都真正懂得用筷子，這個發明指出：筷子已經面世了5千年，但生產商還是沒有為設計推陳出新。筷子總是掉到洗碗機的底部，對小孩子而言亦非一個「user friendly」的設計，於是推出「筷子2.0」！只需要用衣夾、膠水和筷子已可以簡單製作。愛吃拉面的外國人有福了，因為用叉子是很難享用拉面的。

Honest Husband Hat（圖片來源：chindogu.com）

Honest Husband Hat

令另一半安心的發明：如果另一半沒有本能地注意到附近異性，那麼二人根本一開始就不會相遇。Honest Husband Hat可以將另一半的照片放在適當的位置（事實上是佔上了一半視線），令佩戴者時刻想起對另一半的承諾，而且方便重用，照片可以隨時切換的⋯⋯

AC Free Charger

AC Free Charger

能夠媲美太陽能電筒的發明出現了，如果你的電池沒電了，不要緊，現在可以用12件新電池為舊電池充電，令到舊電池的壽命更長（不過同時也在縮減12件新電池壽命），至少，這個發明教曉了用家「等價交換」，生活中並沒有無中生有的事情。