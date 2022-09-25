神探伽利略｜東野圭吾作品5選　日本推理大師理科背景卻感情細膩

日本小說家東野圭吾老師算是日本小說界裡少數能夠破圈，獲得廣大知名度的推理小說作家。



日本由於人口多達1.2億，不管多冷門的興趣都能夠有發展空間。小說界也是如此。推理小說其實在日本小說界只能算是一個小分支，很多推理小說界的知名小說家都不一定能像東野圭吾老師一樣擁有家喻戶曉的名氣。

深度介紹日本小說家東野圭，來看看他的影視改編人氣王必看名作吧！▼▼▼

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東野圭吾老師簡介

東野圭吾老師於1958年2月4日出生於大阪，畢業於大阪府立大學工學部。《放學後》於1985年獲得江戶川亂步賞之後開始在推理小說界嶄露頭角。《嫌疑犯X的現身》讓東野圭吾老師一舉拿下了直木賞、本屋大賞第4名、本格推理小說大賞。作品影視化之後也受到熱烈歡迎，例如《伽利略系列》、《白夜行》、《流星之絆》等等。

近年來的寫作風格漸漸從本格推理轉向社會推理，偏重於社會寫實、探討社會問題，機關設計卻越來越簡單易猜。在獲得廣大關注度以及新讀者的同時，也受到本格推理派讀者的批判。

人氣暴漲5因素

1. 文字樸實易懂

就算是不常閱讀小說的人，讀東野圭吾老師的作品也能無痛入坑。沒有艱澀字詞、沒有引經據典，就算看日文原版都不太需要查字典。有些文系出身的作家的文筆精緻細膩，卻不夠平易近人，對小說沒有太多熱愛的普通讀者容易被勸退。東野圭吾老師的作品則是可以輕鬆享受故事，不受艱澀文字的阻礙。

2. 理科背景，機關出奇

東野圭吾老師畢業自工學部，工科知識深厚。《伽利略系列》就常運用科學原理設計機關，讓讀者大開眼界。

3. 出書速度快且穩定

平均一年出書一到兩本，粉絲不用苦苦等待，每年有新作，熱度常在。

4. 善於加入當代熱門話題

以阪神大地震為故事背景的《白夜行》，以新冠肺炎疫情為故事背景的《無名之町》等，跟上當時的熱門話題，也讓讀者有「我與書中人物活在同一時空」的共情感。

4. 感情戲真摯感人

傳統本格推理小說的重心多放在機關與詭計的設計上面，角色之間的感情沒有特別多的著墨。東野圭吾老師對書中角色的情感描寫細膩，角色間的愛恨糾葛巧妙的融入故事裡，使得推理小說不再只有解謎的樂趣，光是看這些角色互動與變化就足夠精彩。

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名作推薦

1.《秘密》

故事主角衫田平介的妻女經歷車禍事故，妻子死去，女兒奇蹟似地活下來。待女兒清醒之後，告訴平介一個驚人的事實。從此衫田一家兩口過著三人的生活，但是必須對外保密。

起初平介在夫妻與父女兩種情感之間的搖擺不定，後來他選擇了一個自認為是最好的關係，杉田家也漸漸恢復成是常見的普通家庭。

直到平介在老婆遠親開的鐘錶行修理懷錶的時候，經由老闆提起女兒向老闆請託的事，才揭發事實的真相......

作品引發讀者思考倫理界線、如何愛一個人，在懸疑的敘事之外還描寫細膩真摯的情感，是東野圭吾老師的初期代表作。

2.《白夜行》

超級長篇大作，主線圍繞在被害者的兒子與嫌疑犯的女兒兩人身上。故事裡並沒有兩人直接碰面的描述，兩人的生活圈看起來像是平行線毫無交集，但是在各項事件裏面能發現兩人相互扶持的蛛絲馬跡。兩人對彼此的情意也未顯露於檯面，卻無處不能在故事裡感受到兩人的心酸。

在旁人看來，兩人或許冷血殘忍，但是這世界也沒有對他們兩個仁慈過。小時候的悲慘童年，造成他們的價值觀極端扭曲。為了生存、為了過上好生活，他們選擇了極端的方法，最後也付出了慘痛代價。

許多毀三觀的行為十分衝擊人心，看完之後不曉得該譴責男女主角，還是該為兩人感到悲哀？

3.《幻夜》

被粉絲們一致默認是《白夜行》的姊妹作，是超級長篇大作。

背景是阪神大地震，男主角和女主角在災區現場相識，彼此扶持，一起來到東京發展。男主角為了女主角默默做了很多事，女主角的仕途、戀情越來越順遂，同時男主角漸漸起疑心，甚至懷疑女主角的身分，會不會根本是假冒的......？

本作依然沒有寫過女主角的心聲，全是從各種事件來描繪出女主角的形象。此時的女主角已經不再只是為了生存，更是為了自身的慾望而展開一系列的計畫。而男主角身在其中，所經歷的一切，不過恍如幻夜。

在作品後期會抽絲剝繭地揭發蛇蠍美人的精心策畫，並驚嘆其計畫巧妙地計算人心卻泯滅人性。

4.《嫌疑犯X的獻身》

著名的神探伽利略系列的第一部長篇作品，獲得直木賞。

高中教師石神暗戀著隔壁鄰居靖子，每天能在靖子打工的便當店裡見到靖子就很開心。靖子獨自撫養女兒美里，前夫是個渣男會來討錢。有一天，石神發現母女倆失手殺了前夫的現場，決心守護母女倆。

故事精采的地方在於湯川學與石神兩個親友的智力對決。讀者明知兇手是誰，所有證據卻神奇地指向石神，而湯川學則抓住各種蛛絲馬跡推理出真相。石神與靖子兩人之間歷經波折的情感變化也讓人動容。

5.《流星之絆》

比起推理，三兄妹的羈絆更精彩。

小時候父母被殺死，三兄妹從小相依為命，並決心長大之後一定要為父母報仇。三人長大之後成為詐騙集團，常見手法是大哥策畫，二哥、小妹實行，並擅長用小妹的美貌來引人上鉤。

在某次詐騙行動中，三人發現這次的目標，竟然是二哥小時候目擊到的兇手的兒子？三人把詐騙計畫升級成復仇計畫，卻沒想到小妹真心地愛上了兇手的兒子......

推理部分很精彩，但是兄妹三人的羈絆更勝於推理的部分，是會讓人感動的作品。

小說家東野圭吾的介紹總結

東野圭吾老師的推理小說擁有高知名度，非常受歡迎。其作品文字樸實易讀，理科的背景使他想出來的詭計別樹一格。平均一年一本新作，出書頻率穩定，且故事緊扣時事，隨著時代做變化。故事中角色的情感描寫更是真摯感人，常常讓人讀後無限感概，餘韻無窮。

本文只介紹了5本名作，其他作品也非常推薦，《夢幻花》、《白金數據》、《解憂雜貨店》等等，其中影視化的作品很多，要是懶得看太多字，看電視一樣能感受到東野圭吾的世界喔！

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