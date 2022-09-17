動畫家江記談本地製作　從《小倩》和《老夫子》看到香港行業弱項

【藝文編按】《麥兜故事》、《神雕俠侶》和《老夫子》等香港動畫相信大家都聽過，本地動畫製作的生態究竟如何呢？本文摘取自《香港動畫新人類》的首章〈江記——締造嶄新動畫視覺〉，由香港動畫家江記為我們講述動畫製作甘苦談，並分析本地業界的強項和弱處。本書由資深創作人盧子英主編，收錄18個本地動畫製作單位的訪問對談，基本囊括近十多年來香港最活躍及最具代表性的動畫人物，分享各自創作動畫的經驗和不同想法。



江記作品（圖片由三聯書店提供）

江記的視覺藝術創作從漫畫開始，繼而向動畫發展。

在香港做漫畫創作可以很一人宇宙，這方面，江記可謂完全掌握得到。他的漫畫作品線條雖然簡單，但題材豐富，早已建立起一套個人風格，到了在《號外》連載時，又邁進了一大步。

相比之下，江記的動畫創作由小小的團隊開始，從幾部不同題材的動畫短片中汲取經驗，一方面發掘動畫的可能性，同時也考驗團隊的合作性，這方面跟他的漫畫創作明顯有不同之處。《離騷幻覺》是江記目前為止最大型亦最具野心的作品大系，從漫畫出發，開展成動畫、出版、多媒體表演甚至音樂會，整個計劃仍在進行中。雖然離最終目標可能還有一大段距離，但足以讓人期盼。

在以下長長的訪談中，可以理解江記對自我創作的執著，同時感受到他對香港整個動畫產業發展的期望，雖然面對困難重重，難得的是還可以見到一點曙光！

2017年DigiCon6，左起：江記、崔嘉曦、李國威。（圖片由三聯書店提供）

盧 =盧子英 江 =江記



盧 這個訪問或者由香港的動畫配音開始，你們一向都是找人配音？

江 找人配音的，不過要看階段。前期可能自己配，但是只會用來做demo，或者資源貧乏時也會自己配。

盧 也要視乎是什麼作品，有些作品很多對白，可能要配男的、女的、老的、幼的聲音，如果找不專業的人，會很影響效果。香港是近五年才比較著重配音和配樂。還要視乎作品的演繹方式，這些都是導演決定的，包括用什麼腔調。當然導演不是配音的專才，但他知道作品該表現出怎樣的效果，然後去找合適的配音員。有時獨立作品找了無綫的配音員，可能就會變成無綫的劇集了，所以有很多考慮。當然，還有資源問題。找人配音也要錢，專業的人收費較高。今次《離騷》就找了很多專業的配音，所以效果就會不同。

《離騷幻覺》截圖

江 領班也很關鍵。他會控制studio，而且熟悉配音的話，會有效很多。特別是短片，我沒那麼多時間跟演員相處，可能跟他們不太熟，有時真的會有落差。所以有一個熟悉的朋友幫忙溝通，是真的比較好，如果沒有這些條件，就很難做到完美。我覺得配音對一套作品觀感的影響可能佔三四成。例如《櫻桃小丸子》、《蠟筆小新》、《我們這一家》等，它們的畫面都很簡單，角色塑造成功與否，起碼有五六成是看配音。這些地方很難做得好，但其實很重要。配音往往是最後一個部分才處理的，但那時通常已經沒什麼資源了。如果不盡早處理，很多時候就會忽略。

盧 像外國的動畫，都是定好了誰負責配音，然後可能還在畫畫的階段已經開始配了。他們會錄下配音員的表情、過程，這些表情甚至可以供動畫師參考，來創作跟配音感覺搭配的東西。

江 我覺得讓動畫師去學配音也是必要的，學一些有關表演、演戲的東西。

盧 幾年前我在香港藝術中心舉辦活動，法國的Gobelins動畫學校請了兩位導師，一個教畫畫，一個教默劇表演，教人用動作、表情去學習如何處理動畫的人物。動畫跟電影很相似，但有些地方超越了電影，因為動畫不需要演員，不受限於人的框架。

江 對，有些表演是人做不了的。

盧 真人電影如果有厲害的演員，會帶來很大幫助，但動畫沒有。所以要如何在動畫中構建想要的世界，是複雜很多的。你的漫畫生涯，在《路漫漫》（2006）一書就可以看到；至於動畫，香港動畫行業有一批學院派。我到香港電台工作時，有同事是理工大學的School of Design畢業， 那時他們有一個在英國做動畫的導師Tony Lee，在課程中摻雜了一些動畫的知識。

《香港動畫新人類》書封（圖片由三聯書店提供）

書名：香港動畫新人類

編者：盧子英

出版社：三聯書店



江 我讀書時也覺得，理工大學是比較願意做new media的東西。

盧 是的，然後在我入職港台後沒多久，就開始有中文大學美術系的畢業生入職。我問他們學校有沒有相關的課程，他們說沒有。所以，我想他們願意做這行業的誘因，是動畫這媒體是有趣的，值得探討，但他們除了港台就找不到其他渠道了。

江 那時除了電視台的廣告，似乎沒有其他跟動畫範疇相關的行業。

盧 1981年，我舉辦了動畫會和動畫班。第一屆的時候，好像已經有三分之二的同學來自中文大學。大約有七八個同學，包括陳育強、黃志輝等。後來有幾個同學去了港台工作，跟我做了同事，例如黃志輝。他們成績都很好。我想最主要的原因是，那時的動畫需要很多技術，尤其在沒有電腦的年代，有很多技術問題要解決。他們有art sense，還有很多興趣，例如看電影、漫畫等等，也幫了他們很多。以學院派來說，香港理工大學仍是核心，但也有城市大學和近年的公開大學。中大藝術系我就不太確定，在你之後……？

《離騷幻覺》截圖

江 漫畫的話比較多，例如Justin Wong（黃照達），動畫我就不太確定……尤其這幾年，我覺得是比較少的。我猜原因有可能是技術上，還有現在始終跟我們那年代不同。譬如，我當年對creative media感興趣，可能就會去那幾間相關的大學、學院。但現在，如果人們特別對moving image感興趣，他們可能一早就分流，選擇城市大學或者浸會大學了。

盧 其實學院派的勢力挺大，就近年香港的動畫發展而言，這是必然的，因為香港之前一直沒有與動畫相關的教育和訓練。

江 學院的風格影響挺大，像理工大學、城市大學和公開大學的相關課程，其實也才開辦不久，但已經有他們自己的傳統。

《離騷幻覺》截圖

盧 這在香港是挺獨特的。台灣也有類似的大學，但跟香港不一樣的是，他們有自己的動畫工業。香港一直沒有自己的動畫工業，除了學院裡有點機會。當然坊間也有一些動畫班、工作坊，THEi（香港高等教育科技學院）也有相關培訓。但我覺得那些都不是專業的動畫班。

江 我想這跟拍電影是同一個道理。做畫家很簡單，可以全面控制自己的作品；做動畫卻不同，沒有人才和資金是無法完成製作的。學生畢業後可能面臨的瓶頸，就是如何「實戰」，能不能繼續參與動畫製作。很多時候是畢了業幾年，做不到相關的工作，之後就完全轉行了。我有時也會遇到，例如有來《離騷幻覺》幫忙的朋友，他本來是讀動畫的，後來沒有做動畫的工作。《離騷》給了他們機會，但完結後又各散東西。我想拍電影的情況也類似這樣。

《離騷幻覺》截圖

盧 你接觸多少這樣的人？

江 數我熟悉的人，起碼兩三個。《離騷》的團隊有很多人曾在外國讀書，他們是阿龜（李國威）聘請的。我說的「多」，是指這情況不難遇到。因為香港人流行出國讀書，畢業後回到香港工作的不少，但真能有所發揮的卻很少。以阿龜曾經請的一個同事為例，他學的是很傳統的cel animation （賽璐珞動畫），但香港卻多應用AE（After Effects），他學習的知識和實際應用的需要不同。人們在外國浸淫後，要在香港發揮所學是很難的。如果心態上沒有從零開始的準備，會很容易感到挫敗。

盧 這需要各方面去組合和協調。以香港電影工業為例，當年也沒有學院提供相關課程，但香港電影照樣發展得很好，可見那時很多專才都是從工作中累積經驗。但動畫完全沒有。

《離騷幻覺》截圖

江 我覺得兩邊要平衡，有時工業出身的人對學院派有點……兩邊對事情的看法都是很頑固的。如果兩邊平衡，多點碰撞，則有利於創新，傾向任何一方都是不好的。

盧 在香港動畫發展中，你佔了一個頗重要的位置。《離騷》是近年來最具野心和創意的項目，但也是最艱難的項目，因為真的有很多問題要解決。我覺得這是必然會發生的，而且也是香港需要闖過的難關。當然，香港也推出過不少長片，例如《大偵探福爾摩斯》。但《離騷》不是追求這個，而且以前沒人做過。

江 其實，我常常問自己：是我不追求這個，還是我追求不了？因為從《小倩》、《老夫子》這類動畫可以看到，如果香港要發展動畫工業，我們的位置在哪裡。香港的位置是具原創性，和可以連結周邊城市的製作能力，例如《小倩》是一個「聯合國」，《老夫子》則主要是香港和台灣。這些故事你一定比我熟悉。

但這些優勢現在是很難發揮的。譬如，在語言文化與香港較接近的台灣，雙方會互相關注對方的創作，卻很少合作機會，我想這不單純是政治上的因素；至於香港和內地的合作，照理說應該是很多的，但這類合作卻很單向。反觀《小倩》和《老夫子》，當中的合作是有交流的，且利用了雙方長處。然而，這種模式如今越來越少了。我想原因是挺明顯的，香港的電影工業活躍程度低，連帶其他相關的產業也變得不活躍了。我覺得這個情況是值得留意的，不要失去香港的好傳統。

盧 我覺得時機有點不同，例如《小倩》是1995年開始製作的。1995年時，韓國動畫有人才，但本地發展還沒有。

江 其實我們可以逆向思考《小倩》的個案，香港沒有一個strong base去做core production，太依賴其他城市，所以平衡兩者很重要。要保持香港的活躍程度，同時提升core製作能力。要同步才能有效，當一個位置作為中心，就總要有一個地方用來著力。這幾年，我想推動此事時，總覺得好像五臟六腑各有所缺。不過，幸運的是，很多東西是歷史的關口。早十年二十年，人們對本土或者香港文化的思考和關注不多；這次《離騷》的出現，及得到人們的支持，很大程度是因為大家很希望香港擁有自己的文化創作，可能是動畫和音樂，而我是動畫那邊的。很榮幸得到大家的關注和支持，要不然我很難用眾籌和ASP 去做動畫。很多時候，作品的出現是歷史的考核。不過，我會思考人力能改變多少歷史的限制。我想這是每個香港人都關心的。

（本文由三聯書店授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

盧子英（符祥定攝）

編者簡介｜盧子英，資深創作人，早於1970年代末開始獨立動畫及短片創作，作品超過20部，獲獎無數，並已被收藏於香港電影資料館及M+博物館。1978至1993年間於香港電台電視部擔任動畫設計師，為香港最早一批專業動畫人員。1980年代至今，身兼動畫評論及香港普及文化研究身份，發表大量動漫畫及相關文字，亦先後擔任香港藝術中心、香港大學通識教育及香港理工大學的動畫教授，積極推動香港動畫教育。

